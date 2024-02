TSXV:OIII | OTCQ:OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 21 févr. 2024 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV: OIII) (OTCQX: OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la démission de Mélissa Desrochers à titre d'administratrice de Minière O3 afin de se consacrer à d'autres projets. Mme Desrochers était administratrice depuis le 8 avril 2021. En remettant sa démission, Mme Desrochers a exprimé sa reconnaissance d'avoir collaboré avec des personnes dévouées et talentueuses, et en particulier sa fierté envers le Comité de développement durable et l'équipe de direction pour développer des meilleures pratiques en ESG adaptées au contexte de l'entreprise et de ses parties prenantes.

Durant son mandat au sein de la Société, Mme Desrochers a été présidente du comité de développement durable.

« Au nom des membres du conseil d'administration, de l'équipe de direction et du personnel de Minière O3, j'aimerais remercier Mélissa pour ses précieuses contributions et son engagement envers le succès de Minière O3 », a déclaré Jose Vizquerra, président, chef de la direction et administrateur de Minière O3. « Nous souhaitons à Mélissa la meilleure des chances dans ses futurs projets. »

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie d'entrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise d'une équipe de chefs de file de l'industrie dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (75 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com .

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

