« Je me souviens avoir chanté le jingle de Maybelline quand j'étais enfant et d'avoir imaginé que c'était moi à l'écran. Aujourd'hui, c'est le cas. Prendre quelque chose d'aussi emblématique et le faire mien, c'est puissant et personnel », explique Miley Cyrus. « Ce partenariat réunit deux parties fondamentales de moi. Tu ne peux pas effacer le maquillage de la musique. Dans la musique, il y a performance et honnêteté, le maquillage améliore les deux. C'est comme ça que je dis ma vérité sans dire un mot. Maybelline partage ma conviction que le maquillage doit être expressif, en constante évolution. M'associer à Maybelline, une marque qui célèbre des valeurs significatives, l'expression de soi et le jeu, m'a semblé correspondre parfaitement à cette phase de ma vie. »

Dans une campagne audacieuse qui fait le lien entre nostalgie et réinvention, Maybelline et Miley Cyrus unissent leurs forces pour donner un sens à la beauté et célébrer l'expression créative. Cela marque le début d'une nouvelle ère où la musique et le maquillage convergent - offrant aux fans une nouvelle façon de s'exprimer et de se sentir valorisés.

« Miley Cyrus est plus qu'une icône mondiale, elle est une muse de la beauté moderne. Sa créativité et son talent artistique dansent entre force et sensibilité », a déclaré Sandrine Jolly, présidente mondiale de la marque Maybelline New York. « Elle apporte une perspective profondément personnelle à la beauté, expressive et émotionnelle. Avec sa voix et sa vision incomparables, elle transforme notre jingle emblématique en quelque chose de brut, d'intime et qui reflète puissamment cette époque de Maybelline. »

Ce partenariat à long terme débute avec Miley Cyrus qui repense le jingle comme le cœur de la campagne, qui sera déployée à la télévision, sur les plateformes numériques, sur les réseaux sociaux et en magasin à compter de septembre 2025. Elle mettra également en vedette Miley Cyrus comme visage des grands lancements à venir, dont un nouveau lancement de couleurs et le phénomène de mascara viral de la marque, Sky High.

« Je pense que cette campagne montre que la beauté est fluide, que la confiance peut prendre des millions de formes différentes et que vous êtes né avec depuis le début », a ajouté Miley Cyrus.

Bienvenue dans la prochaine ère de la beauté. Peut-être qu'elle est née avec. Peut-être que c'est Miley.

À propos de Maybelline New York

Maybelline New York est la marque de cosmétiques numéro un au monde, disponible dans plus de 120 pays. En combinant des formules technologiquement avancées, une expertise en phase avec les tendances et un style new-yorkais, Maybelline New York a pour mission d'offrir des produits cosmétiques innovants, accessibles et sans effort pour tous.

En 2020, Maybelline a lancé Brave Together, un programme à long terme pour soutenir des initiatives en matière d'anxiété et de dépression à l'échelle mondiale. Brave Together offre un soutien personnalisé essentiel, un centre d'éducation en ligne et une variété de programmes pour aider à déstigmatiser la conversation sur la santé mentale et s'est engagé à faire un don de 10 millions de dollars au cours des cinq prochaines années à des organisations mondiales et locales. Pour en savoir plus, visitez www.maybelline.com ou www.maybelline.com/bravetogether.

À propos de Miley Cyrus

Miley Cyrus a toujours captivé et enchanté plusieurs générations avec ses moments inoubliables de culture pop et sa musique en constante évolution. Reconnue comme caméléon dans tous les genres, elle continue de redéfinir son talent artistique.

Aux GRAMMY 2024, Miley a interprété "Flowers", le single le plus vendu en 2023, remportant les prix de la meilleure performance pop en solo et du meilleur disque de l'année. En 2025, sa collaboration avec Beyoncé a remporté le prix de la meilleure performance en duo de musique country. Son huitième album, Endless Summer Vacation, a dominé les palmarès, et son album visuel acclamé par la critique Something Beautiful est sorti maintenant, présenté en première au festival du film de Tribeca et suivi d'une sortie mondiale en juin.

Au-delà de la musique, Miley Cyrus a lancé des campagnes pour le parfum Flora de Gucci et Dolce & Gabbana, et a joué dans Black Mirror de Netflix en tant qu'Ashley O, interprétant des réinterprétations de Nine Inch Nails. Elle a dit à W Magazine qu'elle agirait à nouveau si le rôle était « une extension de moi-même, ou de quelqu'un -- ou quelque chose -- avec une personnalité capable de conquérir la mienne ».

Par l'entremise de sa Fondation Happy Hippie, fondée en 2014, Miley a recueilli des millions pour les jeunes sans-abri, en particulier les jeunes LGBTQ+. En 2024, elle a lancé la Fondation Miley Cyrus afin d'élargir son champ d'action philanthropique pour soutenir les mères dans toute leur diversité.

