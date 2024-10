Découvrez d'innombrables expériences, récompenses et séjours personnalisés

SINGAPOUR, 25 octobre 2024 /CNW/ - La marque hôtelière mondiale Millennium Hotels and Resorts (MHR) est fière d'annoncer le nouveau lancement de MyMillennium, son programme mondial de fidélisation des voyageurs, qui offre encore plus d'avantages aux clients. Avec trois nouveaux niveaux - Classique, Argent et Prestige - les membres peuvent maintenant profiter d'expériences personnalisées, de tarifs exclusifs et de récompenses améliorées pour leurs séjours, leurs repas et plus encore.

Faits saillants du programme

La relance du programme de fidélisation MyMillennium englobe les propriétés mondiales de MHR, dont The Biltmore Mayfair, The Biltmore Los Angeles et le Grand Copthorne Waterfront Hotel à Singapour. (PRNewsfoto/Millennium Hotels and Resorts) MyMillennium (PRNewsfoto/Millennium Hotels and Resorts)

La restructuration du programme MyMillennium offre des options permettant d'obtenir et d'échanger des points MyPoints, ainsi que des avantages qui répondent à la fois aux besoins des voyageurs d'agrément et d'affaires. Les membres peuvent accéder à des promotions et à des avantages exclusifs dans les établissements de MHR, améliorant ainsi leur séjour. Ils peuvent également accumuler des points MyPoints sur leurs séjours et leurs repas, et les échanger contre des récompenses exclusives, des nuitées gratuites aux bons de restauration, et plus encore.

Carolyn Wishnowski, directrice de l'image de marque mondiale, du marketing et de la fidélisation, a déclaré : « Le nouveau lancement de MyMillennium est une étape importante pour Millennium Hotels and Resorts, qui représente des mois de recherche approfondie et d'efforts dévoués. Nous avons conçu MyMillennium pour offrir à nos membres de grands moments et des récompenses améliorées. Qu'il s'agisse de célébrer une étape importante ou de profiter d'un voyage d'affaires sans tracas, les membres peuvent accumuler et échanger des points MyPoints de la façon qui répond le mieux à leurs besoins en matière de voyage. »

Niveaux améliorés pour les membres

Les membres qui passent aux niveaux supérieurs obtiennent de plus grandes récompenses. Le niveau Argent (pour ceux qui séjournent de 10 à 19 nuits par année) offre des services d'enregistrement et de départ hâtifs, ainsi que des commodités de bienvenue gratuites, entres autres avantages, et le niveau Prestige (plus de 20 nuits) offre des avantages supérieurs comme l'accès gratuit au salon du club et la mise à niveau des chambres. Les rabais sur les repas augmentent à chaque niveau, les membres Prestige profitent d'un rabais pouvant atteindre 25 % dans les restaurants et les bars participants.

MyMillennium BIZ

MHR présente également MyMillennium BIZ, un nouveau programme destiné aux entreprises clientes qui succède à MyMillennium Pro. Les personnes qui font des réservations d'entreprise peuvent obtenir des points MyPoints sur les réservations de salles d'affaires et les réunions, tout en profitant de récompenses comme des points MyPoints en prime et des mises à niveau gratuites. Cet ajout renforce l'engagement de MHR à offrir des programmes de fidélisation sur mesure à tous ses clients.

Saurabh Prakash, chef de l'exploitation intérimaire et directeur commercial, a déclaré : « Le nouveau lancement de MyMillennium et MyMillennium BIZ témoigne de notre dévouement à offrir des expériences personnalisées et une loyauté gratifiante à notre clientèle diversifiée. Ces programmes sont conçus pour faire en sorte que les voyageurs d'agrément et d'affaires vivent une expérience personnalisée et harmonieuse qui améliore leur séjour avec Millennium Hotels and Resorts. »

Les clients peuvent s'inscrire au programme MyMillennium pour commencer à profiter de séjours personnalisés et de récompenses.

