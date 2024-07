L'initiative Players Tour Truck permettra aux meilleures golfeuses au monde d'avoir accès à une expertise et à des services de haut niveau qui n'étaient pas disponibles au Canada jusqu'à présent

WOODBRIDGE, ON, le 17 juill. 2024 /CNW/ - Alors que le Circuit de la LPGA revient au Canada pour le très attendu Omnium féminin CPKC, Golf Town est fier d'annoncer le lancement de son initiative Players Tour Truck, qui fera ses débuts à ce Tournoi. Cette initiative historique au Canada permettra aux golfeuses de jouer à leur plus haut niveau grâce à une zone centrale sur place qui leur donnera accès à des services d'ajustement et de bâton professionnels; une expérience offerte depuis longtemps aux hommes dans les événements du Circuit, mais rarement offertes aux joueuses et à leurs équipes lors des événements féminins.

« Chez Golf Town, dès le premier jour, nous nous sommes engagés à promouvoir l'égalité dans le sport du golf », dit Frederick Lecoq, Chef Marketing chez Golf Town. « En lançant l'initiative Players Tour Truck à l'Omnium féminin CPKC, nous faisons un pas important pour offrir aux athlètes féminines une expertise et des ressources qui pourront les aider à performer à leur meilleur sur la plus grande scène canadienne. »

Le Tour Truck sera disponible pour toutes les joueuses pendant la durée de l'Omnium féminin CPKC, du 23 au 28 juillet au Earl Grey Golf Club à Calgary en Alberta, afin d'offrir aux athlètes le même niveau d'assistance professionnelle que celui traditionnellement offert aux tournois masculins. Cette initiative reflète le dévouement de Golf Town à améliorer les performances et l'expérience globale des golfeuses, représentant parfaitement l'engagement du détaillant à atteindre une plus grande égalité dans le golf. L'initiative Players Tour Truck représente un point marquant de l'accord de partenariat pluriannuel renouvelé avec Golf Canada et l'Omnium féminin CPKC.

« Nous sommes heureux d'accueillir la nouvelle initiative Players Tour Truck cette année et nous saluons l'engagement incroyable de Golf Town à fournir de l'équipement et des services de pointe faciles d'accès aux athlètes qui participeront à l'Omnium féminin du Canada », dit Laurence Applebaum, Directrice Générale chez Golf Canada. « Nous sommes également heureux de savoir que notre partenariat de longue date continue d'offrir davantage d'options de participation aux jeunes passionnés avec la Brooke Brigade et l'Allée des autographes qui continuent de rapprocher les plus grandes vedettes du Circuit LPGA des jeunes amateurs et amatrices de golf à l'occasion de l'Omnium féminin CPKC ».

L'initiative Players Tour Truck de Golf Town est une unité de service mobile équipée d'une technologie de bâtons de golf de pointe qui est opérée par des Maîtres-ajusteurs certifiés et des techniciens Golf Town, afin d'offrir l'une des plus grandes expertises au Canada. Ce camion sera stationné près du terrain de pratique de l'Omnium féminin CPKC, offrant une gamme de services incluant l'ajustement d'angles, le remplacement de poignées, la location de moniteurs d'amorce Foresight, l'installation de tiges, les réparations et plus. En consolidant ces services sur place, Golf Town s'assure que les golfeuses aient des chances égales d'optimiser leur équipement et d'élever leur niveau de jeu.

« Golf Town est à la tête des efforts pour promouvoir l'égalité et favoriser la croissance du golf féminin au Canada, et je suis extrêmement enthousiaste, pour moi-même et pour les autres joueuses, à l'idée d'avoir accès à l'initiative Players Tour Truck lors de l'Omnium féminin CPKC », dit Brooke Henderson, Ambassadrice Golf Town, deux fois championne d'un tournoi majeur et golfeuse la plus récompensée au Canada.

Depuis 2017, Golf Town est un fier partenaire de l'Omnium féminin CPKC par le biais de son initiative Brooke Brigade. Cette initiative réunit les jeunes golfeurs au pays autour d'une passion commune pour ce sport pour soutenir l'ambassadrice de Golf Town et golfeuse professionnelle canadienne Brooke Henderson. Par le biais de l'initiative Players Tour Truck, Golf Town ouvre la voie vers une nouvelle ère d'inclusion et d'opportunité pour les femmes et les filles, établissant la nouvelle norme pour le golf au Canada.

À PROPOS DE GOLF TOWN

Golf Town est le plus grand détaillant spécialisé dans le golf au Canada, avec 47 magasins et la possibilité de faire des achats en ligne au golftown.com. La compagnie offre les meilleures marques et gammes de produits de golf, un personnel d'experts qui adore le sport et des services d'ajustement personnalisés de pointe comme la nouvelle expérience StudioX. Golf Town offre également des expériences additionnelles comme les Tournois Golf Town grâce à TournamentCaddie et du contenu de golf numérique grâce à ScoreGolf, en partenariat avec TorStar. Golf Town est la destination pour tous les golfeurs au Canada. Golf Town est une bannière Sporting Life Group, détenue par Fairfax Financial Holdings Limited.

