Minéraux critiques et stratégiques - Québec accorde 2,3 M$ pour soutenir des projets d'exploration minière pour nos minéraux d'avenir

QUÉBEC, le 26 juin 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce l'attribution d'une somme totalisant 2 302 202 $ pour 11 projets, à l'issue du quatrième appel de projets du Programme de soutien à l'exploration minière pour les minéraux critiques et stratégiques (MCS).

Réparties dans l'ensemble du Québec, ces initiatives recevront une aide financière pour la réalisation des travaux de géométallurgie et de géoenvironnement pour des projets d'exploration pour les minéraux critiques et stratégiques. La liste complète des projets sélectionnés se trouve en annexe.

L'objectif du Programme est d'inciter les entités œuvrant dans le domaine de l'exploration minière à réaliser et à développer des projets d'exploration afin de découvrir des dépôts de minéraux critiques et stratégiques de qualité. Il vise également à soutenir et à aider les entreprises minières à relever les défis techniques, environnementaux et géométallurgiques posés par le contexte géologique québécois.

Citation :

« Le soutien gouvernemental dans le domaine des minéraux critiques et stratégiques est essentiel pour favoriser l'essor de cette filière liée à la décarbonation de l'économie. Dans un secteur minier en pleine effervescence et où la compétition est forte, cet appui contribue à maintenir notre position parmi les chefs de file sur la scène mondiale. Je souhaite un bon succès aux responsables des projets financés dans leur quête pour la découverte et la mise en valeur de nos minéraux d'avenir! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Ce programme du ministère des Ressources naturelles et des Forêts s'inscrit dans l'action 2.1.1 « Bonifier le soutien à l'exploration de base pour les minéraux critiques et stratégiques » du Plan d'action 2023-2025 pour la mise en œuvre du Plan québécois de valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 (PQVMCS).

Ce quatrième appel de projets s'est déroulé du 27 octobre au 8 décembre 2023.

Au terme du quatrième appel de projets du Programme, le Ministère a jusqu'ici accordé une aide financière globale de près de 3,8 M$ pour 17 projets d'exploration.

ANNEXE

LISTE DES PROJETS FINANCÉS - 4e APPEL DE PROJETS

PROGRAMME DE SOUTIEN À L'EXPLORATION MINIÈRE

POUR LES MINÉRAUX CRITIQUES ET STRATÉGIQUES







Entreprise Projet MCS primaire Aide financière Glencore Canada Corporation (Mine Raglan) Étude de la courbe de récupération du nickel pour les gisements à basse teneur de nickel de la mine Raglan. Nickel 400 000 $ Graphite Nordique inc. Projet qui vise à réaliser des essais géométallurgiques et géoenvironnementaux qui permettront d'identifier le comportement du minerai et les meilleures pratiques à mettre en place pour mitiger le risque environnemental. Graphite 400 000 $ Corporation Métaux Précieux du Québec Projet qui vise à effectuer des études afin de créer des modèles permettant de concevoir un processus de traitement optimal, d'optimiser la production et de valoriser les ressources de manière efficace. Lithium 333 306 $ Ressources Renforth Projet qui a pour objectif l'élaboration d'un schéma de traitement du minerai capable de démontrer une méthode potentielle de traitement du matériau minéralisé. Nickel 262 500 $ Green Mining Innovation Projet qui vise à réaliser une étude géométallurgique permettant de mieux comprendre les caractéristiques du minerai, ce qui aidera à optimiser les procédés d'extraction et de traitement. Zinc 201 240 $ Doré Copper Mining Projet qui vise à vérifier le potentiel de la continuité de la minéralisation de la zone Sud-Ouest dans le but de faire une première estimation des ressources pour cette zone. Cuivre 182 025 $ QI Énergétique Québec ltée Étude de géométallurgie qui permettra de déterminer si la qualité des minéraux lithinifères est suffisante pour produire un futur minerai qui sera viable pour l'industrie des batteries au lithium. Lithium 167 973 $ Lithium Winsome Adina inc. Réalisation d'une étude qui permettra d'obtenir une indication de la performance de la valorisation du lithium sur cinq échantillons de variabilité provenant du gisement. Lithium 129 354 $ Canadian Royalties inc. Projet qui vise à réaliser des essais géoenvironnementaux et géométallurgiques. Nickel 88 329 $ Niobec inc. Réalisation du projet d'exploration d'essais géométallurgiques. Niobium 75 000 $ 14764391 Canada inc. Projet qui vise à effectuer des analyses afin de vérifier si la teneur de carbone est associée au bon minerai qui est le graphite. Graphite 62 475 $ TOTAL : 2 302 202 $













