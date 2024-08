TSXV:OIII | OTCQX:OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 13 août 2024 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV: OIII) (OTCQX: OIIIF) ("Minière O3" ou la "Société) félicite son principal actionnaire, Minière Osisko Inc. ("Osisko"), pour la transaction récemment annoncée avec une filiale canadienne détenue à 100 % par Gold Fields Limited ("Gold Fields"), par laquelle Gold Fields acquerra toutes les actions émises et en circulation d'Osisko (la "Transaction").

Osisko détient 18 291 854 actions ordinaires, soit 20,7 % de la Société, ce qui en fait le plus grand actionnaire de Minière O3. Nous nous réjouissons de collaborer avec Gold Fields une fois la Transaction finalisée.

Transaction entre Minière Osisko et Gold Fields

Osisko a conclu un accord définitif de regroupement en date du 12 août 2024, par lequel Gold Fields a accepté d'acquérir toutes les actions ordinaires émises et en circulation d'Osisko au prix de 4,90 $ CA par action (la « Contrepartie »), dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces, évaluée à environ 2,16 milliards $ CA sur une base entièrement diluée. La Contrepartie représente une prime d'environ 55 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions sur 20 jours à la Bourse de Toronto pour la période se terminant le 9 août 2024, soit le dernier jour de négociation avant l'annonce de la Transaction par Osisko. Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse d'Osisko en date du 12 août 2024, intitulé « Gold Fields annonce l'acquisition de Minière Osisko pour 2,16 milliards de dollars canadiens », dont une copie est également disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil de l'émetteur d'Osisko.

À propos d'Osisko

Osisko est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés de ressources en métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 50 % dans le gisement aurifère à haute teneur Windfall, situé entre Val-d'Or et Chibougamau, au Québec, ainsi qu'une participation de 50 % dans une vaste zone de claims dans les régions environnantes d'Urban Barry et de Quévillon (plus de 2 300 kilomètres carrés).

À propos de Gold Fields Limited

Gold Fields Limited est un producteur d'or diversifié à l'échelle mondiale, avec neuf mines en exploitation en Australie, en Afrique du Sud, au Ghana, au Chili et au Pérou, ainsi qu'un projet au Canada. Les actions de Gold Fields sont cotées à la Bourse de Johannesburg (JSE) et ses American depositary shares sont négociées à la Bourse de New York (NYSE).

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier en voie d'entrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise d'une équipe de chefs de file de l'industrie dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (107 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com.

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés portant sur l'importance des résultats de récupération de l'or dont il est question dans les présentes, nos hypothèses quant à la récupération de l'or, l'importance des essais métallurgiques et la capacité des données d'exploration (incluant les données de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Sauf pour les énoncés de faits historiques relatifs à la Société, certaines informations contenues dans les présentes constituent des énoncés prospectifs. L'information prospective est basée sur les estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient significativement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés à la capacité des essais métallurgiques de prédire la minéralisation ou l'or récupérable avec exactitude; la capacité des activités d'exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation de la direction; la capacité de tout matériel d'être extrait de manière rentable. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société est d'avis que cette information prospective est fondée sur des hypothèses raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué de presse. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi. Ces énoncés ne sont valides qu'en date de ce communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

