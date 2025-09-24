Icône culturelle, elle propulse Maybelline dans une nouvelle ère de beauté portée par sa voix, sa vision et son énergie audacieuse en dévoilant un puissant remix de son jingle emblématique.

MONTRÉAL, 24 sept. 2025 /CNW/ - Maybelline New York, la marque de maquillage numéro un au monde, accueille avec fierté l'artiste multiplatine et vedette internationale de la musique, Miley Cyrus, en tant que nouvelle porte-parole mondiale. Et pour marquer le début de cette collaboration, elle propose une version réinventée innovante du célèbre jingle « C'est peut-être Maybelline ». Depuis toujours associé à l'expression de soi et à la confiance en soi, ce jingle entre dans une nouvelle dimension, transformé par le son distinctif et l'énergie intrépide de Miley Cyrus.

« Petite, je me souviens avoir chanté le jingle de Maybelline en m'imaginant à la télévision. Aujourd'hui, c'est moi. Reprendre quelque chose d'aussi emblématique et la réinventer à ma façon, c'est intime et puissant », confie Miley Cyrus. « Cette collaboration reflète deux facettes essentielles de mon identité. Pour moi, la musique et le maquillage sont indissociables : l'un exprime la performance et l'authenticité, l'autre vient sublimer les deux. C'est ma manière d'exprimer ma vérité sans avoir besoin de mots. Maybelline partage cette vision d'un maquillage expressif, en perpétuelle évolution. Collaborer avec Maybelline, qui promeut des valeurs importantes, comme l'expression de soi et le plaisir, s'est imposé comme une évidence à ce moment de ma vie. »

Dans une campagne audacieuse, qui associe nostalgie et renouveau, Maybelline et Miley Cyrus unissent leurs forces pour redonner de la valeur à la beauté et célébrer la créativité. Ensemble, elles annoncent une nouvelle ère où la musique et le maquillage se rencontrent, offrant aux fans une façon inédite de s'exprimer et de s'affirmer pleinement.

« Miley incarne bien plus qu'un statut de vedette mondiale : elle est une muse de la beauté moderne. Sa créativité et son talent artistique évoluent entre force et sensibilité », affirme Sandrine Jolly, présidente mondiale de Maybelline New York. « Elle apporte à la beauté une perspective personnelle, à la fois expressive et émotionnelle. Grâce à sa voix incomparable et à sa vision unique, elle transforme notre illustre jingle en une interprétation brute, intime et résolument en phase avec cette nouvelle ère de Maybelline. »

Dès septembre 2025, ce partenariat à long terme démarre à grande échelle, alors que la campagne sera déployée sur toutes les plateformes - télévision, numérique, réseaux sociaux et en magasin - avec le jingle réinventé par Miley Cyrus au cœur de la campagne. Celle-ci prêtera aussi son visage aux grands lancements de la saison, dont une nouvelle collection de nuances et le phénomène devenu viral, le mascara Sky High.

« Cette campagne montre que la beauté est fluide, que la confiance en soi peut s'exprimer de mille et une façons, et qu'elle fait partie de nous depuis toujours », ajoute Miley Cyrus.

Bienvenue dans la nouvelle ère de la beauté. Miley a quelque chose en plus. C'est peut-être Maybelline.

À propos de Maybelline New York :

Maybelline New York est la marque de cosmétiques numéro un au monde, présente dans plus de 120 pays. En combinant des formules technologiquement avancées, une expertise au cœur des tendances et une touche new-yorkaise affirmée, Maybelline New York a pour mission de proposer des cosmétiques innovants, accessibles et simples à utiliser pour tout le monde.

En 2020, Maybelline a lancé Brave Together, un programme à long terme pour soutenir les personnes vivant avec l'anxiété et la dépression partout dans le monde. Brave Together propose un accompagnement individuel, une plateforme éducative en ligne, ainsi qu'une variété d'initiatives visant à briser les tabous entourant la santé mentale et s'est engagé à verser 10 millions de dollars sur cinq ans à des organismes locaux et internationaux. Pour en savoir plus, visitez www.maybelline.com ou www.maybelline.com/bravetogether.com .

À propos de Miley Cyrus :

Miley Cyrus a marqué les générations en captivant et émerveillant son public avec des moments inoubliables dans la culture pop et une musique toujours réinventée. Véritable caméléon musical, elle redéfinit sans cesse son art.

En 2024, à la soirée des prix Grammy, Miley a interprété Flowers, le simple le plus vendu de 2023, qui lui a valu le prix de la meilleure performance pop solo et de l'enregistrement de l'année. En 2025, sa collaboration avec Beyoncé a remporté le prix de la meilleure interprétation country en duo. Son huitième album, Endless Summer Vacation, a dominé les palmarès, tandis que son album visuel salué par la critique, Something Beautiful, est maintenant disponible. Ce dernier a été dévoilé en grande première au Festival du film de Tribeca avant sa sortie mondiale en juin.

Au-delà de la musique, Miley a prêté son image à des campagnes pour le parfum Flora de Gucci et pour Dolce & Gabbana. Elle a également joué le rôle d'Ashley O. dans la série Black Mirror sur Netflix, où elle a interprété plusieurs chansons réinventées de Nine Inch Nails. Dans une entrevue au W Magazine, elle a déclaré qu'elle accepterait un autre rôle « si le personnage est une extension de moi-même, ou quelqu'un -- ou quelque chose -- dont la personnalité peut surpasser la mienne ».

Grâce à sa Fondation Happy Hippie, créée en 2014, Miley a amassé des millions pour venir en aide aux jeunes en situation d'itinérance, notamment les jeunes LGBTQ+. En 2024, elle a lancé la Fondation Miley Cyrus afin d'étendre son engagement philanthropique pour soutenir les mères dans toute leur diversité.

