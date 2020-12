Minière O3 identifie de nouvelles cibles confirmant la validité du ciblage par intelligence artificielle

Faits saillants

El Sol: 128 g/t Au sur 0.7 mètre

Valdora: 70.9 g/t Au sur 1.5 mètres

Paramaque : 16.3 g/t Au sur 0.7 mètre

Simkar: 7.8 g/t Au sur 1.2 mètres

La zone East Alpha, secteurs 2 et 3 (figure 1), a d'abord été sélectionnée dans le but de mieux comprendre le contexte structural et les contrôles de minéralisation tout en tirant parti de la nature de sub-affleurante de ce secteur. Le programme de travaux d'été comprenait 31 affleurements et 4,650 échantillons en rainures. Les zones testées comprennent Simkar, El Sol et Goldora (secteur 3) le long du corridor Anamaque et les zones Valdora, Sabourin et Jolin (secteur 2) le long du corridor Skarn. Des résultats d'analyse significatifs sont présentés ci-dessous et comprennent 23 interceptions (tableau 1). Parmi celles-ci, les zones El Sol et Simkar faisaient partie des principales cibles prioritaires recommandées par Mira, et les deux zones ont livré les meilleurs résultats de la campagne. En outre, au moins 20 cibles IA non testées réparties dans les zones couvertes par le mort-terrain ont été identifiées sur l'ensemble de la propriété. Maintenant que la méthodologie de l'IA a été vérifiée, la société est impatiente de tester par forage ces nouvelles cibles car nous pensons qu'elles offrent un potentiel de découverte important.

« Nous sommes vraiment ravis de pouvoir identifier quatre cibles majeures dans les secteurs 2 et 3 à East Alpha grâce à notre travail de terrain d'été. Les cibles basées sur les connaissances géologiques ont été confirmées par la méthodologie d'intelligence artificielle mise en œuvre auparavant. Le programme d'échantillonnage en rainures a permis d'effectuer des observations géologiques clés qui ont considérablement amélioré notre compréhension des contrôles de la minéralisation aurifère dans la partie est d'Alpha. Le modèle géologique mis à jour est maintenant plus précis et, par conséquent, nous avons une confiance accrue de la qualité des cibles de forage qu'il nous aide à définir », a déclaré le président et PDG Jose Vizquerra.

Les connaissances approfondies d'Minière O3 de la géologie de la propriété, combinées à la modélisation Mira et aux résultats de cette campagne d'échantillonnage en rainures confirment que la Société dispose d'une base de ciblage solide pour la campagne de forage actuelle de 100,000 mètres qui a débuté en septembre 2020 et qui devrait être terminée d'ici avril 2021. Au cours de l'hiver, la société prévoit aussi de forer à Omega (secteur 4) près du gisement Triangle sur des cibles soutenues par l'IA et continuera de forer à Pontiac Ouest, Pontiac Est, Bulldog, Orenada 4 et Orenada 2 (secteur 1).

Tableau 1: Résultats échantillonnage en rainures

Rainure De

(m) A

(m) Intervalle

(m) Au (g/t) Zone O3AL-D20-19-001 4.2 6.1 1.9 5.6 El Sol O3AL-D20-19-001 21.2 22.5 1.3 4.4 El Sol O3AL-D20-19-003 4.4 5.2 0.8 7.4 El Sol O3AL-D20-19-005 0.0 0.8 0.8 2.7 El Sol O3AL-D20-19-009 4.5 5.5 1.0 3.8 El Sol O3AL-D20-19-017 0.0 1.2 1.2 2.8 El Sol O3AL-D20-19-020 0.0 1.0 1.0 3.6 El Sol O3AL-D20-19-022 0.9 1.9 1.0 5.3 El Sol O3AL-D20-19-025 0.0 1.5 1.5 6.0 El Sol O3AL-D20-19-027 0.0 0.7 0.7 128 El Sol O3AL-D20-19-028 0.0 0.6 0.6 4.7 El Sol O3AL-D20-17-014 0.0 0.8 0.8 3.9 Simkar O3AL-D20-17-030 0.0 1.2 1.2 7.8 Simkar O3AL-D20-17-041 8.2 9.0 0.8 3.6 Simkar O3AL-D20-17-052 0.0 0.8 0.8 4.5 Simkar O3AL-D20-18-003 9.9 10.7 0.8 5.2 Simkar O3AL-D20-31-003 0.0 0.7 0.7 16.3 Paramaque O3AL-D20-22-001 23.8 25.2 1.5 70.9 Valdora 1A O3AL-D20-22-002 51.9 52.7 0.7 3.7 Valdora 1A O3AL-D20-22-014 16.4 16.9 0.5 5.0 Valdora 1A O3AL-D20-22-027 1.1 1.8 0.7 9.0 Valdora 1A O3AL-D20-22-038 1.6 2.6 1.0 2.7 Valdora 1A O3AL-D20-20-042 0.0 0.7 0.7 2.8 Valdora 1G

La zone El Sol est située à 700 mètres dans l'extension ouest du gisement Simkar. La minéralisation aurifère à Simkar est principalement encaissée dans un gabbro riche en fer associé au sill d'Anamaque. Les meilleurs résultats d'échantillons de rainures de la campagne d'été proviennent de la zone El Sol. La rainure O3AL-D20-19-027 a donné 128 g / t Au sur 0,7 mètre à l'intersection entre une zone de cisaillement orientée est-ouest et une veine nord-sud de quartz-tourmaline-pyrite à faible pendage avec de l'or libre. La même veine de quartz-tourmaline a donné des résultats intéressants sur toute la longueur de l'affleurement, comme la rainure O3AL-D20-19-001 qui a donné 5,6 g / t Au sur 1,9 mètre. À Simkar, huit (8) trous de forage ont été complétés dans le cadre du programme de forage actuel; les résultats seront disponibles sous peu.

