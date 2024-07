TSXV:OIII | OTCQ:OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 31 juill. 2024 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV: OIII) (OTCQX: OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les résultats du programme initial d'essais de récupération de l'or effectués sur des échantillons de carottes de forage provenant du gîte Malartic H sur son projet Marban Alliance, détenu à 100 % par la Société et situé à Val-d'Or au Québec, Canada. Les résultats découlent du récent programme d'essais métallurgiques réalisé par SGS Canada Inc.

Faits saillants des essais :

L'extraction globale d'or atteint 92,9 % après 48 heures de cyanuration.

après 48 heures de cyanuration. L'indice de Bond en broyeur à boulets moyen est de 13,5 kWh/t.

M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3, a commenté : « Nous sommes ravis des résultats des essais métallurgiques, qui indiquent d'excellents taux de récupération de l'or pour le gîte Malartic H sur le projet Marban Alliance. Ces travaux métallurgiques nous ont donné encore plus confiance en notre capacité d'intégrer le gîte Malartic H dans un plan d'exploitation minière potentiel pour Marban Alliance. »

Les essais métallurgiques ont été effectués pour évaluer les récupérations potentielles initiales pour le gîte. Le programme impliquait une caractérisation du matériel d'alimentation, des essais de broyage, des essais par gravité et cyanuration, destruction du cyanure, consommation d'oxygène, séparation solides/liquides et tests rhéologiques.

Les résultats des essais de broyage montrent un matériel modérément tendre à moyennement résistant, avec des valeurs pour l'indice de Bond en broyeur à boulets variant de 12,5 à 14,1, avec une moyenne de 13,5 kWh/t.

Tableau 1 : Résultats des essais de broyage

Axb Indice d'abrasion

(g) Indice en broyeur

à boulets

(kWh/t) Malartic H(1) 38,0 0,3 13,5

Remarque : (1) Les résultats pour Malartic H correspondent à la moyenne de deux composites clés qui représentent les principaux domaines géologiques et d'un composite principal.

Le programme de récupération de l'or consistait à tester les échantillons dans le cadre d'un schéma de traitement par gravité et lixiviation des rejets, similaire au procédé utilisé dans le cadre de l'étude de préfaisabilité du projet Marban Alliance.

Le test d'or récupérable par gravité prolongé en trois étapes (E-GRG) sur le composite principal du gîte Malartic H a livré une valeur de 59 %.

Des essais de récupération globale ont été effectués sur du matériel broyé à une granulométrie ciblée de 80 % passant 85 µm. La récupération gravitaire a été effectuée à l'aide d'un concentrateur Knelson MD-3 et d'un séparateur de laboratoire de type Mozley. L'essai de cyanuration a eu lieu sous forme de test par agitation en bouteille de 48 heures avec une densité de pulpe de 40 % solides, un pH de 10,5 (maintenu à l'aide de chaux), une concentration en cyanure de sodium de 1 g/L (maintenue), avec un apport en oxygène. Les solutions ont été échantillonnées et analysées après 2, 4, 12, 24, 36 et 48 heures pour déterminer la teneur en or.

L'extraction totale d'or pour les 10 échantillons du gîte Malartic H variait de 91,6 % à 98,7 %, pour une moyenne de 92,9 % à une teneur d'alimentation calculée moyenne de 1,35 g/t.

Tableau 2 : Résultats des essais de récupération

Teneur d'alimentation

(g/t) Granulométrie de broyage

(μm) Récupération par gravité Récupération par lixiviation (24 h) Récupération par lixiviation (48 h) Récupération globale (grav+48 h) Malartic H(1) 1,35 80,6 33,8 % 87,7 % 89,6 % 92,9 %

Remarques :

(1) Les résultats pour Malartic H correspondent à la moyenne de sept échantillons de variabilité, deux composites clés représentant les principaux domaines géologiques et un composite principal.

Figure 1 - Carte de surface du projet Marban Alliance

Gîte Malartic H

Le gîte Malartic H a une étendue latérale reconnue de 950 mètres, une largeur de 300 mètres et s'étend jusqu'à une profondeur verticale de 500 mètres. Il est situé à moins de cinq kilomètres de l'usine de traitement proposée et décrite dans l'étude de faisabilité publiée pour Marban Alliance en 2022, et environ un kilomètre au nord de l'ancienne mine Malartic Hygrade, près de la charnière d'un pli régional en Z. Le système minéralisé reste partiellement ouvert latéralement et complètement ouvert en profondeur. Notamment, le gîte Malartic H est situé entre les extensions au nord-ouest des cisaillements Marbenite et Norbenite, qui encaissent la majeure partie des ressources du projet Marban Alliance. À Malartic H, les deux cisaillements sont orientés au nord-ouest et inclinés à environ 70 degrés vers le nord-est. Le gîte est encaissé dans une séquence de la Formation de Jacola montrant une alternance de volcanites mafiques et ultramafiques. Tel qu'observé dans le secteur Hygrade, de nombreux systèmes de dykes intermédiaires à felsiques sont injectés dans la séquence volcanique. La minéralisation se présente sous forme de pyrite disséminée avec de l'or visible localement dans des veines et veinules de quartz et des disséminations dans la roche encaissante. Les zones montrent une corrélation spatiale avec des cisaillements au sein des unités volcaniques mafiques ou avec des dykes intermédiaires à felsiques. Toutes les zones sont à peu près subparallèles.

Personnes qualifiées

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par M. Jean-Félix Lepage (OIQ no 5053461), vice-président aux projets de Minière O3, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

Assurance qualité et contrôle de la qualité

SGS Canada Inc. de Lakefield (Ontario) utilise des matériaux de contrôle de la qualité qui comprennent des blancs, des doublons et des matériaux de référence, et qui sont insérés de façon aléatoire à une fréquence établie en fonction des protocoles de méthode à environ 18 % pour les analyses de contrôle des procédés. Pour chaque lot ou chaque dizaine d'échantillons, selon le premier à survenir, un de chacun des échantillons suivants doit être inclus dans le lot à traiter par l'opérateur de l'instrument : blanc de CQ, échantillon de contrôle de la dérive, doublon d'échantillon, échantillon enrichi. De plus, les analyses d'or dans les résidus miniers ont été dupliquées.

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie d'entrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise d'une équipe de chefs de file de l'industrie dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (107 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com.

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés portant sur l'importance des résultats de récupération de l'or dont il est question dans les présentes, nos hypothèses quant à la récupération de l'or, l'importance des essais métallurgiques et la capacité des données d'exploration (incluant les données de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Sauf pour les énoncés de faits historiques relatifs à la Société, certaines informations contenues dans les présentes constituent des énoncés prospectifs. L'information prospective est basée sur les estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient significativement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés à la capacité des essais métallurgiques de prédire la minéralisation ou l'or récupérable avec exactitude; la capacité des activités d'exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation de la direction; la capacité de tout matériel d'être extrait de manière rentable. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société est d'avis que cette information prospective est fondée sur des hypothèses raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué de presse. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi. Ces énoncés ne sont valides qu'en date de ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

