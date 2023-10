Minéraux critiques et stratégiques - Québec alloue 6 M$ supplémentaires pour le développement de la filière des minéraux critiques et stratégiques

QUÉBEC, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce une bonification totale de 6 M$, à raison de 3 M$ chacun, pour le Programme de soutien à la recherche et développement pour l'extraction, la transformation et le recyclage des minéraux critiques et stratégiques (MCS) et pour le Programme de soutien à la recherche et développement pour l'économie circulaire appliquée aux filières des MCS, issus de la mise en œuvre du Plan québécois de valorisation des minéraux critiques et stratégiques (PQVMCS).

Cette annonce a été faite aujourd'hui par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina. Pour l'occasion, elle était accompagnée du président du conseil d'administration du Pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés du Québec (PRIMA Québec), M. Sébastien Corbeil, ainsi que du président du conseil d'administration du Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique (CRITM), M. Gabriel Caron-Guillemette. Ces deux organisations ont été désignées, en 2022, comme délégataires de gestion de ces programmes créés dans la foulée du Plan québécois de valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025.

Grâce aux nouvelles sommes injectées, plus d'entreprises et d'organismes pourront bénéficier d'un soutien financier pour des projets de recherche et développement visant à augmenter l'expertise dans le secteur des chaînes de valeur de la filière des MCS au Québec.

Dix initiatives ont déjà bénéficié d'une aide financière totalisant plus de 4,5 M$ et représentant des investissements totaux de près de 9,5 M$, à l'issue des deux premiers appels de propositions lancés en septembre 2022 par le CRITM et PRIMA Québec.

Citations :

« Devant le succès remporté par les premiers appels de projets et le grand besoin exprimé dans le domaine des minéraux critiques et stratégiques, notre gouvernement est heureux de pouvoir bonifier les enveloppes consacrées à ces deux programmes. Tout investissement dans la chaîne de valeur des MCS est un investissement dans notre avenir collectif et dans la décarbonation de notre économie, au profit des communautés et des générations futures. Ainsi, le Québec pourra développer plus durablement son secteur minier et demeurer à l'avant-garde des meilleures pratiques en matière de transformation et d'économie circulaire touchant nos minéraux d'avenir. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Avec un premier appel qui fut des plus fructueux, le CRITM est fier d'être un pôle de confiance auprès du MRNF avec l'octroi de cette nouvelle enveloppe budgétaire reflétant ainsi un engagement fort pour soutenir l'innovation, le développement et le positionnement du Québec dans les MCS. Les minéraux critiques et stratégiques touchent plus de 33 % des projets financés par le CRITM. Le soutien à la recherche et développement portant sur l'extraction, la transformation et le recyclage de ces derniers est le principal objectif de ce programme. Par leur promesse de valeur ajoutée, les innovations dans le secteur de la transformation métallique sont un des moteurs de l'optimisation des entreprises du Québec dans un contexte de développement durable. Le CRITM, en tant qu'acteur du changement, contribue au développement durable et à la croissance de la compétitivité des entreprises et des sociétés en soutenant les initiatives dans les différents axes d'innovations. »

Gabriel Caron-Guillemette, président du conseil d'administration du CRITM

« Nous sommes à la fois reconnaissants et fiers de la marque de confiance qu'on nous témoigne avec l'octroi de cette nouvelle enveloppe budgétaire. Celle-ci nous permettra de soutenir davantage la recherche et développement pour l'économie circulaire appliquée aux filières des minéraux critiques et stratégiques. Ces minéraux jouent un rôle important dans le développement des matériaux avancés, et nous avons hâte de voir les prochaines propositions de projets qui contribueront sans contredit à l'essor économique du Québec. »

Marie-Pierre Ippersiel, présidente-directrice générale, PRIMA Québec

Faits saillants :

Ces deux programmes s'inscrivent dans la mise en œuvre de l'action 2.2.2 « Appuyer la recherche et développement portant sur l'extraction, la transformation et le recyclage de MCS » et de l'action 3.1.1 « Appuyer les projets d'économie circulaire appliqués aux filières des MCS » du Plan québécois de valorisation des minéraux critiques et stratégiques (PQVMCS).

Grâce à la nouvelle enveloppe de 6 M$ accordée, de nouveaux appels de projets pourront être lancés cet automne par le CRITM et PRIMA Québec.

Liens connexes :

Source : Flore Bouchon Attachée de presse et responsable des communications Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine Tél. : 514 264-1202 Information : Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts [email protected] Tél. : 418 521-3875

SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts