Mine Vision Systems renforce son équipe de direction pour accélérer la prochaine étape de la croissance et générer une plus grande valeur à partir des données souterraines

De nouvelles nominations dans les domaines de la stratégie de produits, de l'IA d'entreprise et des ventes mettent MVS sur la voie de la transformation de sa plateforme de données souterraines pour fournir une plus grande valeur à ses clients du secteur minier à l'échelle mondiale

PITTSBURGH, 5 août 2026 /CNW/ -- Mine Vision Systems (MVS), chef de file de la cartographie et de l'analyse axées sur la vision pour l'exploitation minière souterraine, annonce aujourd'hui trois nominations à la haute direction alors que l'entreprise entame sa prochaine étape de croissance : Gustavo Guzman au poste de vice-président des produits et de la stratégie, Rick Wilson au poste de responsable de l'IA d'entreprise et Nick Brezonik au poste de responsable des ventes. Ensemble, ces trois dirigeants aideront MVS à transformer sa plateforme de données souterraines afin de générer une plus grande valeur pour ses clients du secteur minier partout dans le monde.

« Chaque front de taille que nos clients numérisent les rapproche de décisions souterraines plus précises et à plus forte valeur ajoutée, et le prochain chapitre de MVS consiste à transformer ces données en encore plus de valeur pour nos clients, plus rapidement », déclare Michael Smocer, chef de la direction de Mine Vision Systems. « Gustavo, Rick et Nick apportent chacun l'expérience dont nous avons besoin pour cela : traduire des capacités techniques et des données approfondies en résultats pour que nos clients puissent agir sous terre. Leur nomination témoigne de toute l'attention que nous portons à cette prochaine étape de croissance. »

Guzman a été nommé vice-président des produits et de la stratégie après avoir bâti une carrière au carrefour entre les industries des procédés et de la science des données appliquée. Il a passé plusieurs années en informatique des matériaux chez Citrine Informatics, où il a dirigé la science des données et l'ingénierie pour aider les entreprises de produits chimiques et de matériaux à appliquer l'apprentissage automatique au développement de produits, après avoir occupé un poste dans la recherche sur la technologie des produits chez le producteur pétrochimique Braskem. Guzman est titulaire d'un doctorat en génie des polymères de l'Université d'Akron et a étudié le génie chimique à l'Université nationale de Colombie. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il élaborera la feuille de route des produits et la stratégie à long terme de MVS pour transformer les données souterraines de FaceCapture en nouvelles applications pour les clients du secteur minier.

Wilson assume un rôle élargi à la direction de l'IA d'entreprise pour MVS après une carrière axée sur l'autonomie et la robotique au sein de certaines des entreprises les plus exigeantes du secteur. Il a récemment occupé le poste de vice-président de l'ingénierie chez Merlin Labs, où il a mis sur pied une technologie de vol autonome pour les aéronefs à voilure fixe, et a auparavant dirigé des équipes d'ingénierie de l'autonomie pour la plateforme de conduite autonome Advanced Technologies Group d'Aurora Innovation et d'Uber. Basé à Pittsburgh, Wilson mettra à profit cette expérience pour mettre à l'échelle la couche d'analyse de l'IA construite sur les données souterraines de FaceCapture et donner à MVS la vitesse d'ingénierie nécessaire pour réaliser rapidement des prototypes et répondre aux nouvelles exigences des clients et du marché.

Brezonik rejoint MVS à titre de responsable des ventes, apportant plus de deux décennies de leadership en ventes professionnelles consacrées à l'introduction de technologies transformationnelles dans des secteurs qui fonctionnaient de la même manière depuis longtemps. Avant de rejoindre MVS, il a travaillé chez Five9, où il occupait le poste de vice-président principal des ventes aux entreprises. Auparavant, il a occupé des postes de direction des ventes aux entreprises chez Nuance Communications and Interactions, contribuant à intégrer la reconnaissance vocale et l'IA conversationnelle à de grandes organisations bien établies avant que l'utilisation de ces outils ne soient généralisée. Brezonik dirigera l'équipe des ventes alors que MVS étend FaceCapture et MVS Intelligence à un plus grand nombre d'exploitations minières dans le monde.

« L'exploitation souterraine fait partie des grandes industries qui font le pas vers les activités axées sur les données, ce qui signifie que notre équipe commerciale doit pouvoir compter sur un leadership en phase avec notre technologie », déclare Smocer. « Grâce à Gustavo qui orientera nos futurs investissements, à Rick qui mettra à l'échelle une IA qui transformera nos données en décisions et à Nick qui bâtira le service des ventes pour refléter notre croissance, nous avons la bonne équipe pour offrir plus de valeur à un plus grand nombre de clients, avec une rapidité sans précédent. »

À PROPOS DE MINE VISION SYSTEMS

Fondé en 2015, Mine Vision Systems (MVS) propose des technologies et des algorithmes logiciels liés à la vision à l'industrie minière des ressources. Pionnier de la cartographie 3D souterraine, MVS travaille partout dans le monde pour optimiser l'efficacité, la sécurité, la production et l'automatisation de l'exploitation minière grâce à des solutions avancées de collecte de données, d'aperçus et de flux de travail.

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SOURCE Mine Vision Systems