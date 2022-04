TSXV : OIII | OTCQX : OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 14 avril 2022 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer le dépôt d'un rapport technique préparé conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers portant sur la mise à jour de l'estimation des ressources minérales sur son projet Marban, entièrement détenu par la Société. Le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for Marban Engineering, Val-d'Or, Quebec » dont la date d'effet est le 27 février 2022, a été préparé pour Minière O3 par Ausenco Engineering Canada Inc. et G Services Miniers inc. Le rapport technique est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur d'« O3 Mining Inc. »