TORONTO, le 16 juin 2023 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV: OIII) (OTCQX: OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les mises à jour suivantes.

Reprise des activités d'exploration

Pour faire suite à son annonce du 9 juin 2023, Minière O3 souhaite faire le point sur les feux de forêt au Québec (voir le communiqué de presse de Minière O3 du 9 juin 2023 intitulé Mise à jour des activités de Minière O3 au Québec). Le gouvernement a permis à certains secteurs de regagner l'accès aux forêts de l'Abitibi-Témiscamingue. Ainsi, Minière O3 reprendra certaines de ses activités de cartographie, de prospection et de forage alors que certaines restrictions demeurent toujours en place. Nous continuons de surveiller de près l'évolution des feux de forêt au Québec pour assurer la sécurité de nos employés, de nos fournisseurs et de nos partenaires, de même que celle des communautés locales. Nous ferons également le point lorsque nécessaire.

Communication au milieu - Projet Marban

En raison des feux de forêt au Québec, Minière O3 a reporté sa rencontre du voisinage au 27 juin 2023 (voir l'annonce de Minière O3 du 30 mai 2023 intitulée Communication au milieu - Rencontre du voisinage - Projet Marban). Nous sommes ravis de poursuivre nos échanges avec nos parties prenantes locales au sujet des activités en cours de Minière O3 concernant le projet Marban. Les membres de notre équipe issus de professions et domaines d'expertise variés seront sur place pour répondre aux questions et discuter du projet Marban.

Durant la rencontre, des kiosques seront installés et groupés par thème. Les sujets suivants seront abordés :

Nos progrès dans le cadre du projet Marban; Nos activités d'exploration prévues; Notre programme d'exploration responsable; Les processus fédéraux et provinciaux d'évaluation environnementale pour le projet Marban; Nos initiatives en matière de relations communautaires; Les emplois actuellement disponibles chez Minière O3 Une activité de cartographie sur l'utilisation du territoire.

Création d'un programme d'offre d'actions « au cours du marché »

La Société a le plaisir d'annoncer l'entrée en vigueur, aujourd'hui, de son programme d'offre d'actions au cours du marché (l'« offre ») qui lui permet d'émettre et de vendre au public jusqu'à 10 000 000 $ d'actions ordinaires du capital de la Société (les « actions ordinaires ») à partir de sa trésorerie, de temps à autre, à sa discrétion et sous réserve des exigences règlementaires. Toutes les actions ordinaires émises, dans le cadre de l'offre, seront vendues en vertu d'opérations réputées, être des placements « au cours du marché » telles que définies au terme du Règlement 44-102 - Placement de titres au moyen d'un prospectus préalable. Toutes les actions ordinaires vendues,dans le cadre de l'offre, seront vendues sur la Bourse de croissance TSX (TSXV) ou tout autre marché (comme défini dans le Règlement 21-101 - Fonctionnement du marché) sur lequel les actions ordinaires sont listées, cotées ou autrement négociées, au cours du marché en vigueur au moment de la vente. Dans le cadre de l'offre, le cours des actions ordinaires pourrait varier d'un acheteur à l'autre et au fil de la période de placement, à mesure qu'elles seront émises et vendues au cours du marché en vigueur au moment de leur vente, ou à un cours autrement permis par la loi.

Le volume d'actions distribuées et le moment de leur placement dans le cadre de l'offre, le cas échéant, seront déterminés à la seule discrétion de la Société et conformément aux conditions établies dans l'entente de placement d'actions (l'« entente de placement ») du 16 juin 2023 conclue entre la Société et Canaccord Genuity (l'« agent »). L'offre permet à la Société une plus grande flexibilité advenant la nécessité d'obtenir du financement additionnel, et cette flexibilité peut être activée si et quand cela est jugé approprié. La Société prévoit utiliser le produit net généré par l'offre, le cas échéant, principalement pour l'exploration et l'avancement des projets de la Société, pour les besoins généraux de l'entreprise et du fonds de roulement, pour acquitter la dette en cours de temps à autre, pour les programmes d'investissement discrétionnaire et pour d'éventuelles acquisitions. Toutefois, le produit net généré par l'offre n'a pas été assigné à une dépense en capital précise, et la direction de la Société disposera d'un large pouvoir discrétionnaire à l'égard de l'utilisation réelle du produit net de l'offre.

Les placements d'actions ordinaires dans le cadre de l'offre, s'il y a lieu, seront effectués conformément aux conditions de l'entente de placement. La Société n'est pas tenue de vendre des actions ordinaires dans le cadre l'offre et, en date du présent document, aucune action ordinaire n'a été distribuée par la Société en vertu de l'entente de placement. Selon les conditions de l'entente de placement, l'offre restera en effet jusqu'à ce que l'un des évènements suivants se produise : (i) la cessation de l'offre par la Société ou l'agent, conformément aux conditions de l'entente de placement; ou (ii) jusqu'à la date où le produit brut total issu de la vente des actions ordinaires dans le cadre de l'offre atteint 10 000 000 $; ou (iii) jusqu'à la date où le visa octroyé pour le prospectus préalable (défini ci-dessous) cesse d'être effectif conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

L'offre de placement d'actions ordinaires dans le cadre de l'offre se qualifie en vertu d'un supplément de prospectus préalable daté du 16 juin 2023 (le « supplément de prospectus ») et lié au prospectus préalable de base de la Société daté du 28 avril 2023 (le « prospectus préalable »). Des copies de l'entente de placement, du supplément de prospectus et du prospectus préalable sont accessibles sur le profil de la Société dans le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR), au www.sedar.com. Par ailleurs, l'agent transmettra des copies de l'entente de placement, du supplément de prospectus et du prospectus préalable, sur demande uniquement, aux personnes qui en font la requête à l'adresse suivante : 40 Temperance Street, Suite 2100, Toronto, Ontario M5H 0B4 ou par courriel au [email protected].

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura pas de vente d'actions ordinaires dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.

À propos de Minière O3

Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie d'entrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise d'une équipe de chefs de file de l'industrie dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (62 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV:OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX:OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com.

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les informations contenues dans ce communiqué de presse à l'égard de l'émission, de la vente et de la distribution des actions ordinaires en vertu de l'offre, y compris le cours, le volume et la période des placements; l'utilisation prévue de tout produit net issu de l'offre; et toute autre information contenue dans ce document qui n'est pas un fait historique peut être une « information prospective ». Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Cette information prospective est basée sur des hypothèses raisonnables et des estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenue dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements sur Minière O3, veuillez communiquer avec : José Vizquerra | chef de la direction, président et administrateur, [email protected]; Alex Rodriguez | vice-président, développement corporatif, [email protected], Téléphone : +1 (647) 391-7724, Sans frais : +1 (833) 979-3516