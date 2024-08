SPARTANBURG, S.C. , 27 août 2024 /CNW/ - Milliken & Company, un fabricant mondial diversifié, a le plaisir d'annoncer la nomination d'Allen Jacoby au poste de vice-président exécutif et de président de son secteur du textile, assumant l'entière responsabilité opérationnelle du portefeuille de produits textiles de l'entreprise. Jacoby occupe le poste de chef de la stratégie et de premier vice-président, Développement corporatif et innovation de l'entreprise depuis 2021 et succédera à David Smith, qui prend sa retraite après 45 ans de service dévoué à Milliken, commençant comme stagiaire et se rendant jusqu'à la salle de conférence.

« Allen est reconnu pour sa pensée d'entreprise et a démontré sa capacité à stimuler la croissance et la création de valeur grâce à des initiatives stratégiques, a déclaré Halsey Cook, présidente et chef de la direction de Milliken. « Nous sommes impatients de voir tout ce qu'il accomplira en tant que nouveau dirigeant de notre secteur du textile et nous souhaitons à David la meilleure des chances alors qu'il s'apprête à prendre sa retraite bien méritée.

Au cours de son premier mandat chez Milliken, M. Jacoby a dirigé la croissance de plusieurs gammes de produits dans le secteur du textile. En 2013, il a assumé la responsabilité du secteur des additifs plastiques du secteur des produits chimiques de Milliken, où il a dirigé avec succès les transitions technologiques et mis en œuvre de nouvelles stratégies de croissance. Avant Milliken, Jacoby a travaillé comme consultant pour Scient et Arthur D. Little. Il détient un baccalauréat en génie chimique de l'Université Purdue et un MBA de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.

« Je suis honorée de diriger le secteur du textile de Milliken et j'ai hâte de travailler aux côtés de notre équipe dévouée pour servir nos clients et poursuivre notre héritage de leadership dans l'industrie, a déclaré Mme Jacoby. « J'ai passé une décennie dans ce domaine au début de ma carrière à Milliken, et je suis reconnaissant envers le conseil d'administration et la haute direction de m'avoir fait confiance pour diriger cette entreprise. »

À propos de Milliken

Milliken & Company est un leader mondial de la fabrication dont l'accent sur la science des matériaux permet de réaliser les percées de demain aujourd'hui. Des molécules de pointe aux innovations durables, Milliken crée des produits qui améliorent la vie des gens et offrent des solutions à ses clients et à ses collectivités. S'appuyant sur des milliers de brevets et un portefeuille d'applications dans les secteurs du textile, du revêtement de sol, des produits chimiques et des soins de santé, l'entreprise exploite un sentiment commun d'intégrité et d'excellence pour avoir un impact positif sur le monde pendant des générations. Pour en savoir plus sur les esprits curieux et les solutions inspirées de Milliken, visitez milliken.com et Facebook, Instagram et LinkedIn.

À propos du secteur du textile de Milliken

S'appuyant sur plus de 155 ans de recherche et développement primés, la division du textile de Milliken & Company, une entreprise américaine, offre un portefeuille diversifié de textiles techniques au service d'un large éventail de marchés mondiaux, y compris le vêtement, l'automobile et le transport, la construction et l'infrastructure, hôtellerie, industrie, militaire, décoration et vêtements de travail protecteurs. Axée sur l'amélioration du rendement, l'amélioration de la protection et l'avancement de la durabilité des tissus, Milliken fabrique des solutions supérieures et développe des innovations de pointe qui ajoutent de la valeur à la vie quotidienne. Nous sommes des innovateurs en textile qui mettent l'accent sur des technologies et des matériaux révolutionnaires qui ont une incidence sur la vie des gens et transforment les industries. Pour en savoir plus, visitez textiles.milliken.com.

