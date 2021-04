« Pour plusieurs, moi y compris, le golf est bien plus qu'un jeu, en particulier cette année ! Les parcours de golf sont l'endroit parfait pour se rassembler, prendre une pause, avoir du plaisir et faire du sport, » dit Mike Weir. « C'est pourquoi je suis si heureux de m'associer à Golf Town. Ensemble, nous célébrons le golf et encourageons encore plus de joueurs canadiens à découvrir tout ce que notre beau sport offre ! » ajoute-t-il.

Alors que Weir prendra part au Tournoi des Maîtres en 2021, il arborera avec fierté le logo de Golf Town sur son sac lors de ses rondes à venir à Augusta. Tout au long de l'entente qui s'échelonnera sur plusieurs années, Weir prendra part à une nouvelle campagne de contenu de co-branding pour les golfeurs dont des conseils d'amélioration du jeu pour les nouveaux golfeurs et les golfeurs les plus aguerris. Golf Town et Mike Weir s'unissent pour faire croître la passion pour le golf, tout en mettant en évidence ce que le sport fait pour les Canadiens et leurs communautés.

« Au Canada, Mike Weir et le golf vont de pair, ce qui fait de lui le choix parfait pour Golf Town » dit le Président de Golf Town, Chad McKinnon. « Nous sommes très heureux de pouvoir continuer à faire découvrir et croître le golf, en partenariat avec Mike. D'annoncer ce partenariat avec le seul golfeur canadien à avoir remporté un Veston vert à Augusta, tout juste avant le Tournoi des Maîtres de cette année, c'est un rêve qui se réalise pour nous ! »

Né à Sarnia en Ontario, Mike Weir est l'un des golfeurs les plus célébrés au Canada, et le seul canadien à avoir remporté un tournoi Majeur de la PGA en 2003. Il a passé plus de 110 semaines dans le top 10 du Official World Golf Ranking de 2001 à 2005 et est membre de l'Ordre du Canada et de l'Ordre de l'Ontario.

En 2020, le golf a vu un niveau de participation au golf sans précédent au Canada. Selon l'Association nationale des propriétaires de terrains de golf du Canada, le nombre de rondes jouées l'an dernier a bondi de 62 pour cent par rapport à 2019. Des hausses à deux chiffres ont été enregistrées à travers toutes les régions du pays ; 20 pour cent dans pratiquement toutes les régions sauf pour le Québec, qui a eu un début de saison tardif mais a tout de même observé une croissance de 10 pour cent.

« Je suis très heureux de faire tout ce que je peux pour continuer d'intéresser encore plus de Canadiens au golf » dit Weir.

Weir se joint à Brooke Henderson, golfeuse canadienne ayant remporté le plus de victoires et Lisa «Longball» Vloosywk, qui a remporté huit fois le Canadian Long Drive National Championship.

Golf Town est le plus grand détaillant spécialisé en golf au Canada, exploitant 47 magasins à travers le pays tout en offrant la commodité du magasinage en ligne sur golftown.com. La compagnie offre la plus vaste sélection des meilleures marques de golf, un personnel expert qui partage l'amour du sport avec ses clients, ainsi que des services d'ajustement sur mesure et une technologie de pointe - c'est vraiment votre destination pour tous vos besoins de golf.

