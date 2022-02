M. Jose Vizquerra, président, directeur et chef de la direction de Minière O3 a commenté : « Nous sommes heureux d'avoir conclu cette entente avec Cartier, qui s'inscrit dans notre stratégie visant à tirer de la valeur de certains de nos actifs d'exploration tout en conservant une exposition au potentiel de hausse en tant qu'actionnaire important. Ce désinvestissement fait partie de notre stratégie d'aller de l'avant et de trouver des acheteurs stratégiques pour certains de nos actifs, qui ont des équipes de gestion solides , qui sont bien capitalisés et forts les plans technique et opérationnel".

M. Philippe Cloutier, chef de la direction de Cartier a commenté : « L'acquisition du projet East Cadillac positionne Cartier comme l'une des plus importantes sociétés d'exploration aurifère dans le secteur du camp minier de Val-d'Or, avec une ressource et un portefeuille de terrains significatifs dans le camp minier aurifère le plus prolifique du Canada. La transaction constitue un bon endossement de notre projet et ajoute une société de développement de projets très performante comme partenaire ».

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec, Canada. Minière O3 bénéficie du soutien de l'équipe Osisko, chevronnée en construction minière, afin de mettre en exploitation ses gîtes de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de ses propriétés situées au Québec (137 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web https://miniereo3.com

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006, est une société d'exploration basée à Val-d'Or. Les projets de la société sont tous situés au Québec, qui se classe régulièrement parmi les meilleures juridictions minières au monde. Cartier poursuit le développement de son projet phare, la mine Chimo, et explore activement ses autres projets. La société dispose d'une solide position de trésorerie dépassant les 6,3 millions de dollars canadiens et d'importants soutiens corporatifs et institutionnels, notamment avec Agnico Eagle Mines, Jupiter Asset Management et les fonds d'investissement québécois.

Renseignements: José Vizquerra Benavides, Président, chef de la direction et administrateur, Sans frais : +1 (833) 979-3516, Téléphone : +1 (873) 381-2014