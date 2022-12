TSXV:OIII | OTCQ:OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 22 déc. 2022 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV: OIII) (OTCQX: OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle poursuit le développement de sa propriété Marban à Val-d'Or au Québec (Canada), avec des travaux d'exploration visant à augmenter la durée d'exploitation minière du projet Marban, et publie également des résultats issus de son programme de forage intercalaire et d'exploration de 2022.

Réalisation du potentiel de croissance à Marban - Augmentation de la durée de vie de la mine (« DVM »)

Expansion à proximité des fosses du secteur Marban Ingénierie - ajout de valeur pour les années 0 à 10

Augmentation des ressources à Marban Ingénierie - ajout de valeur pour les années 10 et au-delà

Marban Régional - vérification de cibles pour l'or et les sulfures massifs volcanogènes (« SMV »)

« 2023 sera une année ambitieuse pour Minière O3 alors que nous nous efforçons de terminer l'étude de faisabilité (« EF ») pour le projet Marban Ingénierie tout en réalisant des activités d'exploration pour démontrer le potentiel de croissance de Marban, sur nos 8 576 hectares de terrains très bien placés à proximité d'un gisement de calibre mondial tel que la mine Canadian Malartic. Marban Ingénierie est un projet autonome robuste qui peut ajouter de la valeur à sa VAN de 463 millions CA avec la découverte de nouvelles onces pour prolonger la DVM. Pour chaque année de production additionnelle (160 000 oz Au), l'impact sur la valeur fondamentale se situe entre 80 millions $ CA et 100 millions $ CA. Plus il y a d'onces ajoutées, plus la valeur ajoutée au projet est importante, c'est pourquoi les préparatifs sont en cours pour les campagnes de forage à Marban Ingénierie et Marban Régional, ainsi que pour la compilation des travaux de nos campagnes estivales d'échantillonnage de sol et de canaux, alors que nous intensifions nos efforts d'exploration", », a déclaré M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3.

Expansion à proximité des fosses secteur Marban Ingénierie - ajout de valeur pour les années 0 à 10

Mise à jour des ressources et des réserves des zones Norlartic et North dans le cadre de l'EF. Au total, 8 800 mètres ont été forés afin de convertir un inventaire résiduel de 50 000 oz d'or de la catégorie présumée à la catégorie indiquée.

4,0 g/t Au sur 11,7 mètres à partir de 334,7 mètres dans le sondage O3MA-22-347A incluant 24,8 g/t Au sur 0,9 mètre dans la fosse Norlartic

sur à partir de 334,7 mètres dans le sondage incluant sur dans la fosse Norlartic Kierens : quelques sondages ont été effectués afin de compléter la couverture dans le but de relier la fosse Kierens principale avec une plus petite fosse satellite

Augmentation des ressources à Marban Ingénierie - ajout de valeur pour les années 10 et au-delà

Augmentation des ressources près de la surface

Hygrade Fold - des intervalles significatifs obtenus plus tôt cette année (communiqué de presse du 13 septembre 2022) méritent un suivi;

North-North Extension - un bas magnétique associé au gîte s'étend sur 1,5 kilomètre vers le nord-ouest à partir de la fosse NorthNorth. Deux forages ont testé le corridor cet automne et ont intersecté avec succès la zone minéralisée, mais les résultats d'analyse sont en attente. Le couloir et reste peu testé;

Norlartic Extension- 11 000 mètres ont été forés en 2022 sur les extensions reconnues du corridor Norlartic, jusqu'à deux kilomètres au sud-est et adjacent à la paroi nord de la fosse Marban. Environ la moitié des résultats d'analyse de cette campagne sont toujours en attente;

Upper Camflo et Orion - Proximale à l'ancienne mine Camflo, cette cible offre la possibilité de générer des ressources près de la surface, dans le halo d'altération de l'ancien producteur;

- Proximale à l'ancienne mine Camflo, cette cible offre la possibilité de générer des ressources près de la surface, dans le halo d'altération de l'ancien producteur; Augmentation des ressources pour un potentiel souterrain

North - les extensions latérales et en profondeur d'un intervalle de 5,1 g/t Au sur 5,1 mètres à partir de 580,2 m associé à une épaisse veine de quartz (communiqué de presse du 9 mars 2021) n'ont pas encore été vérifiées et méritent un suivi par forage;

Marban Extension - l'épaisse unité basaltique qui encaisse le gîte Marban reste partiellement non testée sous une profondeur verticale de 500 mètres avant d'atteindre la limite est de la propriété;

Marban Footwall- une unité basaltique favorable située à 200 mètres au sud du basalte de la mine Marban présente des teneurs impressionnantes et reste partiellement ouverte latéralement et en profondeur

1 045,0 g/t Au sur 0,5 mètre, à partir de 689,6 mètres dans le sondage O3MA-22-432.

