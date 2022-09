TSXV : OIII | OTCQX : OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 1er sept. 2022 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Elijah Tyshynski au poste de Chef de la direction financière de la Société, à compter d'aujourd'hui, en remplacement de M. Blair Zaritsky qui demeurera conseiller auprès du conseil d'administration de la Société tout en occupant ses fonctions principales à titre de chef de la direction financière de Minière Osisko inc. (« Osisko »). M. Tyshynski quittera le conseil d'administration de Minière O3 à compter d'aujourd'hui.

José Vizquerra, président, administrateur et chef de la direction, a commenté : « Nous sommes très heureux d'accueillir Elijah Tyshynski en tant que chef de la direction financière à temps plein chez Minière O3. M. Tyshynski apporte une expérience considérable des marchés financiers internationaux et du financement de projets et sera un atout pour aider à faire avancer les objectifs de la Société. Nous remercions M. Zaritsky pour ses précieuses contributions à Minière O3. »

M. Tyshynski cumule deux décennies d'expérience professionnelle sur les marchés financiers internationaux, œuvrant notamment dans des secteurs spécialisés comme les devises et la dette de marchés émergents. Il a auparavant été directeur du développement stratégique pour Osisko. Elijah occupe aussi le poste d'administrateur en chef de NewOrigin Gold Corp.

Avant de travailler chez Osisko, M. Tyshynski a été gestionnaire de portefeuille pour le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et directeur responsable du commerce pour la Standard Bank d'Afrique du Sud à Johannesburg, où il a acquis une grande expérience en financement de projets d'infrastructures et de matières premières sur le continent africain. Auparavant, il a été vice-président chez Morgan Stanley et à la Banque Royale du Canada à Londres en Angleterre. M. Tyshynski est titulaire d'un baccalauréat ès arts en économie de l'Université McGill.

Le conseil d'administration de Minière O3 souhaite remercier M. Blair Zaritsky pour ses contributions à Minière O3 et se réjouit de continuer à travailler avec lui dans son nouveau rôle de conseiller auprès du conseil d'administration de la Société.

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien et de l'expertise de l'équipe Osisko, chevronnée en construction minière, afin de mettre en exploitation ses gîtes de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (66 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur le marché OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

