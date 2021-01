Le rapport a été préparé conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« NI 43-101 »). Le rapport technique, intitulé « NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment of the Garrison Project » et daté du 27 janvier 2021 (avec une date d'effet au 25 Novembre 2020), a été préparé pour Minière O3 par Ausenco Engineering Canada Inc. avec l'assistance de Mouse Mountain Technical Services (l'« EEP de Garrison»). L'EPP de Garrison est disponible sur SEDAR ( www.sedar.com ) sous le profil d'émetteur d'Minière O3.

Le communiqué publié par Minière O3 le 14 Decembre 2020 (intitulé « Minière O3 présente une EEP positive pour le projet Garrison ») résume certains des principaux résultats, hypothèses et estimations contenus dans l'EEP de Garrison. La Société a le plaisir d'annoncer qu'il n'y a aucune différence importante entre les principaux résultats, hypothèses et estimations contenus dans l'EEP de Garrison et ceux présentés dans le communiqué publié par Minière O3 le 14 Decembre 2020.

Au sujet de Minière O3 Inc.

Minière O3, qui fait partie du groupe d'entreprises d'Osisko, est une société de mise en valeur minière et un nouveau consolidateur de propriétés d'exploration dans des camps aurifères potentiels au Canada, qui concentre ses efforts sur les projets situés à Québec - dont le but est de devenir une société à forte croissance qui produit plusieurs millions d'onces d'or.

Minière O3 est une société bien capitalisée qui est propriétaire d'une participation à 100 % dans des propriétés situées au Québec (133,557 hectares). Minière O3 exerce un contrôle sur 66, 064 hectares à Val-d'Or et sur plus de 50 kilomètres le long de la zone de faille Cadillac-Larder Lake. De plus, Minière O3 possède un portefeuille d'actifs situés dans la région de Chibougamau au Québec.

Mise en garde à propos des renseignements techniques

Le lecteur est avisé que l'EEP de Garrison est de nature préliminaire et tient compte de ressources minérales présumées qui sont trop spéculatives d'un point de vue géologique pour y appliquer des considérations économiques permettant de les classer dans les réserves minérales. Les estimations de ressources minérales présentées dans la EEP du projet Garrison peuvent être matériellement affectées par divers aspects tels que la géologie, les exigences environnementales, les permis, les considérations légales, les titres, le contexte socio-politique, le marketing, entre autres. En vertu du Règlement NI 43-101, les estimations des ressources minérales présumées peuvent ne pas constituer la base d'études de faisabilité ou de préfaisabilité ou d'études économiques, à l'exception des évaluations économiques préliminaires. Les lecteurs sont avertis de ne pas supposer que des travaux supplémentaires sur les ressources déclarées conduiront à des réserves minérales pouvant être exploitées de manière économique. Rien ne garantit que les résultats, hypothèses et estimations dans l'EEP de Garrison se matérialiseront. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n'a pas été démontrée.

