TORONTO, le 27 mars 2025 /CNW/ - La Women's National Basketball Association (WNBA) et Maybelline New York, marque de maquillage numéro un au monde, ont annoncé aujourd'hui une collaboration pluriannuel au Canada visant à offrir des initiatives d'engagement des fans conçues pour inspirer et célébrer toutes les formes de beauté, tout en renforçant la confiance en soi, par le biais du basketball.

La collaboration entre la WNBA et Maybelline New York au Canada se matérialisera à travers une série de points de contact marquant, notamment des événements pour les fans et des actions communautaires visant à promouvoir l'inclusivité et à renforcer les liens au sein des communautés. Dans le cadre de cet effort, deux terrains de basketball à Toronto et Montréal seront rénovés pour créer des espaces invitants qui s'adressent à tous les membres de la communauté, mettant ainsi en valeur l'importance de l'accessibilité dans le sport et touchant divers publics.

« L'essor de la WNBA au Canada atteint des sommets sans précédent, pulvérisant des records en matière d'audience, d'engagement social et de ventes de produits dérivés », a déclaré Cheryl Sebastian, vice-présidente associée des partenariats mondiaux de la NBA au Canada. « Cette croissance incroyable est alimentée non seulement par le talent et le dévouement de nos joueuses, mais aussi par la passion collective de celles et ceux qui soutiennent ce sport en dehors du terrain. Avec le soutien de Maybelline, nous souhaitons inspirer, autonomiser et connecter avec encore plus de fans, créant ainsi un impact allant bien au-delà du sport lui-même. »

« La collaboration entre la WNBA et Maybelline est un grand pas de l'avant vers l'inclusion et l'autonomisation », a affirmé Audrey Frégeau, directrice de marque chez Maybelline New York Canada. « Grâce à ce partenariat, nous sommes ravis de pouvoir toucher de nouveaux publics et de créer un impact durable dans les communautés partout au Canada. Nos initiatives inspireront confiance et mettront en valeur les atouts uniques de chaque individu. »

Dans le cadre de ce partenariat, Maybelline devient un partenaire marketing officiel du match WNBA Canada 2025 présenté par Tangerine, qui mettra en vedette le Dream d'Atlanta et le Storm de Seattle lors du premier match international de saison régulière de la ligue le 15 août 2025 à Vancouver, en Colombie-Britannique. Maybelline était déjà partenaire associé du match à guichets fermés de la WNBA Canada 2024 en mai dernier. Le match préparatoire opposait les Sparks de Los Angeles au Storm de Seattle, et Maybelline avait tissé un lien avec les fans lors du match par le biais d'une activation dédiée « Brave Together », au cours de laquelle la marque a distribué des produits gratuits et créé du contenu sur les médias sociaux avec la joueuse canadienne de la WNBA Kia Nurse et la joueuse du Storm de Seattle, Skylar Diggins-Smith.

Le soutien de Maybelline à la WNBA au Canada s'inscrit dans le cadre d'un engagement plus large en faveur des sports féminins en Amérique du Nord. Cette initiative s'appuie sur les commandites continues de Maybelline, dont sa commandite en titre de la Women's Lacrosse League et son rôle historique en tant que premier commanditaire de cosmétiques du marathon de New York.

Les partisans de la WNBA au Canada peuvent suivre les premiers comptes internationaux de la ligue sur les médias sociaux (@WNBACanada) sur Facebook et Instagram, et la WNBA sur Facebook, Instagram, TikTok et X.

À propos de Maybelline New York :

En tant que marque de cosmétiques numéro un au monde, Maybelline New York s'engage à offrir des produits de beauté innovants, accessibles et de haute qualité pour tous. Le programme Brave Together de la marque supporte les initiatives en santé mentale et les organismes communautaires, avec un engagement de 10 millions de dollars sur cinq ans dans le but de favoriser un changement significatif. Pour plus d'information, visitez Maybelline Canada ou apprenez-en davantage sur l'initiative Brave Together sur Brave Together.

