MIL Montréal - La Ville accorde un contrat pour l'aménagement du parc des Gorilles et de la rue Waverly

MONTRÉAL, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Ce matin, le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté un contrat, qui sera à l'ordre du jour du conseil municipal de novembre, pour l'aménagement d'un nouveau parc dans le quartier Marconi-Alexandra ainsi que pour le réaménagement transitoire de la rue Waverly, attenante à celui-ci. Le nouvel espace public prendra place entre les rues Saint-Zotique Ouest, Saint-Urbain, Beaubien Ouest et l'avenue de l'Esplanade, un site mieux connu comme le parc des Gorilles.

Les travaux, d'une valeur de 10,3 M$, incluent la construction d'un abri, de même que plusieurs composantes environnementales, telles que la réhabilitation des sols, le maintien de la végétation mature présente et l'intégration d'une dépression pouvant accueillir et retenir les eaux de pluie en cas de fortes précipitations, pour une meilleure résilience face aux pluies abondantes. Les infrastructures souterraines seront aussi revues pour diriger l'eau de pluie de la rue Waverly vers le parc.

De plus, la Ville saisit l'occasion pour remplacer toutes les entrées de service en plomb dans le périmètre des travaux et prépare le terrain à l'enfouissement des réseaux câblés actuellement dans l'emprise du parc et de la rue Waverly, ce qui sera fait dans une seconde phase. En effet, l'aménagement de la rue Waverly, au nord de Beaubien, sera transitoire en attendant un projet de redéveloppement immobilier majeur sur sa face Ouest. Pour l'heure, l'ajout d'un trottoir du côté Est et la reconstruction de la chaussée sont prévus. Les travaux débuteront en janvier 2023 et se termineront en juin 2024.

Montréal répond présent à la mobilisation citoyenne

La création d'un parc à cet emplacement résulte d'une forte mobilisation citoyenne menée par les AmiEs du parc des Gorilles (APG). Dans une volonté de mettre en place une démarche de participation citoyenne innovante, l'exercice de conception du parc a fait l'objet d'une consultation menée par la Ville, en collaboration avec les APG, où le dialogue et les réflexions collectives ont permis de penser un espace ancré dans sa communauté.

Des retombées concrètes du MIL Montréal

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet urbain MIL Montréal et du Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau. Ces deux démarches visent l'amélioration du cadre de vie des personnes résidentes et qui travaillent dans le secteur par la création de nouveaux espaces publics, dont le parc des Gorilles, mais également l'amélioration de la qualité de l'habitat et le soutien aux communautés.

« Les travaux prévus permettront non seulement la création d'un nouvel espace public, mais aussi l'amélioration de la résilience du secteur avec la gestion innovante des eaux de pluie. Nous conjuguons, dans ce projet, l'amélioration de la qualité de vie, l'adaptation aux changements climatiques et la participation citoyenne, ce qui est la marque de notre administration », a souligné Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Nous sommes très fiers de répondre favorablement à la mobilisation citoyenne de longue date grâce à l'aménagement du parc des Gorilles et de la rue Waverly. Je tiens à saluer l'engagement et la résilience du comité citoyen qui a œuvré sur ce parc pendant plus de dix ans. En collaboration avec lui, nous avons pu développer une vision verte, audacieuse, qui a permis aux résidentes et aux résidents de participer activement à la création d'un espace vert qui profitera à l'ensemble du quartier », a ajouté François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Alicia Dufour, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]