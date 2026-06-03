Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » du présent communiqué.

MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - Bell Canada (« Bell » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la publication des résultats de ses six offres distinctes annoncées précédemment (les « Offres ») visant le rachat en espèces des billets en circulation des séries énumérées dans le tableau ci‑dessous (collectivement, les « billets »).

Les Offres ont été faites selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l'offre de rachat datée du 27 mai 2026 relative aux billets (l'« offre de rachat ») ainsi que dans l'avis de livraison garantie figurant à l'annexe A de l'offre de rachat (les « documents relatifs aux offres publiques de rachat »). Les billets sont garantis inconditionnellement quant au remboursement du capital et au paiement des intérêts et d'autres obligations par BCE Inc. (« BCE »), la société mère de Bell. Les définitions figurant dans l'offre de rachat s'appliquent au présent communiqué.

Les Offres expirent à 17 h (heure de l'Est) aujourd'hui, 3 juin 2026 (la « date d'expiration »). La date de livraison garantie est le 5 juin 2026 à 17 h (heure de l'Est). La Société règlera tous les billets valablement déposés aux fins de rachat et dont le dépôt n'a pas été valablement révoqué au plus tard à la date d'expiration et acceptés aux fins de rachat par la Société dans le cadre de ces Offres (i) le 5 juin 2026, dans le cas des billets valablement déposés avant la date d'expiration (la « date de règlement initiale ») et (ii) le 9 juin 2026, dans le cas des billets valablement déposés au plus tard à la date de livraison garantie au moyen de la procédure de livraison garantie (définie dans l'offre de rachat) (la « date de règlement de la livraison garantie »). La date de règlement initiale et la date de règlement de la livraison garantie sont appelées aux présentes, individuellement, une « date de règlement », et, collectivement, les « dates de règlement ».

Selon les renseignements fournis par D.F. King & Co., Inc., l'agent d'information et d'offre dans le cadre des Offres, des billets d'un capital total combiné de 877 543 000 $ US ont été valablement déposés au plus tard à la date d'expiration et leur dépôt n'a pas été valablement révoqué. De plus, des billets d'un capital total combiné de 24 212 000 $ US ont été déposés conformément à la procédure de livraison garantie et leur acceptation demeure assujettie au respect des exigences de livraison par les porteurs aux termes de cette procédure. Le tableau ci-après présente certains renseignements sur les Offres, y compris le capital total de chaque série de billets valablement déposés et dont le dépôt n'a pas été valablement révoqué au plus tard à la date d'expiration et le capital total des billets indiqué dans les avis de livraison garantie au plus tard à la date d'expiration aux termes des documents relatifs aux offres publiques de rachat.

Niveau de

priorité de

l'acceptation Titre des billets Numéros CUSIP / ISIN(1) Encours du

capital Contrepartie

totale(2) Capital des billets

déposés et acceptés(3) Capital indiqué dans

les avis de livraison

garantie 1 Billets de série US‑6 à 3,200 %, échéant en 2052 0778FP AH2 / US0778FPAH21 458 981 000 $ US 665,35 $ US 83 960 000 $ US 551 000 $ US 2 Billets de série US‑7 à 3,650 %, échéant en 2052 0778FP AJ8 / US0778FPAJ86 532 590 000 $ US 717,98 $ US 142 850 000 $ US 250 000 $ US 3 Billets de série US‑4 à 3,650 %, échéant en 2051 0778FP AF6 / US0778FPAF64 421 391 000 $ US 724,86 $ US 109 129 000 $ US 0 $ US 4 Billets de série US‑2 à 4,300 % échéant en 2049 0778FP AB5 / US0778FPAB50 425 659 000 $ US 810,81 $ US 97 881 000 $ US 22 000 $ US 5 Billets de série US‑5 à 2,150 % échéant en 2032 0778FP AG4 / US0778FPAG48 417 027 000 $ US 875,60 $ US 91 012 000 $ US 14 999 000 $ US 6 Billets de série US‑1 à 4,646 %, échéant en 2048 0778FP AA7 / US0778FPAA77 1 150 000 000 $ US 836,38 $ US 352 711 000 $ US 8 390 000 $ US

