Ressources mesurées et indiquées (« M&I ») à ciel ouvert de 2,3 millions d'onces d'or à une teneur moyenne de 1,07 g/t Au

Augmentation des ressources à ciel ouvert de 520 000 onces (+29%) dans la catégorie indiquée, avec une teneur moyenne en or augmentée de 2%.

Le taux de conversion de la catégorie présumé à indiqué est supérieur à 100 %

Les ressources M&I à ciel ouvert de Kierens-Norlartic ont plus que doublé par rapport à la EMR 2020

Le total des ressources M&I représente 91 % du total de l'ERM

20 000 mètres de forage prévus en 2022 afin d'augmenter les ressources près de la surface du volet Marban Ingénierie

La ressource minérale mise à jour est estimée à partir de 507 238 mètres de forage dans 2 205 trous incluant 39 208 mètres dans 209 trous forés par Minière O3 de mars à décembre 2021. La majorité du forage a été consacrée au forage intercalaire pour convertir les ressources présumées de l'EEP en ressources indiquées. Ces ressources, ainsi que les résultats des tests métallurgiques récemment rapportés, serviront de base pour l'étude de préfaisabilité (« EPF ») en cours.

M. Jose Vizquerra, président, directeur et chef de la direction de Minière O3 a commenté : « Nous sommes très satisfaits avec la mise à jour des ressources de Marban qui a converti nos ressources présumées en ressources indiquées avec un taux supérieur de 100%. Cet accomplissement nous positionne très bien pour l'EPF qui sera achevée plus tard cette année. Avec les résultats récents des tests métallurgiques et des ressources indiquées plus élevées, nous nous attendons à voir une viabilité économique robuste dans l'EPF de Marban. Nous avancerons ensuite rapidement vers le lancement de l'étude de faisabilité. En parallèle, nous lancerons notre programme de forage de 20 000 mètres pour augmenter les ressources près de la surface du volet Marban Ingénierie. »

La campagne de forage a Marban Ingénierie visera à étendre la minéralisation le long des extensions latérales pour potentiellement générer de futures ressources. Les extensions latérales des fosses actuelles seront ciblées, en particulier, les deux nouvelles fosses générées au nord de la fosse principale de Marban. D'autres zones non incluses dans l'estimation actuelle seront également ciblées telles que les cibles Orion, Malartic Hygrade et Marlartic H.

Tableau 1 : Estimation des ressources minérales Marban par gisement

Gisement INDIQUÉES PRÉSUMÉES Tonnes (kt) Teneur (g/t) Onces (koz) Tonnes (kt) Teneur (g/t) Onces (koz) Marban - Ciel ouvert 52 437 1,03 1 736 1 038 0,97 32 Kierens-Norlartic - Ciel ouvert 14 795 1,22 582 1 068 1,42 49 Total - Ciel ouvert 67 232 1,07 2 318 2 106 1,2 81 Marban - Souterrain 162 4,47 23 860 4,43 123 Kierens-Norlartic - Souterrain 297 3,36 32 182 3,36 20 Total - Souterrain 460 3,75 55 1 043 4,25 142 Total - Ciel ouvert et souterrain 67 692 1,09 2 374 3 149 2,21 223

Remarques : Voir les remarques concernant l'estimation des ressources minérales de Marban ci-dessous.

Tableau 2: Tableau de sensibilité combiné de la EMR à ciel ouvert de Marban et Kierens-Norlartic

Teneur de coupure (g/t Au) INDIQUÉES PRÉSUMÉES Tonnes (kt) Teneur (g/t) Onces (koz) Tonnes (kt) Teneur (g/t) Onces (koz) 0,25 g/t 71 111 1,03 2 353 2 308 1,12 83 0,30 g/t 67 232 1,07 2 318 2 106 1,20 81 0,40 g/t 59 327 1,17 2 229 1 879 1,30 78 0,50 g/t 51 805 1,27 2 121 1 641 1,42 75

Remarques: Les tonnages et teneurs ci-dessus sont présentés aux fins de comparaison uniquement, le lecteur doit se référer au tableau 1 pour le tableau officiel des ressources.

