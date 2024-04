Minéraux critiques et stratégiques (MCS) - Le gouvernement du Québec injecte 11 M$ dans un nouveau programme de soutien aux projets du Réseau de recherche scientifique propre aux MCS

QUÉBEC, le 9 avril 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce la mise sur pied du Programme de soutien aux projets du Réseau de recherche scientifique propre aux minéraux critiques et stratégiques (MCS). Doté d'une enveloppe de 11 M$ répartie sur trois ans, le Programme appuiera des projets de recherche collaboratifs visant principalement l'acquisition des connaissances communes. Le premier appel de projets est d'ailleurs lancé dès aujourd'hui.

Plus précisément, ce nouveau programme a pour objectifs de :

favoriser les maillages et la collaboration entre les acteurs de la recherche et les milieux preneurs, dont les entreprises;

développer de nouvelles connaissances liées à la mise en valeur des filières de MCS au Québec selon les axes de recherche visés;

mettre au point des solutions concrètes et accessibles pour le milieu preneur;

développer l'expertise des membres du Réseau.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts confie la gestion du Programme au Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique (CRITM), l'un des neuf regroupements sectoriels de recherche industrielle du Québec, qui chapeaute déjà le Réseau de recherche scientifique propre aux MCS. Sa mission est de mettre en place et de soutenir un écosystème d'innovation collaborative propice au développement des secteurs stratégiques de l'économie au profit des centres de recherche, des entreprises et de la société québécoise.

La création du Programme découle de l'action 1.2.1 du Plan d'action 2023-2025 du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 (PQVMCS), qui consiste à appuyer le déploiement du Réseau scientifique propre aux MCS. Lancé en février 2023 dans la foulée du PQVMCS, le réseau compte maintenant 277 membres. L'initiative permettra donc plus largement de favoriser l'innovation et d'accélérer le développement et la pérennité de chaînes de valeur de MCS en tirant profit des avantages concurrentiels et du savoir-faire québécois.

Citations :

« Le Programme contribuera à consolider le rôle de chef de file du Québec sur la scène internationale dans les filières des minéraux critiques et stratégiques. La recherche et le développement sont essentiels pour parfaire nos connaissances dans ce domaine, notamment en matière d'économie circulaire et d'innovation, dans le but de mettre au point de nouveaux procédés. Je remercie le CRITM pour sa précieuse collaboration et j'invite les membres du Réseau à participer au Programme en soumettant des projets au premier appel de propositions qui s'ouvre aujourd'hui. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Le Réseau de recherche propre aux minéraux critiques et stratégiques est en pleine effervescence, et les différents acteurs sont mobilisés. Cet engagement du gouvernement du Québec, annoncé aujourd'hui, contribuera directement à l'accélération des maillages et des collaborations entre les acteurs de la chaîne de valeur. Les projets collaboratifs ainsi soutenus propulseront ces mêmes acteurs œuvrant dans les filières MCS, et par le fait même, le positionnement du Québec sur l'échiquier mondial. »

Luc St-Arnaud, président du Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique (CRITM), et Jean-Nicolas Beaudry, président du comité directeur du Réseau MCS

Faits saillants :

La somme de 11 M$ est attribuée au CRITM par le Ministère à même le Fonds des ressources naturelles, volet patrimoine minier.

