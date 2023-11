SPARTANBURG, Caroline du Sud, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Milliken & Company, un fabricant mondial diversifié, a reçu une cote or à la suite de son évaluation EcoVadis 2023. EcoVadis est un organisme fiable de notation de la durabilité des entreprises pour plus de 100 000 organisations représentant plus de 200 industries. La cote EcoVadis 2023 de Milliken, évaluée pour ses activités des secteurs de la chimie spécialisée, du textile, des revêtements de sol et des soins de santé, place l'entreprise dans le top 2 % des entreprises notées.

Milliken a reçu une cote or pour son évaluation EcoVadis 2023 (PRNewsfoto/Milliken & Company)

« Nous sommes déterminés à avoir des répercussions réelles, positives et concrètes sur le monde qui nous entoure. Notre cote EcoVadis nous aide à transposer notre travail dans toute la chaîne de valeur », a déclaré Halsey Cook, présidente et chef de la direction de Milliken & Company.

L'an dernier, Milliken a annoncé son chemin visant à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. À l'aide de cibles de consommation énergétique carboneutre à court et à long terme fondées sur la science, vérifiées par l'Initiative Objectifs fondés sur la science (SBTi), Milliken continue d'élaborer des plans de réduction pour ses émissions de portée 1, 2 et 3. Faisant partie des efforts de développement durable plus vastes de l'entreprise, ces cibles de carboneutralité s'ajoutent aux 2025 People, Product and Planet Sustainability Goals de Milliken.

« Milliken privilégie le rendement et le développement durables au profit de nos clients, de nos associés et de nos communautés », a ajouté Kasel Knight, directrice juridique et responsable du développement durable chez Milliken. « La cote EcoVadis est un examen tiers de notre travail qui nous aide à voir comment nous nous en sortons et les aspects sur lesquels nous devrions nous concentrer. »

Pour découvrir les initiatives de Milliken en matière de développement durable, y compris son dernier rapport sur le développement durable, consultez le sustainability.milliken.com .

À propos de Milliken

Milliken & Company est un chef de file mondial dans le domaine de la fabrication. Aujourd'hui, la science des matériaux est à l'origine des percées de demain. Qu'il s'agisse de molécules de pointe ou d'innovations durables, Milliken crée des produits qui améliorent la vie des gens et offrent des solutions à ses clients et aux collectivités. Grâce à des milliers de brevets et à un portefeuille d'applications dans les secteurs du textile, de la chimie spécialisée, des revêtements de sol et des soins de santé, l'entreprise tire parti d'un sentiment d'intégrité et d'excellence partagé pour avoir un impact positif sur le monde pendant des générations. Apprenez-en davantage sur les esprits curieux de Milliken et ses solutions inspirées sur milliken.com et sur Facebook , Instagram et LinkedIn .