Tableau 3: Comparaison de l'ERM à ciel ouvert de Marban - septembre 2020 vs février 2022

Date de ressources Prix de l'or ($ US/oz Au) Teneur de coupure (g/t Au) MESURÉES ET INDIQUÉES PRÉSUMÉES



Tonnes (Mt) Teneur (g/t) Onces (Moz) Tonnes (Mt) Teneur (g/t) Onces (Moz)







Sep - 2020 1 800 0,3 53,4 1,05 1,8 12,8 1,25 0,51



Fev - 2022 1 900 0,3 67,2 1,07 2,32 2,1 1,2 0,08



Variation 13,8 0,02 0,52 -10,7 -0,05 -0,43



Pourcentage 26% 2% 29% -84% -4% -84%





La grande majorité de l'estimation des ressources minérales (EMR) est supportée par un espacement de forage de 25 à 40 mètres. L'ERM de Marban est basée sur 717 trous de forage totalisant 228 93 mètres, desquels 193 126 mètres ont été analysés. La EMR de Kierens-Norlartic est basée sur 1 488 trous de forages totalisant 278 302 mètres, desquels 139 106 mètres ont été analysés. Des enveloppes minéralisées ont été construites en collaboration avec les équipes géologiques de Minière O3 et G Services Miniers pour refléter la nature plissée de la minéralisation à Marban et en respectant les formes des ouvertures historiques et de la cartographie souterraines. La majorité de la minéralisation est constituée de veinules quartz-calcite-chlorite associées à de la pyrite et pyrrhotite disséminée ainsi que localement à de l'or visible. À l'intérieur de la fosse Marban et la zone Nord, la minéralisation est incluse dans ou près de basaltes ferrifères. La minéralisation de la zone Kierens-Norlartic est incluse dans ou près d'intrusions intermédiaires albitisées et chloritisées. La minéralisation de la zone Nord-Nord est composée de veinules de quartz-tourmaline incluses dans une intrusion felsique albitisée .

L'ERM est basée sur 29 domaines pour le secteur Marban et 18 domaines pour les secteurs Kierens-Norlartic. Les algorithmes d'interpolation sont un mélange de krigage ordinaire ("OK"), de l'inverse de la distance au carré ("ID2") et au cube ("ID3") dépendamment de la continuité de la teneur et des données disponibles dans chacun des domaines. Les très hautes teneurs ont été limitées avant la création des composites à 1,5 mètres d'interval. Les teneurs limites suppérieures ont été définies par domaine selon les graphiques de probabilité et l'analyse des déciles. La classification des ressources minérales a été appliquée selon les distances de forage et les passes d'estimation. Les ressources en fosse représentent les blocs inclus dans une enveloppe définie à l'aide de Whittle utilisant une teneur de coupure de 0,3 g/t Au correspondant à une estimation de coût similaire à l'étude économique préliminaire (tableau 4).

Tableau 4 : Paramètres utilisés pour estimer la teneur de coupure - Marban et Kierens-Norlartic

Paramètres d'optimisation

UNITÉ VALEUR Paramètres économiques







Taux d'escompte



% 5,00% Prix de l'or



USD/oz 1 900 Coûts de transport et d'affinage

USD/oz 4,3 Taux de redevance



% 1,50% Coût de redevance - Or



USD/oz 28,42 Valeur de l'or nette



USD/oz 1 867 Facteurs de récupération et de dilution





Taux moyen de récupération de l'or

% 93,70% Dilution minière (dans le bloc modèle)

% 5,00% Perte minière (dans le bloc modèle)

% 0,00% Autres coûts basés sur le minerai





Coût total de traitement incl. Énergie

CAD/t traitée 14,5 Frais généraux et administratifs

CAD/t traitée 3,7 Coût total basé sur le minerai et teneur de coupure



Coût total basé sur le minerai



CAD/t traitée 18,2 Teneur aurifère de coupure



g/t Au 0,3 Minière







Coût de référence minier total

CAD/t extraite 2,4 Coût incrémental de banc

CAD/banc de 5m 0,003

L'ERM (dont la date d'effet est le 27 février 2022) a été préparée par G Services Miniers inc. Le rapport technique complet, qui est en voie de préparation conformément aux dispositions du Règlement 43 101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43 101 »), sera disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur de la Société dans un délai de 45 jours.

