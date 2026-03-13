MONTRÉAL, le 13 mars 2026 /CNW/ - Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle, en collaboration avec Bell Canada, Buzz HPC et Jeunesse, J'écoute, annonce aujourd'hui le lancement de son tout premier hackathon national consacré au développement sécuritaire des systèmes d'IA conversationnelle en contexte de santé mentale chez les jeunes. L'événement se déroulera du 16 au 23 mars 2026.

Détails de l'événement (Groupe CNW/Bell Canada (MTL))

L'objectif du hackathon est clair. Concevoir, tester et documenter des garde-fous techniques concrets afin de réduire les risques de préjudices lorsque des jeunes interagissent avec des systèmes d'IA conversationnelle, particulièrement dans des contextes sensibles liés au soutien, à la prévention et à l'orientation.

Le hackathon réunira des personnes expertes en intelligence artificielle, en science des données et en cybersécurité, incluant des spécialistes techniques de Bell et de Buzz HPC. Des personnes issues du milieu de la recherche chez Mila et des professionnels de la santé mentale jeunesse et de l'intervention, notamment de Jeunesse, J'écoute, prendront aussi part à l'événement.

Selon Jeunesse, J'écoute, ses services ont été utilisés plus de 3,7 millions de fois partout au Canada en 2025. L'organisme indique aussi que 78 % des jeunes qui lui écrivent par texto disent avoir partagé quelque chose qu'ils n'avaient jamais confié à personne auparavant. Dans ce contexte, la fiabilité des réponses générées par des systèmes conversationnels est déterminante. La capacité de reconnaître les situations à risque, d'éviter des sorties potentiellement dommageables et de réorienter vers du soutien humain lorsque c'est approprié peut avoir un impact réel.

Le hackathon mettra l'accent sur des méthodes de sécurité appliquées à l'IA, incluant le développement et l'évaluation de garde-fous, des techniques d'ingénierie de requête et l'utilisation de données synthétiques afin de mettre à l'épreuve des comportements à risque et d'améliorer la robustesse des modèles. Une conférence d'ouverture, ouverte au public, donnera le coup d'envoi le 16 mars 2026, de 9 h à 12 h, en personne à Montréal et en ligne. Les détails complets et l'inscription sont disponibles en ligne.

« Les jeunes utilisent déjà des systèmes conversationnels pour parler de ce qu'ils vivent. Est-ce que ça aide, et surtout, est-ce sécuritaire? Notre responsabilité collective est de nous assurer que ces technologies, si et quand elles sont mises à disposition, sont conçues avec rigueur et avec des exigences de sécurité, particulièrement lorsque la conversation touche à la vulnérabilité. Ce hackathon offre une façon concrète de tester les limites actuelles et de livrer des garde-fous qui peuvent bénéficier à l'ensemble de l'écosystème. »

Mila, Simona Gandrabur, responsable du Studio de sécurité en intelligence artificielle de Mila

« Développée et déployée de façon responsable, l'IA a le potentiel de soutenir des initiatives à fort impact social. En mettant à contribution notre expertise technologique et notre infrastructure, nous voulons accélérer le développement de mécanismes de sécurité qui renforcent la fiabilité des systèmes conversationnels et font avancer une innovation digne de confiance. »

Bell, Michel Richer, premier vice président, Solutions d'affaires, Ingénierie des données et IA

« Jeunesse, J'écoute est sur la ligne de front auprès des jeunes chaque jour, dans des moments de crise ou de besoin. Forte de 36 ans d'expérience à offrir un espace sécuritaire où les jeunes peuvent s'exprimer librement, l'organisation est bien placée pour continuer à les rejoindre là où ils sont. Avec un solide parcours de conception, de mise à l'essai et de déploiement de points d'accès pertinents pour les jeunes, Jeunesse, J'écoute est fière de participer aux côtés de Mila et de Bell. Nous voulons combiner les forces du soutien humain et de l'IA afin de mieux servir les jeunes, en tenant compte de leur vécu et de leur langage. Nous nous engageons à travailler en partenariat pour développer, apprendre et offrir une expérience d'IA générative sécuritaire, responsable et pensée pour les jeunes, une expérience qui soutient la vulnérabilité et qui priorise une connexion rapide vers du soutien humain. »

Jeunesse, J'écoute, Jenny Yuen, cheffe de groupe et Vice-présidente exécutive, Partenariats et relations gouvernementales

À propos de Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle

Fondé par le professeur Yoshua Bengio, Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle est le plus grand centre universitaire de recherche en IA au monde spécialisé dans l'apprentissage profond, qui compte plus de 1 500 membres. Basé à Montréal, Mila est né d'un partenariat unique entre l'Université de Montréal et l'Université McGill, qui se consacre à faire progresser les avancées scientifiques qui stimulent l'innovation et garantissent que l'IA profite à toutes et à tous. Organisme à but non lucratif, Mila est fortement soutenu par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA et du gouvernement du Québec. Reconnu internationalement pour ses recherches influentes, ses partenariats mondiaux en matière d'innovation et son leadership dans les efforts multilatéraux en faveur d'une IA responsable, Mila continue de façonner l'avenir de l'IA à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez mila.quebec.

À propos de Bell

Bell, est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute (JJE) est le seul service de santé mentale en ligne gratuit, national, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, multilingue et confidentiel au Canada, qui permet aux jeunes d'obten de l'aide et de libérer leurs émotions. Depuis 1989, JJE est un agent de changement de confiance et d'autonomisation qui offre aux jeunes un endroit sans jugement où aller pour trouver des solutions de bien-être personnalisées. Chef de file mondial créé au Canada, JJE évolue continuellement en combinant données, innovation et technologie avec un soutien humain réel et des connaissances cliniques pour offrir aux jeunes l'espoir dont il•elle•s ont besoin pour s'épanouir dans leur vie. Découvrez du soutien pour toutes les émotions sur Jeunessejecoute.ca.

_________________________ 1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

Renseignements pour les médias et RSVP

Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle

Christian Ahuet

Consultant, relations publiques

T. 514 994 7496

[email protected]

Bell

David Marcille

[email protected]

Jeunesse, J'écoute

Nicole Danesi

Directrice principale, Communication stratégique et narration

[email protected]

SOURCE Bell Canada (MTL)