Marban Régional - Vérification de cibles pour l'or et les sulfures massifs volcanogènes (« SMV »)

Or - Levé magnétique à haute résolution réalisé par drone au T1-2022, campagne d'échantillonnage des sols, compilation des résultats historiques, cartographie et échantillonnage en rainures des décapages historiques

- Levé magnétique à haute résolution réalisé par drone au T1-2022, campagne d'échantillonnage des sols, compilation des résultats historiques, cartographie et échantillonnage en rainures des décapages historiques Programme d'échantillonnage des sols : 4 411 échantillons, dont 3 496 résultats d'analyse ont été reçus



Intersections de forage historiques significatives obtenues par NioGold Mining Corporation sur l'indice Ludovick le long de la faille Parfouru et dans les roches sédimentaires de Cadillac et de Timiskaming, dans un secteur contigu à la propriété de la mine Canadian Malartic (communiqué de presse du 6 novembre 2012, Sedar Issuer Profile : Niogold Mining)



sur dans le sondage à une profondeur verticale de . Métaux de base - Découverte d'un horizon de type exhalite minéralisé en Cu-Au-Ag-Zn et levé VTEM

Découverte d'un horizon de type exhalite minéralisé en Cu-Au-Ag-Zn et levé VTEM Levé VTEM héliporté (370 km) couvrant une séquence potentiellement favorable aux SMV interprétée suivant la découverte d'un horizon de type exhalite et la présence de volcanites felsiques. Le levé a été complété récemment et l'interprétation des résultats reste à venir.

Tableau 1 : Intersections de forage intercalaire (seuls les intervalles supérieurs à 20,0 g/t Au* m sont rapportés, seuil de coupure de 0,3 g/t Au près ou au sein des fosses)

Sondage De À Teneur Longueur Zone O3MA-22-323 28,0 56,8 1,0 28,8 Kierens O3MA-22-326* 39,0 44,8 5,4 5,8 Kierens incluant 43,3 43,8 16,1 0,5

O3MA-22-347A 334,7 346,4 4,0 11,7 Norlartic incluant 340,7 341,6 24,8 0,9

O3MA-21-219 73,2 102,9 1,4 29,7 Norlartic O3MA-22-347A 56,0 66,8 2,5 10,8 North incluant 58,4 59,0 20,1 0,6

O3MA-22-368 76,9 80,3 22,7 3,4 North incluant 76,9 77,6 84,8 0,7



Tableau 2 : Intersections de forage d'exploration près de la surface (seuls les intervalles supérieurs à 5,0 g/t Au* m sont rapportés, seuil de coupure de 0,3 g/t Au et à moins de 200 m sous la surface)

Sondage De À Teneur Longueur Zone O3MA-22-281 183,5 185,0 5,4 1,5 Entre Norlartic et North O3MA-22-293 41,5 52,3 0,7 10,8 Triple North

Tableau 3 : Intersections de forage d'exploration plus profondes (seuls les intervalles supérieurs à 5,0 g/t Au* m sont rapportés, seuil de coupure de 0,3 g/t Au et à plus de 200 m sous la surface)

Sondage De À Teneur Longueur Zone O3MA-21-077 251,0 252,5 8,5 1,5 Sud de Kierens O3MA-22-388 301,0 303,0 4,9 2,0 Norlartic Extension (Gabbro

Marban) O3MA-22-432 689,6 690,1 1045,0 0,5 Marban Footwall

Figure 1 : Carte de surface du projet Marban Ingénierie

Figure 2: Perspectives d'exploration de Marban

Figure 3 : Meilleurs résultats de forage sur le projet Marban Ingénierie

Personnes qualifiées

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Sébastien Vigneau (OGQ no 993), géologue principal, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise de l'équipe Osisko, chevronnée en construction minière, afin de mettre en exploitation ses gîtes de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (66 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV:OIII) et sur le marché OTC (OTCQX:OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

