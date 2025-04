Pour la septième année consécutive, l'entreprise publie une évaluation détaillée des paramètres et des objectifs de développement durable

SPARTANBURG, Caroline du Sud, 16 avril 2025 /CNW/ - Milliken & Company, fabricant mondial diversifié, a publié aujourd'hui son septième rapport annuel sur le développement durable qui fait état du rendement par rapport à ses objectifs de développement durable pour 2025 et à ses objectifs de carboneutralité pour 2030. Le rapport décrit en détail les progrès réalisés par l'entreprise en matière de personnel, de produits, de planète, de carboneutralité et de conduite des affaires.

Pour la septième année consécutive, Milliken a publié son rapport sur le développement durable qui fait état de son rendement par rapport à ses objectifs de développement durable pour 2025 et à ses objectifs de carboneutralité pour 2030. (PRNewsfoto/Milliken & Company)

« Le développement durable est au cœur de la stratégie d'affaires de Milliken, et notre rapport sur le développement durable 2024 met en lumière notre rendement, nos processus et nos progrès, » a déclaré Halsey Cook, présidente et cheffe de la direction de Milliken. « Les progrès que nous avons réalisés ne seraient pas possibles sans les contributions et l'engagement de nos associés, de nos clients et de nos partenaires. Nous reconnaissons que le développement durable est un défi complexe et, ensemble, nous sommes déterminés à améliorer continuellement nos pratiques. »

Le Rapport sur le développement durable 2024 comprend des mises à jour sur chacun des principaux domaines d'impact de Milliken, notamment :

Les gens : En se concentrant sur les priorités de retour à l'essentiel, Milliken a réduit les incidents entraînant des pertes de temps en 2024. L'entreprise a également atteint son objectif de 100 000 heures de bénévolat par année avant l'échéance prévue et a dépassé son objectif initial de bénévolat pour 2025 de 31 000 heures supplémentaires.



Produit : En 2024, Milliken a évalué 100 % des nouveaux produits à l'aide d'évaluations de la durabilité, une amélioration importante par rapport au niveau de référence de 22 % déclaré en 2018, tout en devenant le premier fabricant de textiles à offrir des matériaux non conformes à la SPFA pour les trois couches d'équipement de lutte contre les incendies. De plus, le programme N/XT Life™ de Milliken et son partenariat avec le Center for Sustainable Behavior and Impact de The Recycling Partnership ont démontré le soutien de l'entreprise aux concepts d'économie circulaire.



Planet : Milliken a dépassé son objectif de 2025 en matière d'énergie renouvelable en 2022 et continue d'explorer des solutions pour accroître l'utilisation de l'énergie renouvelable afin de réduire les émissions. L'accent continu mis par l'entreprise sur les biosolides de séchage thermique provenant du traitement des eaux usées et l'élimination de la cendre de charbon provenant de la production de vapeur ont contribué à la réduction des déchets. En 2024, Milliken a optimisé les processus de traitement des eaux usées et ciblé divers flux de déchets dans ses sites de fabrication, ce qui a entraîné une diminution de l'intensité des déchets par rapport à son niveau de référence de 2018.



Carboneutralité : les émissions de portée 1 et 2 de Milliken en 2024 ont été réduites de 42 % par rapport à leur niveau de référence de 2018, ce qui se rapproche de l'objectif de réduction de 50 % de l'entreprise pour 2030. Depuis 2018, Milliken a investi plus de 35 millions de dollars dans l'élimination du charbon grâce à la cogénération, à l'efficacité énergétique, à l'augmentation de l'électricité renouvelable et à la modernisation des opérations de fabrication. Les efforts de l'entreprise pour réduire les émissions de portée 3 comprennent l'engagement des fournisseurs, l'amélioration des données sur la durabilité des produits et l'approvisionnement en matériaux à faibles émissions de carbone.



Conduite des affaires : Milliken a réaffirmé son engagement envers le Pacte mondial de l'ONU, s'engageant à respecter les dix principes qui mettent l'accent sur les droits de la personne, les normes du travail, la protection de l'environnement et la lutte contre la corruption. L'entreprise s'efforce d'intégrer ces principes dans ses activités et sa stratégie quotidiennes et cherche activement des projets qui font progresser ces objectifs de développement plus vastes.

« Le Rapport sur le développement durable 2024 de Milliken reflète nos progrès et démontre notre engagement envers notre parcours de développement durable, » a déclaré Kasel Knight, première vice-présidente, chef des affaires juridiques et chef du développement durable chez Milliken. « Nous demeurons déterminés à favoriser un changement positif et motivés par les progrès que nous avons réalisés. »

Le Rapport sur le développement durable 2024 de Milliken se trouve à milliken.com/sustainability , ainsi que d'autres ressources carboneutres et les rapports des années précédentes.

À propos de Milliken

Milliken & Company est un chef de file mondial de la fabrication dont l'accent mis sur la science des matériaux permet de réaliser les percées de demain aujourd'hui. Des molécules de pointe aux innovations durables, Milliken crée des produits qui améliorent la vie des gens et offrent des solutions à ses clients et à ses collectivités. S'appuyant sur des milliers de brevets et un portefeuille d'applications dans les secteurs du textile, des revêtements de sol, des produits chimiques et des soins de santé, l'entreprise exploite un sentiment commun d'intégrité et d'excellence pour avoir un impact positif sur le monde pendant des générations. Apprenez-en davantage sur les esprits curieux de Milliken et ses solutions inspirées sur milliken.com et sur Facebook , Instagram et LinkedIn .

