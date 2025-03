Minéraux critiques et stratégiques - La ministre Blanchette Vézina signe une entente historique avec les Pays-Bas

TORONTO, le 4 mars 2025 /CNW/ - En marge du congrès annuel de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC) qui se tient présentement à Toronto, le Québec a signé une déclaration d'intention de coopération avec les Pays-Bas en matière de minéraux critiques et stratégiques (MCS). Les gouvernements québécois et néerlandais réitèrent ainsi leur détermination à nouer des alliances stratégiques afin de diversifier leurs exportations, d'attirer des investissements et de favoriser la création de nouveaux marchés pour le secteur minier.

L'entente a été signée aujourd'hui par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina, ainsi que par la ministre du Commerce extérieur et du Développement des Pays-Bas, Mme Reinette Klever.

La Déclaration d'intention entre le gouvernement du Québec et le gouvernement des Pays-Bas en matière de minéraux critiques et stratégiques permettra d'identifier des domaines ou des filières spécifiques dans lesquels des partenariats stratégiques entre les deux gouvernements sont souhaités.

Ce cadre de coopération vise à soutenir les initiatives et les échanges en matière de MCS qui sont susceptibles de générer des retombées mutuelles et concrètes. Cette collaboration est prometteuse dans un contexte où les deux gouvernements partagent les mêmes objectifs de chaînes de valeur respectant les plus hauts standards en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Le Québec et les Pays-Bas souhaitent notamment privilégier les secteurs suivants :

Intégration des chaînes de valeur fiables;

Recherche et développement;

Innovation;

Recyclage et économie circulaire;

Chaînes de valeur durables et renforcement de critères ESG;

Facilitation des investissements.

Un groupe de travail, formé de représentantes et représentants gouvernementaux, sera mis sur pied pour coordonner et mettre en œuvre les projets et les initiatives de coopération d'intérêt mutuel.

Citations :

« Plus que jamais, notre gouvernement veut resserrer ses liens et saisir les occasions économiques avec nos alliés européens. Nos ressources, particulièrement les minéraux critiques et stratégiques, suscitent un vif intérêt, surtout dans le contexte actuel de réalignement des chaînes de valeurs et d'approvisionnement. Cette entente avec les Pays-Bas marque un pas important pour diversifier nos marchés et attirer des investissements, tout en propulsant le Québec à l'avant-plan sur la scène minière mondiale. Ce partenariat s'inscrit dans notre vision de bâtir un Québec fort, en pleine transition, et prêt à relever les défis mondiaux. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Le Québec et les Pays-Bas intensifient leurs efforts conjoints dans le domaine des matières premières critiques, ce qui est positif. Pour notre pays, il est important de diversifier les sources d'approvisionnement. Le Québec est riche en matières premières et se situe au début de la chaîne de valeur. Les Pays-Bas, de leur côté, disposent d'une situation géographique favorable et d'infrastructures portuaires majeures qui desservent le reste de l'Europe du Nord-Ouest. Les entreprises et les centres d'expertise néerlandais jouissent d'un capital de connaissances unique qui peut être mobilisé au profit de l'extraction et de la transformation des matières premières critiques. Pensons, par exemple, à l'expertise en gestion de l'eau, en financement et en recyclage. Les possibilités de coopération sont nombreuses et peuvent profiter aussi bien au Québec qu'aux Pays-Bas. »

Reinette Klever, ministre du Commerce extérieur et du Développement des Pays-Bas

Faits saillants :

Les Pays-Bas sont un partenaire économique et commercial d'importance en Europe pour le Québec. Ce pays était la troisième destination des exportations québécoises dans les pays de l'Union européenne et le huitième client international du Québec, en 2023.

pour le Québec. Ce pays était la troisième destination des exportations québécoises dans les pays de l'Union européenne et le huitième client international du Québec, en 2023. Le Québec a également signé avec la France , le 22 novembre 2023, une déclaration d'intention semblable relativement à la coopération sur les métaux critiques dans la transition énergétique et numérique.

