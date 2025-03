Minéraux critiques et stratégiques - Un soutien de 600 000 $ pour appuyer un projet d'innovation favorisant la valorisation de résidus miniers amiantés

QUÉBEC, le 11 mars 2025 /CNW/ - La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, annonce, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, une aide financière de 600 000 $ à Exterra Solutions Carbone pour un projet de recherche et d'innovation en développement durable lié aux résidus miniers amiantés (RMA).

Le projet a pour objectif principal d'optimiser et de valider les performances d'un procédé d'extraction du nickel et du cobalt, des minéraux critiques et stratégiques (MCS), à partir des RMA provenant de Thetford Mines et de Val-des-Sources, en usine pilote. Le procédé permet en plus de stocker du carbone.

La réussite du projet pourrait appuyer les efforts d'investissement pour la construction d'une usine commerciale prévue en 2028. Le Québec deviendrait alors l'un des premiers producteurs de matériaux avancés de batteries pour véhicules électriques à partir de résidus miniers amiantés.

Le soutien financier est octroyé dans le cadre du Programme d'appui à la recherche et à l'innovation du domaine minier (PARIDM). L'aide accordée permet d'améliorer ou de mettre au point des procédés de traitement des minerais pour réduire leur empreinte environnementale, diminuer leurs coûts de production et augmenter leur productivité.

Citations :

« Dans un contexte géopolitique complexe et de forte demande mondiale en minéraux critiques et stratégiques, il est prioritaire pour notre gouvernement de soutenir les entreprises qui souhaitent optimiser leurs pratiques dans un objectif de développement durable. En encourageant l'économie circulaire et la production de matériaux pour la filière batterie mises de l'avant par Exterra, nous continuerons de rayonner comme un chef de file dans le domaine minier durable ainsi que dans la décarbonation de l'économie. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Les retombées de ce projet pourraient stimuler significativement l'économie de notre région et en faire une joueuse mondiale clé dans la valorisation des résidus miniers amiantés. L'expression Transformer notre passif en un actif durable prend ici tout son sens dans ce projet d'innovation. Nos ressources minérales peuvent ainsi représenter un puissant levier de développement socioéconomique. Je salue donc cette initiative et je souhaite le meilleur des succès à l'équipe d'Exterra! »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

« Notre mission chez Exterra Solutions Carbone est d'intégrer l'industrie minière dans l'économie circulaire pour résoudre la crise du carbone. Nous développons actuellement une usine précommerciale à Val-des-Sources qui pourra, à terme, exploiter le potentiel des 800 millions de tonnes de résidus miniers au Québec, ce qui représente environ le tiers des RMA de l'Amérique. Notre technologie qui permet de revaloriser les sites miniers transformera l'industrie locale et pourra être exportée mondialement. Nous remercions le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour son soutien au développement des minéraux critiques et stratégiques, renforçant notre capacité à valoriser notre patrimoine minier dans la lutte contre les changements climatiques. »

Olivier Dufresne, chef de la direction et cofondateur, Exterra Solutions Carbone

Faits saillants :

Exterra Solutions Carbone est une entreprise québécoise qui intègre l'industrie minière dans l'économie circulaire pour lutter contre la crise du carbone. Grâce à des technologies existantes, elle valorise les résidus miniers en extrayant des oxydes et des sous-produits précieux comme la silice, le nickel et le cobalt. Les oxydes peuvent être utilisés pour séquestrer de manière sécuritaire et durable le CO 2 sous forme de carbonates de minéraux stables. Cette solution innovante est proposée aux industries émettrices pour les aider à atteindre la carboneutralité.

sous forme de carbonates de minéraux stables. Cette solution innovante est proposée aux industries émettrices pour les aider à atteindre la carboneutralité. Le PARIDM appuie les entreprises dans la réalisation de leurs projets de recherche et développement selon au moins deux des trois dimensions du développement durable (environnementale, économique et sociale), en misant sur l'innovation et l'amélioration de la compétitivité de l'industrie minière québécoise.

Le PARIDM contribue à l'atteinte des objectifs du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 en permettant d'appuyer la recherche qui mènera les entreprises du domaine minier vers la mise en valeur durable de ces minéraux essentiels à la transition énergétique.

