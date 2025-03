Pour célébrer son anniversaire, la marque invite ses invités à faire l'expérience de l'hospitalité de la Voie du Millénaire.

SINGAPOUR, 4 mars 2025 /CNW/ - Millennium Hotels and Resorts (MHR), un leader mondial de l'hôtellerie avec un héritage d'excellence primé, entre dans sa troisième décennie de service inégalé. Pour souligner cette étape importante, MHR a lancé la campagne The Millennium Way pour redéfinir les expériences des invités et inspirer les voyages grâce à ses offres diversifiées.

Millennium Hotels and Resorts célèbre trois décennies dans le secteur de l’hôtellerie (PRNewsfoto/Millennium Hotels and Resorts)

« Célébrer nos 30 ans ne concerne pas seulement nos propriétés, mais aussi les gens qui ont façonné notre entreprise pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Nos invités, nos partenaires et nos équipes sont au cœur de notre marque, l'ADN même qui alimente notre parcours. Leur loyauté, leur confiance et leur passion ont défini notre héritage, et nous sommes honorés de célébrer cette étape importante avec eux. La Voie du Millénaire est plus qu'une campagne - c'est notre promesse de continuer à innover, à améliorer les expériences et à créer des moments inoubliables pour nos invités. « Pour l'avenir, nous sommes inspirés à croître, à transformer et à redéfinir l'hôtellerie ensemble, a déclaré M. Saurabh Prakash, chef de l'exploitation par intérim et directeur commercial, MHR.

L'offre Millennium Way

Du 14 février 2025 au 31 mars 2026, les invités peuvent profiter d'un rabais allant jusqu'à 20 % sur les frais de chambre et profiter d'une gamme d'avantages personnalisés, conçus pour améliorer l'expérience des clients dans les hôtels MHR du monde entier. Qu'il s'agisse de petits-déjeuners gratuits, de crédits de repas, de boissons de bienvenue, de départ tardif ou plus encore, chaque propriété offre des avantages variés pour assurer une expérience de voyage enrichissante à tous les invités.

Restez plus longtemps, gagnez plus avec The Millennium Way

Les membres de MyMillennium, le programme mondial de fidélisation des invités de MHR, ont encore plus de raisons de se réjouir de leurs voyages. Grâce à The Millennium Way, les membres peuvent profiter de 3 000 Points en prime pour une réservation avec ce tarif exclusif sur un séjour consécutif de trois nuits. Plus vous restez longtemps, plus vous êtes récompensé : accumulez 9 nuits et gagnez un impressionnant 30 000 Points en prime. Vous n'avez qu'à réserver n'importe quel tarif public sur notre site Web pour profiter de cette généreuse prime.

Une odyssée culinaire pour découvrir les saveurs mondiales

Les membres de MyMillennium peuvent commencer à découvrir des saveurs grâce à la nouvelle campagne culinaire de MHR, A Culinary Odyssey, qui encourage les invités à vivre diverses expériences culinaires dans nos établissements. Savourez des repas de classe mondiale et gagnez 3 000 MyPoints (d'une valeur de 15 dollars américains) avec un minimum de 90 dollars américains de dépenses dans les médias F&B participants. Une Odyssée culinaire sera d'abord lancée à Singapour, avant de s'étendre progressivement à d'autres régions.

Pour en savoir plus : millenniumhotels.com/themillenniumway