Remarques concernant l'estimation des ressources minérales Marban

Les ressources minérale décrites plus haut ont été préparées en suivant les normes de l'ICM (Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, 2014) et les meilleures pratiques décrites par l'ICM (2019). La personne qualifiée (« QP ») pour cette estimation des ressources minérales est James Purchase , géo., de G Services Miniers inc. . M. Purchase est membre de l'Ordre des géologues du Québec (no 2082). La date d'effet de l'estimation des ressources minérales est le 27 février 2022. La teneur de coupure basse utilisée pour les ressources en fosses est de 0,3 g/t or. La teneur de coupure pour les ressources souterraine est de 3,0 g/t pour Marban et 2,5 g/t pour Kierens-Norlartic. Les dépôts Marban et Kierens-Norlartic ont été classés en ressources indiquées ou présumées selon l'espacement de forage et les passes d'estimation. Aucune ressource mesurée n'a été estimée. Les ressources souterraines ont été classifiées manuellement en enlevant les secteurs isolés et en utilisant une épaisseur minimum de 3 mètres. Les chantiers souterrain connus ont été incorporés dans le modèle de bloc, une densité de zéro a été assignée au bloc à l'intérieur des vides. La densité a été appliquée à partir de mesures prises sur les carottes de forages et assignée par lithologie. Une épaisseur minimum de 3 mètres a été utilisée pour interpréter les corps minéralisés. L'ERM est basée sur des modèles de sous blocs avec des blocs parents de 5m x 5m x5m, avec des sous blocs de 2,5m x 2,5m x 2,5m et rapportés à l'intérieur des titres miniers de Minière O3. Les tonnages sont représentés avec le système métrique et le contenu en or est présenté en onces troy. Les tonnages ont été arrondis aux 1 000 tonnes les plus proches et la quantité en métal a été arrondie aux 1 000 onces les plus proches. Les totaux peuvent différer en raison des chiffres arrondis. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources minérales présumées présentées dans ce communiqué sont de nature incertaines et il n'y a pas eu suffisamment de travaux d'exploration réalisés pour définir ces ressources comme étant des ressources indiquées ou mesurées; toutefois, il est raisonnable de s'attendre à ce que la majeure partie des ressources minérales présumées puisse être convertie en ressources minérales indiquées en poursuivant l'exploration.

Figure 1: Carte du projet Marban

Personne qualifiée

Les renseignements sur les ressources dans le présent communiqué de presse ont été révisés et approuvés par M. James Purchase, géo. (OGQ no 2082), vice-président, géologie et ressources de G Services Miniers inc. Tout autre contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Sébastien Vigneau (OGQ no 993), géologue principal de la Société. Messrs. Purchase et Vigneau sont des « personnes qualifiées » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise de l'équipe Osisko, chevronnée en construction minière, afin de mettre en exploitation ses gîtes de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (137 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web https://miniereo3.com

À propos de G Services Miniers

G Services Miniers est une société de services-conseils en ingénierie minière basée au Canada. Nous appliquons une approche multidisciplinaire et entrepreneuriale, offrant une vaste gamme de services aux projets d'exploitation minière souterraine et à ciel ouvert, allant de l'exploration pouvant même aller jusqu'à l'exploitation de la mine. Notre firme détient l'avantage de jouir d'une expertise dans tous les domaines, permettant d'amener une ressource de la phase d'exploration au développement, en passant par la construction, la mise en service, puis l'exploitation.

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Les informations contenues dans ce communiqué sur la transaction; et toute autre information contenue dans ce document qui n'est pas un fait historique peut être une « information prospective ». Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Ces informations prospectives sont fondées sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de la Société, au moment où elles ont été formulées, comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels des sociétés soient sensiblement différents de tous les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés au redémarrage des opérations; d'autres mesures qui pourraient être prises pour atténuer la propagation de la COVID-19; l'impact des perturbations liées à la COVID-19 en relation avec les activités commerciales de la Société, y compris sur ses employés, fournisseurs, installations et autres parties prenantes; les incertitudes et les risques qui sont apparus et peuvent survenir en relation avec les voyages, et les autres impacts sociaux et sur les marchés financiers et de la COVID-19 et des réponses a la COVID-19. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse soient fondées sur ce que la direction estime, ou a estimé à l'époque, être des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs potentiels que les résultats réels seront conformes à ces informations prospectives, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne sont pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces informations prospectives. La Société ne s'engage pas, et n'assume aucune obligation, à mettre à jour ou à réviser ces déclarations ou informations prospectives contenues dans le présent document pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document.

