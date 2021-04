Mme Desrochers est une conseillère expérimentée ayant de l'expérience en communication stratégique et en engagement des parties prenantes pour des projets majeurs et complexes au sein de l'industrie minière. Elle a étudié la communication, les affaires autochtones, la gestion et elle détient un diplôme d'études supérieures en gestion de projets de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle est actuellement stratège en affaires publiques, communications et engagement des parties prenantes pour une entreprise québécoise. Son expérience de travail antérieur inclut directrice de relations gouvernementales et des communications externes pour Mines Agnico Eagle Limitée, directrice des communications et des relations communautaires pour la mine Canadian Malartic, et auparavant, elle était copropriétaire d'une entreprise de communications pendant plusieurs années au cours desquelles elle a travaillé étroitement avec des parties prenantes du secteur des ressources naturelles. Mme Desrochers est également bilingue en français et anglais.

Mr. José Vizquerra, le président et chef de la direction a déclaré: « Au nom du conseil et de la société, nous sommes heureux d'accueillir Mélissa Desrochers chez Minière O3. Mélissa possède des vastes connaissances en communications, relations gouvernementales et en relations communautaires autochtones et non autochtones, ce qui renforcera nos efforts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et viendra compléter les membres de notre conseil d'administration ».



Au sujet de Minière O3

Minière O3, qui fait partie du groupe d'entreprises d'Osisko, est une entreprise d'exploration aurifère et un développeur minier prêt à produire à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec, Canada. Minière O3 bénéficie du soutien de l'équipe Osisko chevronnée en construction minière alors que Minière se dirige à devenir un producteur aurifère avec des gisements de plusieurs millions d'onces d'or.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de ses propriétés situées au Québec (137 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV: OIII) et sur le marché OTC (OTCQX: OIIIF). La société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web https://miniereo3.com/

