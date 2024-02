SPARTANBURG, Caroline du Sud, 21 février 2024 /CNW/ - Milliken & Company a le plaisir d'annoncer la nomination de Bethany Smith au poste de vice-présidente principale et chef des Ressources humaines, qui supervisera toutes les questions de RH au nom du fabricant mondial diversifié. Mme Smith occupe le poste de chef des Ressources humaines par intérim depuis octobre 2023, depuis le départ de Craig Haydamack.

Bethany Smith devient la nouvelle chef des Ressources humaines au sein de Milliken. (PRNewsfoto/Milliken & Company)

« Bethany a pris la relève et a joué un rôle essentiel au sein de notre équipe de direction », a déclaré Halsey Cook, président et chef de la direction de Milliken. Au fil des ans, Bethany a gagné le respect et l'admiration de ses collègues en faisant preuve d'excellence et de leadership dans toutes les tâches qu'elle entreprend. Elle est la bonne personne pour diriger les Ressources humaines à Milliken. »

Avant d'occuper le poste de chef des Ressources humaines par intérim, Mme Smith a été vice-présidente des Ressources humaines pour les fonctions de soutien d'entreprise de Milliken, fournissant un soutien stratégique en matière de RH aux six fonctions stratégiques de Milliken. À ce titre, elle a été l'associée d'affaires des RH auprès des hauts dirigeants de ces fonctions, tout en participant activement au programme de diversité, d'équité et d'inclusion de Milliken. Elle a également été vice-présidente des Ressources humaines de la Division des soins de santé de Milliken, directrice des Ressources humaines du secteur textile de Milliken et directrice de l'acquisition de talents et de l'apprentissage et du perfectionnement.

Mme Smith a commencé sa carrière dans la division de la fabrication chez Milliken, où elle a travaillé dans trois usines différentes au sein des divisions des textiles et des revêtements de sol de Milliken. Elle faisait partie de l'équipe de projet responsable de la reconstruction de l'usine Live Oak près l'incendie de 1995. Bien que la moitié de sa carrière ait été consacrée à Milliken, Mme Smith a également passé 15 ans chez MAU Workforce Solutions, où elle a fourni un soutien en ressources humaines à de nombreuses entreprises manufacturières mondiales, dont Milliken.

Mme Smith est une fière diplômée en génie de l'Université Clemson. Elle est membre du conseil d'administration du Charles Lea Center de Spartanburg, en Caroline du Sud, et elle siège aux conseils consultatifs de la University of South Carolina Business Partnership Foundation et du YMCA de Spartanburg. Tout au long de sa carrière, elle a obtenu plusieurs certifications, dont celle de Certified Personnel Consultant (conseillère en personnel agréée) (National Association of Personnel Services), de Korn Ferry Leadership Architect/360 et de SHRBP (Human Capital Institute).

Mme Smith a été nommée chef des Ressources humaines le 12 février, marquant ainsi une transition harmonieuse de sa période intérimaire à son acceptation officielle du rôle.

