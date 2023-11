L'entreprise redéfinit l'image de marque de sa branche des soins de santé en tant que catalyseur stratégique

SPARTANBURG, Caroline du Sud, 1er novembre 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le fabricant diversifié mondial Milliken & Company a dévoilé une nouvelle plateforme de marque pour sa branche des soins de santé. OVIK Santé , anciennement connu sous le nom Milliken Healthcare Products, LLC, représente un nouveau chapitre pour les innovations en matière de soins de santé de Milliken. Ce chapitre reflète sa position unique sur le marché et donne de l'élan à son portefeuille de solutions de pointe sur lesquelles l'industrie de la santé en est venue à compter.

« Le lancement d'OVIK Santé marque une nouvelle ère dans notre travail visant à avoir un impact positif sur l'industrie de la santé », a déclaré Halsey Cook, présidente et cheffe de la direction de Milliken & Company. « Par l'entremise d'OVIK, nous réaffirmons notre engagement à fournir des solutions de soins de santé novatrices et nous ouvrons la porte à de futures possibilités qui peuvent guérir, protéger et soutenir les patients. »

Le renouvellement de l'image de marque commence aujourd'hui et devrait prendre fin le 1er décembre 2023. Milliken Healthcare Products deviendra OVIK Santé dans toutes les représentations et images de la marque. Toutefois, tous les noms de produits de santé actuels demeureront les mêmes. OVIK Santé, à titre de filiale de Milliken & Company, s'occupera du portefeuille de pansements pour plaies et brûlures, de solutions de compression, de bandages cohésifs et de rubans.

Le portefeuille d'OVIK Santé est défini par l'expertise en produits chimiques et textiles de Milliken et enrichi par les innovations d'Andover Healthcare en matière de cohésion et de compression, lorsque Milliken a officiellement acquis Andover Healthcare en 2019. Parmi ses offres les plus remarquables, mentionnons la technologie exclusive Active Fluid Management® pour les pansements de plaies, la technologie antimicrobienne SelectSilver et la technologie EasyTear pour les produits cohésifs et de compression. Ces offres, ainsi que l'ensemble des innovations en matière de soins de santé de Milliken, continueront d'être offertes par OVIK Santé.

« Lorsque nous nous sommes lancés dans le secteur de la santé en 2005 et avons fait l'acquisition d'Andover Healthcare en 2019, nous étions guidés par le désir d'aider à améliorer la vie des patients à l'échelle mondiale grâce à une gamme de produits de qualité supérieure marqués par la fiabilité, la facilité d'utilisation et l'excellence en matière d'innovation », a ajouté Shri Parikh, vice-président de Milliken et président d'OVIK Santé. « Cet engagement ne change pas avec le lancement d'OVIK Santé. Il nous unit en tant qu'équipe d'innovateurs avec une marque unique et une mission claire de faire progresser les technologies de soins de santé pour améliorer les soins aux patients. »

Les clients, les fournisseurs et les distributeurs peuvent s'attendre à recevoir des communications individuelles au sujet de la nouvelle image de marque au cours des prochaines semaines. Pour en savoir plus sur OVIK Santé, visitez le site OVIKhealth.com .

À propos de OVIK Santé

OVIK Santé est un pionnier des percées en matière de produits qui aident à améliorer la vie des patients et de ceux qui en prennent soin dans le monde entier. S'appuyant sur un héritage de fabrication de textiles et soutenu par l'esprit de créer un impact positif qui durera des générations, OVIK Santé envisage un monde où les solutions techniques peuvent redéfinir les résultats pour le mieux pour les patients. En plus des principaux produits médicaux comme les pansements pour plaies et brûlures, le portefeuille d'OVIK Santé comprend des solutions de compression, des bandages cohésifs et des rubans qui desservent les domaines médicaux traditionnels ainsi que les marchés des soins des animaux et de la médecine sportive. Pour en savoir plus, visitez le site OVIKhealth.com .

À propos de Milliken

Milliken & Company est un chef de file mondial dans le domaine de la fabrication. Aujourd'hui, la science des matériaux est à l'origine des percées de demain. Qu'il s'agisse de molécules de pointe ou d'innovations durables, Milliken crée des produits qui améliorent la vie des gens et offrent des solutions à ses clients et aux collectivités. Grâce à des milliers de brevets et à un portefeuille d'applications dans les secteurs du textile, de la chimie spécialisée, des revêtements de sol et des soins de santé, l'entreprise tire parti d'un sentiment d'intégrité et d'excellence partagé pour avoir un impact positif sur le monde pendant des générations. Apprenez-en davantage sur les esprits curieux de Milliken et ses solutions inspirées sur milliken.com et sur Facebook , Instagram et LinkedIn .

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Betsy Sikma, [email protected], 864 909-7908