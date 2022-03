La transaction reste sujette à la réalisation d'une vérification diligente d'Emgold et de la propriété East-West à la satisfaction de Minière O3, à l'obtention de toutes les approbations règlementaires requises, dont celle de la Bourse des valeurs canadiennes et à la signature des ententes définitives en lien avec la transaction, ce qui devrait avoir lieu d'ici au 31 mars 2022.

José Vizquerra Benavides, président et chef de la direction de la Société, a commenté : « Nous sommes heureux de l'acquisition de la propriété East-West puisqu'elle nous procure des terrains favorables à proximité du secteur visé par le volet Marban Ingénierie, et de consolider la position de Minière O3 dans le district. Par ailleurs, la limite de la propriété se trouve à 200 mètres de la bordure de la fosse Marban envisagée dans l'EEP. Nous avons hâte de finaliser l'entente et de bonifier notre programme d'exploration puisque la propriété Emgold offre un potentiel de nouvelles découvertes qui permettraient d'augmenter l'étendue de la minéralisation aurifère autour du volet Marban Ingénierie et de créer une valeur ajoutée pour nos actionnaires. »

La propriété East-West couvre le corridor structural aurifère Marbenite sur une distance latérale de 1,6 km. Elle englobe l'indice Little Long Lac, d'où 25 000 tonnes à 8,0 g/t Au ont été extraites dans les années 1960, ainsi que la zone Est, où des forages ont recoupé des intervalles titrant notamment 3,6 g/t Au sur 16,1 m et 5 495 g/t Au sur 2,25 m. Le potentiel d'exploration est considéré prometteur puisque la structure n'a jamais été vérifiée en dessous de 250 mètres.

Figure 1 : Carte de surface du projet Marban

« Les données historiques citées dans les présentes sont jugées fiables, exactes et conformes aux normes de l'industrie. La personne qualifiée a révisé tous les rapports du secteur et a fait état des résultats et des données historiques recueillies, compilées et qui ont fait l'objet d'un rapport. Minière O3 n'a pas vérifié les données et planifie un premier programme d'exploration. »

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été revu, préparé et approuvé par M. Louis Gariépy. (OIQ no 107538), vice-président exploration, qui est une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise de l'équipe Osisko, chevronnée en construction minière, afin de mettre en exploitation ses gîtes de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (137 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web https://miniereo3.com.

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. L'information dans le présent communiqué à propos de la transaction, et toute autre information dans les présentes qui n'est pas un fait historique peut constituer de l'« information prospective ». Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Cette information prospective est basée sur des hypothèses raisonnables et des estimations de la direction de la Société qui, au moment où elles ont été formulées, impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés au redémarrage des opérations; les autres mesures qui pourraient être prises pour limiter la propagation de la COVID-19; l'impact des perturbations liées à la COVID-19 en ce qui a trait aux activités commerciales de la Société et notamment sur ses employés, ses fournisseurs, ses installations et d'autres parties prenantes; les incertitudes et les risques qui découlent ou qui pourrait découler des déplacements, et les autres impacts de la COVID-19 et des mesures imposées en lien avec la COVID-19 sur la société en général et sur les marchés financiers. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenus dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