(1) La Société n'a fait aucune déclaration quant à la justesse ou à l'exactitude des numéros CUSIP ou ISIN indiqués dans le présent communiqué ou imprimés sur les billets. Ces numéros sont présentés uniquement par souci de commodité. (2) La contrepartie totale pour chaque série de billets (la « contrepartie totale ») payable par tranche de 1 000 $ US de capital de cette série de billets valablement déposés aux fins de rachat. (3) Les montants excluent le capital des billets pour lesquels les porteurs ont respecté certaines procédures applicables à la livraison garantie conformément à la procédure de livraison garantie. Ces montants demeurent assujettis à la procédure de livraison garantie. Les billets déposés conformément à la procédure de livraison garantie doivent être déposés au plus tard à 17 h (heure de l'Est) le 5 juin.

Dans l'ensemble, des billets d'un capital total de 877 543 000 $ US ont été acceptés aux fins de rachat, à l'exclusion des billets livrés dans le cadre de la procédure de livraison garantie. Les Offres sont assujetties au respect de certaines conditions décrites dans l'offre de rachat, y compris la condition de rachat maximal, qui a été respectée à l'égard des Offres pour toutes les séries de billets, et celle selon laquelle la Société doit respecter la condition de financement. La Société prévoit que la condition de financement sera respectée au plus tard à la date de règlement initiale au moment de la clôture de ses offres concomitantes annoncées précédemment de débentures MTN d'un capital global de 1,6 milliard de dollars canadiens et de billets de premier rang américains d'un capital global de 650 millions de dollars américains. Par conséquent, tous les billets qui ont été valablement déposés et dont le dépôt n'a pas été valablement révoqué au plus tard à la date d'expiration devraient être acceptés aux fins de rachat.

Selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l'offre de rachat, les porteurs dont les billets ont été acceptés aux fins de rachat dans le cadre des Offres recevront la contrepartie totale applicable indiquée dans le tableau ci-dessus par tranche de 1 000 $ US de capital de ces billets, qui sera payable en espèces à la date de règlement applicable.

Outre la contrepartie totale applicable, les porteurs dont les billets ont été acceptés aux fins de rachat recevront le paiement du coupon couru. Les intérêts cesseront de courir à la date de règlement initiale pour tous les billets acceptés dans le cadre des Offres, y compris ceux déposés conformément à la procédure de livraison garantie. En aucun cas des intérêts ne seront payables en raison d'un retard de transmission des fonds aux porteurs par Depository Trust Company (la « DTC ») ou ses adhérents.

La Société a retenu les services de BofA Securities, Inc., de Citigroup Global Markets Inc., de RBC Capital Markets, LLC et de Wells Fargo Securities, LLC pour agir en qualité de principaux courtiers gérants ainsi que ceux de Barclays Capital Inc., BMO Capital Markets Corp., CIBC World Markets Corp., Valeurs mobilières Desjardins inc., Mizuho Securities USA LLC, Financière Banque Nationale inc., Scotia Capital (USA) Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc. et TD Securities (USA) LLC pour agir en qualité de cocourtiers gérants (collectivement, les « courtiers gérants ») dans le cadre des Offres. Pour toute question concernant les modalités et conditions des Offres, veuillez communiquer avec BofA Securities, Inc. au +1 888 292-0070 (sans frais) ou au +1 980 387-3907 (à frais virés), avec Citigroup Global Markets Inc. au +1 800 558-3745 (sans frais) ou au +1 212 723-6106 (à frais virés), avec RBC Capital Markets, LLC au +1 877 381‑2099 (sans frais) ou au +1 212 618-7843 (à frais virés) et avec Wells Fargo Securities, LLC au +1 866 309-6316 (sans frais) ou au +1 704 410-4235 (à frais virés).