La zone Valdora 1 a donné des résultats à haute teneur incluant 70,9 g / t Au sur 1,5 mètre dans la rainure O3AL-D20-22-001. Cet échantillon est situé à la jonction des zones de cisaillement d'orientation nord-est et est-ouest au contact d'un gabbro riche en fer. Le même affleurement a donné d'autres résultats significatifs dont 9,0 g / t Au sur 0,7 mètre dans la rainure O3AL-D20-22-027, qui est associé à une zone de cisaillement orientée est-ouest au sein de l'intrusion gabbroïque.

La rainure de Simkar a été complétée à l'extrémité sud-ouest de la zone. La rainure O3AL-D20-17-030 a recoupé 7,8 g / t Au sur 1,2 mètre et est liée à une zone de cisaillement est-nord-est avec des veinules de quartz-calcite traversant un gabbro riche en fer du sill d'Anamaque.

Personne Qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Louis Gariepy. (OIQ # 107538), VP Exploration, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 - Normes d'information sur les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Protocoles de contrôle de la qualité et de rapport

La détermination de la largeur réelle est actuellement inconnue mais elle est estimée à 65-80% de l'intervalle de longueur de carotte rapporté pour les zones. Les dosages ne sont pas coupés sauf indication contraire. Les interceptions se produisent dans les limites géologiques des zones principales, mais n'ont pas été corrélées aux domaines de veines individuels pour le moment. Les demi-carottes sont expédiées au laboratoire Agat à Val-d'Or, Québec et Mississauga, Ontario pour analyse. Le noyau est écrasé à 75% passant -2 mm (10 mesh), une division de 250 g de ce matériau est pulvérisée à 85% passant 75 microns (200 mesh) et 50 g est analysé par Fire Assay (FA) avec une absorption atomique Finition spectrométrie (AAS). Les échantillons titrants> 10,0 g / t Au sont réanalysés avec une finition gravimétrique en utilisant une charge de 50 g. Les matériaux et les blancs standard certifiés commerciaux sont systématiquement insérés par les géologues d'Minière O3 dans la chaîne d'échantillonnage tous les 18 carottes dans le cadre du programme AQ / CQ. Des tests tiers sont soumis à d'autres laboratoires désignés pour 5% de tous les échantillons. La conception du programme de forage, l'assurance qualité / contrôle de la qualité (« AQ / CQ ») et l'interprétation des résultats sont effectuées par des personnes qualifiées employant un programme d'AQ / CQ conforme à la norme NI 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie.

Au sujet de Minière O3 Inc.

Minière O3, qui fait partie du groupe d'entreprises d'Osisko, est une société de mise en valeur minière et un nouveau consolidateur de propriétés d'exploration dans des camps aurifères potentiels au Canada, qui concentre ses efforts sur les projets situés à Québec et en Ontario et dont le but est de devenir une société à forte croissance qui produit plusieurs millions d'onces d'or.

Minière O3 est une société bien capitalisée qui est propriétaire d'une participation à 100 % dans des propriétés situées au Québec (133,557 hectares) et en Ontario (25 000 hectares). Minière O3 exerce un contrôle sur 66, 064 hectares à Val-d'Or et sur plus de 50 kilomètres le long de la zone de faille Cadillac-Larder Lake. De plus, Minière O3 possède un portefeuille d'actifs situés dans la région de Chibougamau au Québec.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué de presse. Les informations contenues dans ce communiqué de presse sur la transaction; et toute autre information contenue dans ce document qui n'est pas un fait historique peut être une « information prospective ». Toute déclaration qui implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des interprétations, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (souvent mais pas toujours en utilisant des expressions telles que "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est prévu "," interprété "," l'avis de la direction "," anticipe "ou" n'anticipe pas "," planifie "," budget "," planifié "," prévisions "," estimations "," croit "ou" a l'intention "ou des variantes de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats "pourraient" ou "pourraient", "seraient", "pourraient" ou "seront" censés se produire ou être réalisés) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des informations prospectives et sont destinées à identifier des informations prospectives. Ces informations prospectives sont fondées sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de la société, au moment où elles ont été formulées, comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels des sociétés soient sensiblement différents de tous les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés au redémarrage des opérations; d'autres mesures qui pourraient être prises pour atténuer la propagation du COVID-19; l'impact des perturbations liées au COVID-19 en relation avec les activités commerciales de la Société, y compris sur ses employés, fournisseurs, installations et autres parties prenantes; les incertitudes et les risques qui sont apparus et peuvent survenir en relation avec les voyages, et d'autres impacts sur le marché financier et social du COVID-19 et les réponses au COVID 19. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que la direction pense, ou considérées à l'époque comme des hypothèses raisonnables, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs potentiels de titres que les résultats réels seront cohérents avec ces informations prospectives, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne seront pas ceux anticipés, estimés ou prévu, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces informations prospectives. La Société ne s'engage pas, et n'assume aucune obligation, à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives ou informations prospectives contenues dans les présentes pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de régulation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans ce document.

SOURCE O3 Mining Inc.

Renseignements: José Vizquerra Benavides, Président, PDG et Directeur, Téléphone: (416) 363-8653

Liens connexes

https://o3mining.com/