TSXV : OIII| OTCQX : OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 25 janv. 2021 /CNW/ - Minière O3 Inc. (TSXV : OIII) (OTCQX : OIIIF) (« Minière O3 » ou « la Société ») annonce qu'elle a octroyée à certains dirigeants, administrateurs, employés et / ou consultants de la Société (i) un total de 890 000 options d'acquérir des actions ordinaires de la Société (« options »), et un total de 90 000 unités d'action restreinte de la Société (« UARs »). Les options ont un prix d'exercice de $3,26 par action, une durée de cinq ans à compter de la date d'attribution et sont acquises annuellement par tiers égaux à compter du premier anniversaire de la date d'attribution. Les UARs sont soumises à une période d'acquisition de trois ans à compter de la date d'attribution.