TORONTO, le 11 juill. 2024 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV: OIII) (OTCQX: OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une transaction visant la vente d'une participation de 100 % dans les propriétés Matachewan et Wydee, situées à une distance de 10 kilomètres de la mine Young-Davidson d'Alamos Gold Inc. (« Alamos Gold »), à Alamos Gold en contrepartie d'un paiement de 3 500 000 $ CA en espèces et le maintien, en faveur de Minière O3, d'une redevance de 1,0 % du rendement net de fonderie sur tous les métaux produits des claims constituant les propriétés Matachewan et Wydee.

M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3, a commenté : « Alors que nous concentrons nos efforts sur la mise en valeur de notre projet phare, Marban Alliance, la vente des propriétés Matachewan et Wydee s'inscrit dans notre objectif stratégique d'optimiser notre portefeuille d'actifs. Cette transaction nous permet de réaffecter des ressources et de faire avancer Marban Alliance, qui présente un important potentiel de croissance et de création de valeur pour nos actionnaires. Nous sommes heureux de faire affaire avec Alamos Gold dans le cadre de cette transaction et nous croyons que son acquisition des propriétés Wydee et Matachewan s'intègrera bien dans son portefeuille puisque les deux propriétés sont situées à quelque 10 kilomètres de la mine Young-Davidson. »

Les propriétés Matachewan et Wydee sont situées à l'est et à l'ouest, respectivement, de la ville de Matachewan (Ontario), une historique ville minière aurifère à l'extrémité ouest de la route provinciale 66, en bordure de la rivière Montréal. La ville est située à environ 75 kilomètres au sud-est de Timmins (Ontario) et à 60 kilomètres au sud-ouest de Kirkland Lake (Ontario), soit à 3 kilomètres à l'ouest de la mine Young-Davidson d'Alamos Gold, laquelle est en production depuis 2012.

La Société avait acquis les propriétés Matachewan et Wydee dans le cadre de son acquisition d'Alexandria Minerals Corporation en 2019. La transaction constitue un pas de plus pris par Minière O3 pour simplifier son portefeuille d'actifs et mettre davantage l'accent sur Marban Alliance.

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie d'entrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise d'une équipe de chefs de file de l'industrie dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (107 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com.