D.F. King & Co, Inc. agit à titre d'agent d'information et d'offre dans le cadre des Offres. Pour toute question ou demande d'aide concernant les Offres ou pour obtenir des exemplaires supplémentaires de l'offre de rachat, veuillez communiquer avec D.F. King & Co., Inc., à New York, par téléphone au +1 212 257-2468 (pour les banques et les courtiers uniquement) ou au +1 800 967-7635 (numéro sans frais pour les autres personnes intéressées), ou par courriel à l'adresse [email protected]. Vous pouvez également communiquer avec votre courtier en valeurs, banque commerciale, société de fiducie ou autre prête-nom pour obtenir de l'aide concernant les Offres. Les documents relatifs à l'offre publique de rachat peuvent être consultés au www.dfking.com/bell.

Si la Société retire une Offre visant une ou plusieurs séries de billets, elle en avisera rapidement l'agent d'information et d'offre, et tous les billets déposés dans le cadre de cette Offre retirée seront retournés sans délai aux porteurs déposants. À compter de ce retrait, tous les billets bloqués à la DTC seront libérés.

La présente annonce n'est publiée qu'à titre informatif. Elle ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente de billets ou d'autres titres de BCE, de la Société ou de l'une de leurs filiales. Les Offres n'ont été présentées que dans le cadre de l'offre de rachat. Elles n'ont pas été faites aux porteurs de billets dans des territoires où leur présentation ou leur acceptation contreviendrait aux lois de ces territoires, notamment les lois sur les valeurs mobilières ou les lois sur la protection de l'épargne. Dans les territoires où les lois sur les valeurs mobilières ou les lois sur la protection de l'épargne exigent que les Offres soient faites par un courtier en valeurs agréé, les Offres seront réputées avoir été faites pour le compte de la Société par les courtiers gérants ou par un ou plusieurs courtiers en valeurs inscrits qui sont agréés en vertu des lois du territoire en question.

Aucune mesure n'a été ni ne sera prise dans un territoire qui permettrait la possession, la diffusion ou la distribution de la présente annonce, de l'offre de rachat ou de tout autre document relatif à la Société ou aux billets dans un territoire où une mesure doit être prise à cette fin. Par conséquent, ni la présente annonce, ni l'offre de rachat, ni aucun autre document de placement ou annonce concernant les Offres ne peuvent être distribués ou publiés dans un pays ou un territoire, sauf conformément aux règles ou aux règlements applicables de ce pays ou territoire).

Déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont des « déclarations prospectives », notamment les déclarations concernant les modalités, les conditions et le moment du règlement des Offres, y compris l'acceptation aux fins de rachat des billets valablement déposés ainsi que la date d'expiration et les dates de règlement prévues de ces Offres; le mode de financement des Offres et des rachats aux termes de celles-ci; la satisfaction ou la renonciation à certaines conditions des Offres, notamment la condition de rachat maximal et la condition de financement; et les autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions refuges prévues par la législation canadienne en valeurs mobilières applicable et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. De telles déclarations prospectives, de par leur nature même, sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou sous‑entendues dans de telles déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet des Offres susmentionnées. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. L'obligation de la Société de réaliser une Offre en ce qui concerne une série précise de billets valablement déposés est conditionnelle à la satisfaction des conditions décrites dans l'offre de rachat, y compris la condition de rachat maximal et la condition de financement. En conséquence, rien ne peut garantir que les rachats des billets effectués dans le cadre des Offres auront lieu ni qu'ils auront lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent communiqué. Pour de plus amples renseignements au sujet des hypothèses et des risques sous-jacents à certaines des déclarations prospectives faites dans le présent communiqué, veuillez consulter le rapport de gestion annuel de 2025 de BCE daté du 5 mars 2026, le rapport de gestion du premier trimestre de BCE daté du 6 mai 2026 et le communiqué de BCE daté du 7 mai 2026 annonçant ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2026, qui ont été déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières provinciales canadiennes (disponibles sur sedarplus.ca) et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à l'adresse SEC.gov). Ces documents sont également disponibles à l'adresse BCE.ca.

À propos de Bell

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SOURCE Bell Canada (MTL)