Un professionnel de T. Rowe Price nommé leader d'exception

BALTIMORE, le 23 octobre 2025 /CNW/ - T. Rowe Price (Canada), Inc. a le plaisir d'annoncer que Mike Meligrigoris a été inscrit à la « Hot List » annuelle de Benefits and Pensions Monitor (BPM). Comme les éditions précédentes, cette troisième liste annuelle reconnaît les contributions de professionnels de la finance qui façonnent l'avenir des secteurs canadiens des avantages sociaux, des régimes de retraite et des placements institutionnels.

Mike Meligrigoris, Vice-président, Institutionnel, T. Rowe Price (PRNewsfoto/T. Rowe Price Group)

M. Meligrigoris est vice-président, institutionnel, pour la division Amériques de T. Rowe Price, l'organisation responsable des activités institutionnelles de la société en Amérique du Nord.

Chris Sweeney, rédacteur en chef des rapports spéciaux de Benefits and Pensions Monitor, fait part de ses réflexions sur le processus de sélection : « À en juger par le calibre des candidats, le niveau des professionnels de l'ensemble du secteur est élevé. Mike compte parmi les plus performants et mérite d'être reconnu pour ses contributions importantes à T. Rowe Price et au secteur en général au cours des 12 derniers mois. »

« Nous sommes particulièrement fiers de Mike et nous saluons cette reconnaissance plus que méritée de Benefits and Pensions Monitor, » déclare Lauren Bloom, responsable des activités canadiennes de T. Rowe Price, qui, elle-même, a été sélectionnée l'an dernier comme l'une des « femmes d'élite » par BPM. « Par son dévouement, son expertise et son leadership, il exerce une grande influence sur notre équipe depuis qu'il s'y est joint. Il a approfondi les relations avec les clients institutionnels et renforcé notre présence dans le Centre et l'Est du Canada. L'engagement de Mike à offrir des solutions novatrices et un service exceptionnel aux clients illustre l'intégrité, l'esprit de collaboration et la priorité accordée au client, qui sont les valeurs fondamentales de T. Rowe Price. Ses contributions reflètent notre engagement à long terme à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. »

À PROPOS DE MIKE MELIGRIGORIS, CFAMD

Avant de se joindre à l'équipe de T. Rowe Price, M. Meligrigoris a été vice-président, Développement des affaires institutionnelles, pour Gestion d'actifs CIBC, où il était responsable de l'avancement des ventes institutionnelles dans le Centre et l'Est du Canada. Il a également occupé des postes à Pavillion Global Markets, GE Capital et Gestion de Placements TD.

M. Meligrigoris est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Concordia et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université McGill. Il détient également le titre de CFA (analyste financier agréé) et est membre de CFA Montréal.

À PROPOS DE LA LISTE DE PERSONNALITÉS DE L'ÉDITION 2025 DE BPM

En juin 2025, Benefits and Pensions Monitor a invité des professionnels du secteur de partout au pays à désigner leurs leaders les plus exceptionnels pour la troisième liste annuelle des personnalités les plus en vue.

Les candidats devaient avoir travaillé dans le secteur depuis au moins 10 ans. Après avoir reçu des centaines de candidatures, BPM a réduit la liste à 31 personnes influentes dont les contributions ont aidé à façonner le domaine des avantages sociaux, des régimes de retraite et des placements institutionnels au cours des 12 derniers mois.

Des innovateurs à l'avant-garde du changement aux leaders qui transforment la façon dont l'industrie fait des affaires, la liste de personnalités de cette année représente ce que l'industrie a de mieux à offrir.

À PROPOS DE T. ROWE PRICE

T. Rowe Price (NASDAQ-GS : TROW) est une société de gestion d'actifs mondiale de premier plan, à qui l'on a confié la gestion de 1,77 billion de dollars américains d'actifs de clients au 30 septembre 2025, dont environ les deux tiers sont liés à la retraite. Reconnue depuis plus de 85 ans pour l'excellence de ses placements, pour son leadership en matière de retraite et pour sa recherche exclusive indépendante, la société tire parti de sa longue expertise pour poser les questions permettant de prendre les meilleures décisions de placement. Fondée sur une culture d'intégrité et priorisant les intérêts des clients, T. Rowe Price permet à des millions d'investisseurs dans le monde entier de prospérer au sein de marchés en évolution.

Consultez le site Web troweprice.com/newsroom pour des nouvelles et des commentaires sur les politiques publiques (en anglais).

