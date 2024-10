TSXV:OIII | OTCQ:OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 30 oct. 2024 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV: OIII) (OTCQX: OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que la Société finalisera une évaluation économique préliminaire (« EEP ») sur son projet phare, Marban Alliance, situé à Val-d'Or (Québec). La Société a mandaté G Services miniers inc. à titre de consultant en chef pour la préparation de l'EEP conforme au Règlement 43-101, Information concernant les projets miniers. Minière O3 s'attend à ce que les résultats de l'EEP soient disponibles au quatrième trimestre de 2024. Ces résultats devraient mettre en lumière les progrès réalisés sur le projet depuis la date effective de l'étude de préfaisabilité actuelle (qui date du 24 août 2022), et fournir de nouvelles orientations mises à jour en vue d'une étude de faisabilité sur le projet Marban Alliance, qui devrait être entreprise au début de 2025. Par ailleurs, la Société s'attend à ce que les études environnementales du milieu d'accueil soient finalisées au premier trimestre de 2025, à la suite de trois ans de travaux de terrain exhaustifs. En cas de résultats positifs, la Société a l'intention de lancer les études d'impact au second trimestre de 2025.

Documents connexes VOIR PDF Télécharger le communiqué de presse (Groupe CNW/O3 Mining Inc.)

M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3, a commenté : « Depuis la publication de l'étude de préfaisabilité pour Marban Alliance en 2022, notre équipe technique s'est engagée à améliorer et optimiser le projet minier. Cela inclut, entre autres,des optimisations de nos paramètres d'exploitation minière et de traitement, l'inclusion de ressources supplémentaires suivant la conversion de ressources dans les fosses actuelles ainsi que de nouveaux gîtes satellites comme Malartic H. Cette EEP fournira un portrait actualisé des mérites associés au développement du projet Marban Alliance et donnera un aperçu de l'étude de faisabilité qui devrait être menée à terme dans la deuxième moitié de 2025. Par ailleurs, nous avons réalisé des progrès dans le cadre des processus environnementaux et d'obtention des permis, avec l'étude du milieu d'accueil qui s'achève, qui nous permettra d'entreprendre nos études d'impact en parallèle à l'étude de faisabilité. Nous continuerons de développer le projet Marban Alliance en misant sur des conditions gagnantes pour nos partenaires, nos communautés d'accueil et nos actionnaires. À cet égard, nous sommes engagés à développerle projet Marban Alliance de manière positive et durable pour les parties prenantes locales et régionales. Dans cet esprit, Minière O3 est bien positionnée pour bénéficier de la réduction du risque associé au projet Marban Alliance tout en faisant preuve de souplesse dans son évaluation des options de développement, compte tenu de l'emplacement de notre projet à Val-d'Or, entouré d'installations de traitement existantes. »

À venir pour Marban Alliance

T4-2024 : Annonce des résultats de l'EEP pour Marban Alliance

T1-2025 : Finalisation de l'étude environnementale du milieu d'accueil

S2-2025 : Annonce des résultats de l'étude de faisabilité pour Marban Alliance

T1-2026 : Dépôt des études d'impact pour Marban Alliance

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie d'entrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise d'une équipe de chefs de file de l'industrie dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (111 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com .

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés portant sur : le calendrier de début et d'achèvement ainsi que les résultats des études, y compris l'évaluation économique préliminaire (EEP), les études environnementales du milieu d'accueil , une étude de faisabilité et les études d'impact ; le développement continu du projet Marban Alliance ; l'intégration positive et durable du projet Marban Alliance à l'échelle locale et régionale ; la progression de la Société vers la production ; la capacité de la Société à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces au Québec ; et la capacité de la Société à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des avantages durables à ses parties prenantes. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Sauf pour les énoncés de faits historiques relatifs à la Société, certaines informations contenues dans les présentes constituent des énoncés prospectifs. L'information prospective est basée sur les estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient significativement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés aux : aux résultats des études ; à la capacité des activités d'exploration (y compris le forage) à prédire avec précision la minéralisation ; aux erreurs de modélisation de la direction ; à la possibilité d'extraire les matériaux de manière économiquement viable ; à la capacité de la Société à obtenir tous les permis, consentements ou autorisations nécessaires à la réalisation de ses activités planifiées ; à la capacité de la Société à lever les capitaux requis ou à être pleinement en mesure de mettre en œuvre ses stratégies commerciales ; et au prix de l'or.. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société est d'avis que cette information prospective est fondée sur des hypothèses raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué de presse. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi. Ces énoncés ne sont valides qu'en date de ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

SOURCE O3 Mining Inc.

Pour de plus amples renseignements sur Minière O3, veuillez communiquer avec : José Vizquerra | Chef de la direction, président et administrateur, [email protected]; Alex Rodriguez | Vice-président, développement corporatif, [email protected], Téléphone : +1 (647) 391-7724, Sans frais : +1 (833) 979-3516