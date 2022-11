Minière O3 franchit une étape importante dans l'obtention des permis environnementaux pour le projet Marban Ingénierie

TSXV:OIII | OTCQ:OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 22 nov. 2022 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a déposé la description initiale du projet pour le projet Marban Ingénierie auprès de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (« AEIC ») au niveau fédéral et l'avis de projet auprès du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (« MELCCFP ») au niveau provincial. Le projet Marban Ingénierie devra être approuvé par les deux paliers de gouvernement dans le cadre du processus d'évaluation des impacts environnementaux et sociaux (« EIES ») tel que stipulé par la règlementation locale. L'EIES déterminera les impacts environnementaux, sociaux et économiques du projet Marban Ingénierie. Dans le cadre de ce processus, les deux gouvernements tiendront d'importantes consultations auprès d'une vaste gamme de parties prenantes incluant les communautés d'accueil, les communautés autochtones, les agences non gouvernementales et autres.

M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3, a déclaré, « Nous sommes très heureux de franchir cette étape importante pour amener le projet Marban Ingénierie jusqu'à la production. Nous croyons que le cadre règlementaire rigoureux en vigueur au Québec et au Canada permet de construire et d'exploiter des mines en respect des plus hautes normes environnementales et sociales au monde. Il est impossible d'arriver à un impact nul mais il est essentiel de construire notre mine de façon responsable, en minimisant son impact Le travail exhaustif que nous avons effectué en amont pour déposer le projet Marban auprès des autorités gouvernementales témoigne de notre engagement en matière d'ESG."

Myrzah Bello, vice-présidente au développement durable et aux ressources humaines de Minière O3, a ajouté : « Avec nos études environnementales de référence presque terminées et les préconsultations approfondies en cours avec un large éventail de parties prenantes, le projet Marban Ingénierie est bien positionné pour avancer efficacement dans le processus d'autorisation et atteindre l'acceptabilité sociale. Les préconsultations nous permettent d'inclure les commentaires précieux des parties prenantes dans la conception de notre projet."

Projet Marban Inginierie - Procédures d'obtention des permis

Figure 1 - Étapes principales des procédures d'obtention des permis

* Consultations publiques

Des consultations publiques ont lieu au début et à la fin du processus d'obtention des permis. En plus de ces consultations officielles, Minière O3 continuera d'interagir avec les différentes parties prenantes en lien avec le projet. Au cours des deux dernières années, la Société a rencontré plusieurs communautés des Premières Nations, des représentants des autorités municipales (incluant les villes de Val-d'Or et de Malartic), provinciales et fédérales, plusieurs citoyens habitant aux alentours de la propriété Marban ainsi que d'autres parties prenantes. Dans le cadre de notre engagement à maintenir un dialogue ouvert et transparent, les compte rendus des rencontres communautaires sont disponibles à la page Communauté sur le site Web de la Société. Nous souhaitons poursuivre ce dialogue et collaborer avec les autorités gouvernementales dans le cadre de leurs consultations publiques.

L'une des étapes les plus longues du processus d'obtention des permis consiste à la réalisation des études environnementales et sociales de référence. Minière O3 a été proactive dans la collecte de toutes les données de terrain requises pour réaliser ces études. Puisque les données saisonnières sont essentielles pour bien comprendre la faune et la flore du secteur, Minière O3 a recueilli des données pendant plus de deux ans afin d'avoir un portrait étoffé du milieu d'accueil. Nous estimons que les études sectorielles de référence sont achevées à près de 95 % grâce aux données que nous avons en main actuellement, tel qu'illustré dans l'échéancier du projet présenté à la figure 2.

Figure 2 - Échéancier de réalisation du projet Marban Ingénierie

Prochaines étapes

Les deux paliers de gouvernement, au Québec et au fédéral, consulteront notre description du projet. À la suite de ces consultations, Minière O3 recevra une série de questions et des demandes de clarification qui nous permettront de déposer une description détaillée du projet, et recevra des directives spécifiques au projet Marban. Ces directives préciseront les exigences de l'EIES, qui permettront à la Société de préparer son étude d'impact.

Minière O3 continuera de progresser vers l'acceptabilité sociale de son projet Marban Ingénierie en poursuivant son dialogue avec les parties prenantes et les groupes d'intérêt.

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise de l'équipe Osisko, chevronnée en construction minière, afin de mettre en exploitation ses gîtes de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (66 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV:OIII) et sur le marché OTC (OTCQX:OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Cette information prospective est basée sur des hypothèses raisonnables et des estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective.

Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

