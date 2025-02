Minéraux critiques et stratégiques - La ministre Blanchette Vézina défend les intérêts du Québec lors de sa mission aux États-Unis

QUÉBEC, le 24 févr. 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, revient d'une mission à Miami où elle a notamment fait valoir que le Québec est un partenaire fiable, éthique et durable pour l'approvisionnement en minéraux critiques et stratégiques dans différents pays, dont les États-Unis.

Dans le contexte actuel de menaces tarifaires, la ministre Blanchette Vézina a rappelé que la collaboration entre les États-Unis et le Québec est la position la plus avantageuse pour tous.

En marge de l'événement Mines and Money Miami 2025, elle s'est entretenue avec des représentants et représentantes de gouvernements et d'industries minières ainsi que d'experts de l'industrie.

Les dialogues ont porté sur les tensions géopolitiques et la sécurité de l'approvisionnement. La ministre Blanchette Vézina a réitéré le fait que le Québec peut faire partie de la solution à de nombreux enjeux actuels, notamment grâce à l'abondance de ses ressources minérales et à son savoir-faire unique.

En effet, le Québec dispose de 28 minéraux critiques et stratégiques essentiels à la transformation numérique, à la fabrication de batteries et au déploiement de technologies contribuant à décarboner l'économie. Son régime minier offre prévisibilité et stabilité à l'ensemble des parties prenantes. Le Québec détient des avantages qui pourraient profiter à d'autres pays, si les États-Unis ne souhaitent pas travailler en collaboration avec nous.

« Cette mission aux États-Unis m'a encore une fois permis de faire valoir les avantages du Québec minier à l'étranger. Les minéraux critiques et stratégiques du Québec représentent un atout pour les Américains pour construire des chaînes d'approvisionnement diversifiées et résilientes et pour diminuer leur dépendance envers la Chine. Dans le contexte actuel, nous travaillons à trouver d'autres partenaires économiques, et ce, pour sécuriser nos chaînes d'approvisionnement et soutenir notre développement économique. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Sur le thème Assurer l'approvisionnement en métaux et minéraux par des politiques, du financement et des solutions minières , Mines and Money Miami 2025 se déroule du 19 au 21 février 2025. La table ronde gouvernementale réunissait un groupe de 10 gouvernements nationaux et régionaux, 10 sociétés minières et 10 experts de l'industrie.

, Mines and Money Miami 2025 se déroule du 19 au 21 février 2025. La table ronde gouvernementale réunissait un groupe de 10 gouvernements nationaux et régionaux, 10 sociétés minières et 10 experts de l'industrie. La ministre Blanchette Vézina prévoit multiplier ses déplacements à l'étranger dans les prochains mois pour défendre les intérêts du Québec.

De son côté, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts participe depuis 2022 à divers événements internationaux, tels que Resourcing Tomorrow (Londres) ou encore International Mining and Resources Conference ( Sydney ).

Pour en apprendre davantage sur Mines and Money Miami 2025, consultez son site Web.

