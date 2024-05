SPARTANBURG, Caroline du Sud, 29 mai 2024 /CNW/ - Milliken & Company, un fabricant mondial diversifié, a été reconnu comme l'un des 100 milieux de travail les plus aimés au monde en 2024 (Top 100 Global Most Loved Workplaces), une liste annuelle préparée par Newsweek en collaboration avec le Best Practice Institute (BPI). La certification est déterminée en fonction des réponses de milliers d'employés dans le monde qui évaluent leur culture en milieu de travail, et tient compte de facteurs comme l'engagement des employés, le leadership, les valeurs de l'entreprise et l'environnement global.

« Nous sommes vraiment honorés d'être reconnus comme un milieu de travail très apprécié à l'échelle mondiale pour la deuxième année consécutive », a déclaré Halsey Cook, présidente et cheffe de la direction de Milliken. « Cette reconnaissance reflète les efforts continus de Milliken pour s'assurer que les associés du monde entier se sentent valorisés, respectés et habilités. »

Avec une main-d'œuvre de 8 000 associés répartis dans 78 emplacements dans 16 pays, Milliken exerce ses activités selon les valeurs fondamentales que sont l'excellence, l'intégrité, l'innovation, la durabilité et l'accent mis sur les personnes. L'entreprise vise à recruter et à fidéliser des talents de premier plan qui peuvent contribuer à l'objectif de Milliken d'influencer des changements positifs pour les générations futures. Milliken cultive un environnement stimulant grâce à divers programmes et initiatives, encourageant les associés à s'épanouir au travail.

« Cette reconnaissance témoigne du travail acharné, du dévouement et de la passion de notre équipe mondiale », a déclaré Bethany Smith, vice-présidente principale et chef des ressources humaines à Milliken. « Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à favoriser une culture en milieu de travail non seulement inclusive et accueillante, mais aussi stimulante et inspirante. »

Most Loved Workplaces® certifie les entreprises où les employés sont les plus heureux et les plus satisfaits au travail. Milliken a obtenu la certification Most Loved Workplace grâce à ses notes à l'indice Love of Workplace Index™, qui évaluait les éléments de satisfaction et de sentiment des employeurs, y compris le niveau de respect, de collaboration, de soutien et de sentiment d'appartenance qu'ils ressentent au sein de l'entreprise. La liste complète des lauréats de 2024 se trouve ici .

Pour en savoir plus sur les carrières chez Milliken, visitez le site careers.milliken.com .

À propos de Milliken

Milliken & Company est un chef de file mondial dans le domaine de la fabrication, dont l'accent mis sur la science des matériaux permet aujourd'hui de réaliser les percées de demain. Qu'il s'agisse de molécules de pointe ou d'innovations durables, Milliken crée des produits qui améliorent la vie des gens et offrent des solutions à ses clients et aux collectivités. Grâce à des milliers de brevets et à un portefeuille d'applications dans les secteurs du textile, des revêtements de sol, de la chimie et des soins de santé, l'entreprise tire parti d'un sentiment d'intégrité et d'excellence partagé pour avoir un impact positif sur le monde pendant des générations. Apprenez-en davantage sur les esprits curieux de Milliken et ses solutions inspirées sur milliken.com et sur Facebook , Instagram , LinkedIn et Twitter .

