SPARTANBURG, É.C., 10 septembre 2024 /CNW/ - Milliken & Company est heureuse d'annoncer que Polartec® Power Shield™ Pro, un tissu imperméable de haute performance, a été nommé lauréat des prix R&D 100 2024. Cette reconnaissance souligne le leadership continu de Milliken en matière d'innovation textile, comme en témoignent les contributions importantes de Polartec, une marque distinguée de Milliken.

« Nous sommes honorés de recevoir un prix R&D 100 pour Polartec Power Shield Pro, a déclaré Halsey Cook, présidente et chef de la direction de Milliken. Cette reconnaissance souligne notre dévouement à développer des textiles de haute performance qui répondent aux besoins changeants de nos clients. Félicitations à l'équipe de Polartec pour son travail acharné et son innovation. »

Les prix R&D 100, souvent appelés les Oscars de l'innovation, célèbrent les progrès scientifiques et technologiques les plus importants de l'année. Conçu pour les vêtements d'extérieur et actifs, y compris les vestes, les pantalons, les gants et les gilets, Power Shield Pro a été choisi pour sa combinaison exceptionnelle de respirabilité, de durabilité et de résistance à l'eau, ce qui en fait un choix de choix pour les professionnels du plein air et les amateurs qui apprécient les produits à base de plantes. Milliken a déjà reçu des prix R&D 100 dans le passé, récompensant diverses innovations et avancées dans le domaine des produits chimiques spécialisés et des textiles de performance.

« M. Milliken demeure déterminé à favoriser une culture d'innovation, en veillant à ce que nos produits textiles continuent d'établir des normes d'excellence dans l'industrie, a déclaré Allen Jacoby, vice-président directeur et président de Milliken Textile Business. « Ce prix reflète non seulement nos capacités techniques, mais aussi la passion et l'expertise de nos équipes. « Nous sommes extrêmement fiers de ce que l'équipe de Polartec a accompli avec Power Shield Pro. »

Depuis sa fondation en 1865, Milliken a fait plusieurs progrès dans la technologie des tissus. Depuis ses débuts en tant que petit distributeur de tissus de laine, Milliken est devenu un leader mondial dans les textiles de performance et de protection, établissant continuellement des normes de qualité et d'innovation dans l'industrie. Polartec s'appuie sur la riche histoire des progrès technologiques de Milliken avec ses capacités dans les textiles de performance, combinant plus d'un siècle d'expertise à la recherche et au développement de pointe.

À propos de Milliken

Milliken & Company est un leader mondial de la fabrication dont l'accent sur la science des matériaux permet de réaliser les percées de demain aujourd'hui. Des molécules de pointe aux innovations durables, Milliken crée des produits qui améliorent la vie des gens et offrent des solutions à ses clients et à ses collectivités. S'appuyant sur des milliers de brevets et un portefeuille d'applications dans les secteurs du textile, du revêtement de sol, des produits chimiques et des soins de santé, l'entreprise exploite un sentiment commun d'intégrité et d'excellence pour avoir un impact positif sur le monde pendant des générations. Pour en savoir plus sur les esprits curieux et les solutions inspirées de Milliken, visitez milliken.com et Facebook, Instagram et LinkedIn.

À propos de Polartec

Polartec®, une marque de Milliken & Company, est un collectif d'esprits curieux, d'innovateurs inlassables et de personnes dévouées à la résolution de problèmes. Nous regardons au-delà de l'existant et nous créons des produits originaux. Si c'est possible, nous y arriverons. Et si ce n'est pas possible? Nous trouverons un moyen. Nous sommes les créateurs et les inventeurs de la laine polaire. Nos innovations uniques et inégalées continuent de mener et de façonner l'avenir. La confiance totale et l'authenticité sont inhérentes à tous nos produits, ce qui permet en fin de compte aux gens de se concentrer sur leur moment, leur activité et leur expérience unique dans la vie sans distractions. Nos tissus vont au-delà des normes de l'industrie, avec des dispositifs d'aspiration et de refroidissement légers, de la chaleur et de l'isolation, une protection contre les intempéries perméables à l'air, une résistance au feu, une durabilité accrue et plus encore. Les produits Polartec sont utilisés par des marques de performance, de style de vie et de vêtements de travail du monde entier, par l'armée américaine et les forces armées alliées, et par des marchés de rembourrage sous contrat. Pour en savoir plus, visitez Polartec.com et suivez Polartec sur Instagram, Twitter, Facebook et LinkedIn.

