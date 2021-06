TSXV:OIII | OTCQX:OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 4 juin 2021 /CNW/ - Minière O3 Inc. (TSXV: OIII) (OTCQX: OIIIF) ("Minière O3" ou la "Société") annonce les résultats de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l « Assemblée ») tenue plus tôt aujourd'hui. Un total de 45 809 672 actions ordinaires de la Société étaient représentées à l'assemblée, soit environ 67,33 % du nombre total d'actions ordinaires de la Société émises et en circulation. Toutes les propositions soumises à l'approbation de l'Assemblée ont été dûment autorisées et approuvées, comme suit :