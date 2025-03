Pour la 19e année consécutive, Ethisphere reconnaît l'engagement du fabricant envers l'intégrité et les pratiques commerciales éthiques

SPARTANBURG, S.C., 12 mars 2025 /CNW/ - Milliken & Company est honorée de figurer sur la la liste des entreprises les plus éthiques au monde de 2025 publiée par Ethisphere pour la 19e année consécutive, ce qui témoigne de l'engagement continu du fabricant mondial diversifié en faveur de l'intégrité et des pratiques commerciales éthiques. Milliken fait partie d'un groupe restreint de six seuls lauréats à figurer sur la liste chaque année depuis la création du prix en 2006.

Milliken a été nommée parmi les entreprises les plus éthiques au monde par Ethisphere pour la 19e année consécutive, en reconnaissance de l'engagement continu du fabricant mondial diversifié en faveur de l'intégrité et des pratiques commerciales éthiques.

« Notre présence régulière sur la liste des entreprises les plus éthiques au monde reflète les efforts collectifs déployés par nos associés dans le monde entier, qui incarnent nos valeurs fondamentales », a déclaré Halsey Cook, présidente et chef de la direction de Milliken & Company. « Nous sommes reconnaissants de cette nouvelle distinction de la part d'Ethisphere et nous sommes fermement décidés à respecter les normes éthiques les plus élevées dans l'ensemble de nos activités ».

En 2024, Milliken a continué à faire des progrès dans les domaines de la gouvernance d'entreprise, de l'éthique et de la conformité. Les principales initiatives sont notamment la mise en œuvre de politiques actualisées en matière de protection des données, ainsi que le lancement de nouveaux programmes de formation et de cours sur la conformité à l'intention des associés de l'entreprise. Milliken a également obtenu la certification ISO 27001, a réalisé un audit complet de la gestion des risques par un tiers et a conservé une cote or auprès d'EcoVadis.

« Nous nous efforçons de maintenir une culture dans laquelle faire ce qui est juste est ancré dans nos actions quotidiennes », a déclaré Kasel Knight, première vice-présidente, chef des affaires juridiques et responsable du développement durable. « Des pratiques commerciales éthiques sont fondamentales à la mission de Milliken en tant que partenaire de confiance et chef de file de l'industrie, et cette reconnaissance nous incite à continuer d'identifier les moyens d'améliorer nos normes. »

L'évaluation des entreprises les plus éthiques au monde est fondée sur Ethics Quotient®, un questionnaire exhaustif exclusif créé par Ethisphere, qui exige des entreprises qu'elles fournissent plus de 240 éléments de preuve concernant leur culture éthique, leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), leur programme d'éthique et de conformité, la diversité, l'équité et l'inclusion, ainsi que les initiatives qui soutiennent une chaîne de valeur solide. En 2025, 136 lauréats ont été récompensés, couvrant 19 pays et 44 industries.

« Reconnaître Milliken comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde pour la 19ème fois est un honneur pour Ethisphere. Notre mission est de promouvoir l'intégrité des entreprises et le dévouement de l'équipe Milliken à l'éthique commerciale et à l'amélioration continue est un exemple des qualités qui définissent un lauréat de longue date », a déclaré Erica Salmon Byrne, directrice de la stratégie et présidente exécutive d'Ethisphere. « Félicitations encore une fois à Milliken pour cette reconnaissance.

Pour consulter la liste complète des lauréats de cette année, visitez le site Web des entreprises les plus éthiques au monde (https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees).

À propos de Milliken

Milliken & Company est un chef de file mondial dans le domaine de la fabrication, dont l'accent mis sur la science des matériaux permet aujourd'hui de réaliser les percées de demain. Qu'il s'agisse de molécules de pointe ou d'innovations durables, Milliken crée des produits qui améliorent la vie des gens et offrent des solutions à ses clients et aux collectivités. Grâce à des milliers de brevets et à un portefeuille d'applications dans les secteurs du textile, de la chimie spécialisée, des revêtements de sol et des soins de santé, l'entreprise tire parti d'un sentiment d'intégrité et d'excellence partagé pour avoir un impact positif sur le monde pendant des générations. Apprenez-en davantage sur les esprits curieux de Milliken et ses solutions inspirées sur milliken.com et sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

À propos d'Ethisphere

Ethisphere est le chef de file mondial dans la définition et la promotion des normes de pratiques commerciales éthiques qui renforcent les marques d'entreprise, établissent la confiance dans le marché et assurent la réussite des entreprises. Ethisphere possède une expertise approfondie dans la mesure et la définition des normes éthiques de base utilisant des analyses basées sur les données qui aident les entreprises à bâtir des cultures d'éthique et d'intégrité solides. Ethisphere récompense les réalisations exceptionnelles grâce à son programme de reconnaissance baptisé « World's Most Ethical Companies® », fournit une communauté d'experts de l'industrie avec la Business Ethics Leadership Alliance (BELA), et présente les tendances et les meilleures pratiques en matière d'éthique avec le magazine Ethisphere. Ethisphere fait également progresser le rendement des entreprises grâce à des évaluations fondées sur des données, des conseils et des analyses comparatives établis au moyen de ses données inégalées, incluant l'ensemble des données « Culture Quotient » qui reflètent les pratiques commerciales éthiques de plus de 3 millions d'employés dans le monde entier, ainsi que l' « Ethics Quotient », un ensemble de données qui comprend plus de 240 points de données sur les pratiques éthiques, de conformité, sociales et de gouvernance des entreprises les plus éthiques au monde. Pour en savoir plus, visitez https://ethisphere.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2638971/Milliken_and_Company.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2254813/Milliken_and_Company_Logo.jpg

SOURCE Milliken & Company

PERSONNE-RESSOURCE : Betsy Sikma, Milliken, [email protected], 864.909.7908; Anne Walker, Ethisphere, [email protected]