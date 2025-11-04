Mine Vision Systems annonce un investissement de série A de 12,5 millions de dollars pour accélérer la mise en place d'une plateforme décisionnelle pour l'exploitation minière souterraine

PITTSBURGH, 5 novembre 2025 /CNW/ - Mine Vision Systems (MVS), le chef de file de la cartographie et de l'analyse axées sur la vision pour l'exploitation minière souterraine, a annoncé aujourd'hui un financement de série A de 12,5 millions de dollars dirigé par Rockwell Venture Capital avec un engagement important de la part de Condire Investors. Le capital alimentera l'exécution rapide de la stratégie de produits de MVS et l'expansion de sa plateforme de prise de décisions pour les opérations souterraines, en s'appuyant sur la forte dynamique de l'industrie en 2025.

« Cet investissement a dépassé notre objectif initial de 10 millions de dollars et nous permettra d'accélérer notre feuille de route de produits et de fournir la plateforme de décision d'exploitation minière souterraine qui était attendue », a déclaré Michael Smocer, chef de la direction de Mine Vision Systems. « 2025 a été une année charnière. Nous sommes fiers des partenariats que nous avons établis avec bon nombre des sociétés minières les plus importantes et les plus novatrices au monde, et nous commençons à élargir ce qui fonctionne. »

Kent Rockwell, fondateur et chef de la direction de Rockwell Venture Capital, a déclaré : « Nous travaillons en partenariat avec MVS depuis des années et nous sommes aux premières lignes des progrès de l'entreprise. L'exécution de l'équipe au cours des trois dernières années s'est traduite par un impact opérationnel réel pour les clients. Nous sommes enthousiastes à l'idée de diriger ce cycle et de soutenir la prochaine phase de croissance. »

Ryan Schedler, fondateur et directeur général de Condire, a déclaré : « Pour nous, il s'agit d'une étape emballante. Nous avons fait preuve d'une grande diligence en discutant avec les sociétés de notre portefeuille minier et d'autres chefs de file de l'industrie. Les commentaires sur MVS et FaceCapture ont toujours été solides. Nous croyons que MVS fournit une technologie essentielle à la chaîne de valeur de l'exploitation minière souterraine. »

Le produit de la ronde accélérera la recherche et le développement et l'intégration de produits, élargira le déploiement de FaceCapture et des analyses adjacentes, et renforcera le succès des clients dans les régions minières clés.

À PROPOS DE MINE VISION SYSTEMS

Fondée en 2015, Mine Vision Systems (MVS) met l'accent sur l'intégration d'une technologie liée à la vision et des algorithmes logiciels au sein de l'industrie des ressources naturelles et minières. En tant que pionniers du domaine de la cartographie 3D des cavités souterraines, nous menons nos activités partout dans le monde entier pour améliorer l'efficacité, la sécurité, la production et l'automatisation du secteur minier au moyen d'une collecte de données, de renseignements et de flux de travail inégalés.

