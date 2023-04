TSXV:OIII | OTCQ:OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 12 avril 2023 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV: OIII) (OTCQX: OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir de présenter les résultats de tests de récupération d'or effectués sur des échantillons de demi-carottes et des rejets d'échantillons de carotte de forage provenant de son projet Alpha, détenu à 100%, situé à Val-d'Or, Québec, Canada. Les résultats proviennent d'un récent programme d'essais métallurgiques réalisé par Base Met Labs.

Faits saillants des essais de cyanuration :

L'extraction globale d'or aux gisements Bulldog et Kappa a atteint 94,5 % et 92,0 % de récupération après 24 heures de lixiviation au cyanure.

et 92,0 % de récupération après 24 heures de lixiviation au cyanure. La récupération de l'or à Bulldog atteint 93,3 % après seulement six (6) heures de lixiviation.

L'Indice de Bond moyen pour des broyeurs à boulets pour Bulldog et Kappa est de 14,4 et 15,0 kWh/t.

M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3, a commenté : « Nous sommes très satisfaits des résultats des essais métallurgiques, qui indiquent d'excellentes récupérations d'or pour les gisements Kappa et Bulldog du projet Alpha. Nos résultats d'analyse, s'ils sont prouvés confirmeraient et renforceraient nos hypothèses concernant les temps de lixiviation, les taux de récupération et le processus et montreraient un schéma de procédé simple comparable à celui retrouvé dans les mines d'or active dans la région de l'Abitibi ».

Tableau 1 : Résultats de test de comminution

Gisements P80 BWI µm kWh/t Bulldog 76 14,4 Kappa 77 15,0



Tableau 2 : Récupération globale (gravité et lixiviation) de l'or

Gisements Teneur d'or

calculé Teneur

du résidu Récupération cumulative

de l'or (%) g/t g/t 2 h 6 h 24 h 48 h Bulldog 3,96 0,25 83,4 93,3 94,5 93,8 Kappa 2,91 0,32 72,5 84,8 89,0 89,2



Tableau 3 : Résultats de gravité et de lixiviation

Gisements Teneur d'or

calculé Masse du

concentré Teneur du

concentré Teneur

du

résidus Récupération cumulative

de l'or (%) g/t % g/t g/t 2 h 6 h 24 h 48 h Bulldog 3,38 13,0 57,1 0,23 8,6 91,3 93,2 93,3 Kappa 2,87 22,3 100 0,21 82,3 90,5 92,0 92,9



Les essais métallurgiques ont été menés pour évaluer le potentiel initial de récupération de l'or pour les deux gisements. Le programme comprenait une caractérisation chimique et minéralogique, des essais de broyage, de gravité, de flottation et de lixiviation au cyanure. Les tests de destruction du cyanure et de séparation solide-liquide sont toujours en cours et devraient s'achever en 2023. Les résultats de la comminution ont montré une dureté moyenne pour les deux zones avec des indices de Bond de 14,4 et 15,0 kWh/t respectivement. Des tests de récupération de l'or ont été effectués sur du matériel broyé à 80% passant 85µm. Des tests cyanuration en bouteille ont été effectués sur une durée de 48 heures à une densité de pâte de 40 % de solides, un pH de 10,5 (modifié à l'aide de chaux), une concentration de cyanure de sodium de 1 000 ppm (maintenue), et une injection d'oxygène. Les solutions ont été échantillonnées et analysées après deux (2), six (6), 24 et 48 heures pour l'or.

L'analyse QEMSCAN effectuée sur le matériel envoyé pour les essais métallurgiques a montré que la phase sulfurée la plus abondante est la pyrite avec un peu de chalcopyrite et de gypse ou d'anhydrite pour Kappa et confirme l'absence d'arsénopyrite pour les deux gisements. Elle montre également que les minéraux carbonatés tels que la calcite et la dolomite sont plus abondants que les minéraux sulfurés.

Figure 1 - Carte de surface du projet Alpha

Le gisement Bulldog

Le gisement Bulldog est encaissé dans les sédiments de Cadillac et forme un corridor de 75 mètres d'épaisseur situé entre 55 et 130 mètres au nord de la zone de faille Cadillac-Larder Lake. Le gisement se subdivise en trois zones subparallèles à fort pendage d'environ 85° vers le nord-nord-est, d'une épaisseur de deux (2) à dix (10) mètres et spatialement associées à des intrusions planaires tonalitiques à dioritiques. Les zones sont caractérisées par un fort cisaillement, une altération intense en séricite et ankérite et 1 à 5 % de pyrite fine disséminée.

Le gisement Kappa

Le gisement Kappa est un gisement de type skarn encaissé principalement dans une intrusion de diorite porphyrique, mise en place dans la séquence de grauwacke-argilite des sédiments de Cadillac, à environ 200 mètres au nord de la zone de faille Cadillac-Larder Lake. La minéralisation aurifère est présente à la fois dans le dyke et dans les sédiments environnants, tous deux fortement inclinés vers le nord-nord-est à environ 80°. L'intrusion est fortement altérée par de la biotite, de la calcite et de l'épidote. L'altération en biotite s'étend aux sédiments environnants et un halo d'altération important est observé sur des dizaines de mètres à l'extérieur de la zone principale. On observe également une albitisation des sédiments au niveau des contacts, associée à une augmentation des veinules de sulfures. La minéralisation est caractérisée par des veines plissées de quartz-calcite-épidote-chlorite-pyrite-chalcopyrite.

