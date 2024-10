TSXV:OIII | OTCQ:OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 10 oct. 2024 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV: OIII) (OTCQX: OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») annonce la signature de certaines ententes de services-conseils en marketing, de services de promotion ou de tenue de marché, tel que décrit plus en détail ci-dessous.

Entente avec Spark

La Société a conclu une entente de service-conseil en marketing (l'« entente avec Spark ») avec Spark Newswire Inc. (« Spark ») en vertu de laquelle, entre autres, Spark a convenu de fournir certains services promotionnels à la Société conformément à la Politique 3.4 - Relations avec les investisseurs, activités de promotion et activités de tenue de marché (la « politique ») de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »).

Le mandat de Spark débutera le 10 octobre 2024 et aura une durée initiale de sept mois (le « mandat initial »). À la suite du mandat initial, l'entente avec Spark sera automatiquement renouvelée pour des périodes de deux mois, jusqu'à ce qu'elle soit annulée conformément aux modalités prévues. Durant le mandat initial, la Société devra fournir à Spark un budget mensuel actif de 100 000 $ US. À la suite du mandat initial, la Société pourra choisir de continuer avec un budget mensuel actif ou passer à un budget mensuel de maintien de 50 000 $ US prévoyant des services réduits. Le paiement initial sera fourni sous forme de dépôt, et les montants subséquents seront payables sur réception de factures mensuelles.

Spark, dont le siège social est situé à Vancouver, British Columbia, offre aux sociétés ouvertes des services consultatifs et des services-conseils liés aux marchés financiers. En accordant ce mandat à Spark, la Société espère accroître les interactions avec les investisseurs et générer davantage de visibilité pour la Société.

Entente avec ITG

La Société a aussi conclu une entente de services de tenue de marché (l'« entente avec ITG ») avec Independent Trading Group (ITG), Inc. (« ITG ») en vertu de laquelle, entre autres, ITG a convenu d'offrir certains services de tenue de marché, conformément à la politique. ITG a notamment été engagé comme agent de liaison pour la Société, pour fournir de l'information à la Société concernant les tendances en matière de négociation de ses titres et pour contribuer à la liquidité, à la profondeur et à l'efficacité sur les marchés, en mettant en lien les acheteurs et les vendeurs de titres de la Société.

Le mandat d'ITG débutera le 10 octobre 2024 et aura une durée initiale d'un mois (le « mandat initial d'ITG »), puis sera renouvelé pour des périodes subséquentes d'un mois (chacune étant un « mandat additionnel ») jusqu'à ce que l'entente soit résiliée par l'une ou l'autre des parties, conformément aux modalités de l'entente avec ITG.

En contrepartie des services offerts, ITG recevra des honoraires mensuels de 7 000 $ payés par la Société, pendant le mandat initial d'ITG et pendant chaque mandat additionnel.

ITG, dont le siège social est situé à Toronto, Ontario, est un courtier membre, tel que ce terme est défini par l'Organisme canadien de règlementation des investissements. En engageant ITG, la Société espère assurer la liquidité continue et la profondeur de marché de ses actions ordinaires inscrites à la Bourse.

Entente avec Streetwise

La Société a également conclu une entente (l'« entente avec Streetwise » et, collectivement avec l'entente avec Spark et l'entente avec ITG, les « ententes ») avec Streetwise Reports (« Streetwise » et, collectivement avec Spark et ITG, les « fournisseurs de services »), en vertu de laquelle Streetwise créera et hébergera une page consacrée au profil de la Société sur la plateforme de Streetwise, laquelle comprendra du matériel en lien avec la Société. Les services fournis par Streetwise en vertu de l'entente avec Streetwise ne sont pas considérés comme des activités de relations avec les investisseurs, des activités de promotion ou des activités de tenue de marché (tels que ces termes sont définis dans la politique).

Les services fournis en vertu de l'entente avec Streetwise débuteront le 15 octobre 2024 et se poursuivront pour une durée de trois mois. La Société versera à Streetwise 17 000 $ US pour l'intégralité de la période de trois mois

La Société s'attend à ce que l'entente avec Streetwise procure aux investisseurs potentiels et existants un meilleur accès aux dernières nouvelles et aux documents publics de la Société, générant ainsi davantage de visibilité pour la Société.

Les ententes n'incluent aucun critère de performance et aucun des fournisseurs de services ne recevra d'actions ordinaires ni d'options à titre de rémunération pour chacune des ententes applicables. De plus, les fournisseurs de services sont tous des entités non apparentées et non affiliées à la Société et, en date des ententes, aucun des fournisseurs de services ni aucun de leurs dirigeants respectifs n'avait de participation directe ou indirecte dans les titres de la Société.

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie d'entrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise d'une équipe de chefs de file de l'industrie dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (111 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com.

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de rendements futurs, notamment en ce qui a trait au potentiel d'accroître les interactions avec les investisseurs et de générer davantage de visibilité pour la Société (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Cette information prospective est basée sur des hypothèses raisonnables et des estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient significativement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

La Bourse et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

SOURCE O3 Mining Inc.

Pour de plus amples renseignements sur Minière O3, veuillez communiquer avec : José Vizquerra | Chef de la direction, président et administrateur, [email protected]; Alex Rodriguez | Vice-président, développement corporatif, [email protected], Téléphone : +1 (647) 391-7724, Sans frais : +1 (833) 979-3516