À propos de la propriété Alpha

La propriété Alpha est située à huit kilomètres à l'est de Val-d'Or, au Québec, au sud du projet Lamaque d'Eldorado Gold et à proximité de la propriété Akasaba West d'Agnico Eagle. La propriété contient cinq gisements connus sous le nom de Bulldog, Kappa, Akasaba, Orenada et Simkar, et couvre plus de 7 754 hectares, dont 20 kilomètres le long de la prolifique faille Cadillac-Larder Lake. La propriété Alpha renferme (i) des ressources minérales présumées de 0,32 million d'onces d'or (3,1 Mt @ 3,2 g/t Au) dans les gisements Bulldog et Kappa (voir ci-dessous la rubrique " Rapport technique "), et (ii) des ressources minérales historiques (voir ci-dessous la rubrique " Mise en garde concernant les ressources minérales historiques ") dans les gisements Akasaba, Simkar et Orenada, qui sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Estimation des ressources minérales actuelles (inclus dans le rapport technique d'Alpha)



Gisements Scénarios Teneur

de coupe Catégories Tonnes

(000 t)(1) Teneur

(g/t) Onces

d'Au

(000 oz)(1)









Bulldog Mine

souterraine 1,8 Présumée 2 649 3,2 270





Kappa 403 3,7 48





Total 3 052 3,2 318





Estimation des ressources minérales historiques



Gisements Scénarios Teneur

de coupe Catégories Tonnes

(000 t)(1) Teneur

(g/t) Onces

d'Au

(000 oz)(1)





Akasaba Mine à ciel

ouvert 0,5 Indiquée 3 009 1,37 132,5





Présumée 285 1,76 16,1





Mine

souterraine 2,25 Indiquée 654 5,79 121,7





Présumée 1 538 5,51 272,4





Simkar Mine

souterraine 3,0 Mesurée 34 4,71 5,1





Indiquée 208 5,66 37,9





Présumée 98 6,36 20,1





Orenada Mine à ciel

ouvert 0,4 Indiquée 3 563 1,54 176,1





Présumée 1 470 1,38 65,1





Mine

souterraine 2,0 Indiquée 191 3,00 18,4





Présumée 609 3,12 61,1









Minière O3 continue d'étendre la minéralisation aurifère avec le potentiel d'augmenter les ressources à distance de camionnage de l'usine d'Aurbel (" Aurbel ") d'une capacité de 1 400 tpj. Le 14 mai 2020, la société a signé une convention d'option avec QMX Gold Corporation (acquise par Eldorado Gold en janvier 2021) pour acquérir une participation de 100 % dans Aurbel, qui est une installation minière entièrement autorisée située à 10 kilomètres de la propriété Alpha de Minière O3.

Rapport Technique

L'estimé des ressources minérales the la propriété Alpha est supporté par le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report, Alpha Property, Québec, Canada » (en anglais seulement) daté du 23 décembre 2022 (avec une date de prise d'effet du 10 novembre 2022), qui a été préparer pour Minière O3 par G Services Miniers (le « Rapport technique d'Alpha »).

Mise en garde à propos des ressources minérales historiques

L'estimé de ressources minérales présenté dans ce communiqué de presse à l'égard des gisements aurifères Akasaba, Orenada et Simkar est considérée comme étant de nature historique et ne doit pas être invoquée. Cependant, bien que la direction estime que cette estimation des ressources historiques pourrait indiquer la présence de minéralisation, une personne qualifiée n'a pas effectué suffisamment de travail pour classer l'estimation des ressources minérales historiques comme une estimation actuelle des ressources minérales et Minière O3 ne la traite pas comme telle.

Personnes qualifiées

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Sébastien Vigneau (OGQ no 993), géologue principal de Minière O3, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43101 »).

Assurance et contrôle de qualité

Des échantillons standard certifiés commerciaux et des échantillons blancs ont été insérés par Base Metallurgical Laboratories Ltd., dans la chaîne d'échantillonnage représentant 10 % des échantillons dans le cadre du programme d'assurance et de contrôle de la qualité (« AQ/CQ »). Les analyses d'or des résidus ont également été systématiquement dupliquées.

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien, de l'expertise et du succès de l'équipe d'Osisko en construction de mines dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (66 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV:OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX:OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés portant sur les travaux de forage planifiés et en cours, l'importance des résultats de forage, la capacité de poursuivre le forage, l'impact du forage sur la définition de ressources, la capacité d'intégrer de nouveaux résultats de forage dans une mise à jour du rapport technique et du modèle de ressources. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Sauf pour les énoncés de faits historiques relatifs à la Société, certaines informations contenues dans les présentes constituent des énoncés prospectifs. L'information prospective est basée sur les estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés aux résultats de forage à Malartic H; l'importance des résultats de forage; la capacité des résultats de forage de prédire la minéralisation avec exactitude; la capacité de la Société de produire une mise à jour de l'estimation des ressources minérales à Malartic au T2 2023 (ou à tout autre moment); la capacité de tout matériel d'être extrait de manière rentable. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société est d'avis que cette information prospective est basée sur des hypothèses raisonnables, mais rien ne garantit que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans le présent communiqué de presse. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi. Ces énoncés ne sont valides qu'en date de ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

