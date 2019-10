Miguel Mendes de BMO Groupe financier honoré pour ses contributions à la communauté LGBTQ2+

MONTRÉAL, le 25 oct. 2019 /CNW/ - Miguel Mendes de BMO Groupe financier a été honoré lors de la remise des prix Leaders to be Proud of de 2019 de Fier Départ. M. Mendes a reçu le prix Professional Leader Award en reconnaissance de ses contributions à la communauté des affaires lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et bispirituelle (LGBTQ2+).

M. Mendes préside Fierté BMO, un groupe-ressources composé d'employés du Canada, d'Europe et d'Asie œuvrant collectivement à assurer un environnement inclusif aux employés et clients LGBTQ2+. Les groupes-ressources d'employés de BMO sont des catalyseurs clés de la diversité et de l'inclusion dirigés par des employés et regroupant plus de 6 000 alliés et membres. Grâce à son engagement dans Fierté BMO, M. Mendes a contribué aux initiatives suivantes :

conseiller les dirigeants de BMO sur la création de stratégies d'inclusion LGBTQ2+ à l'échelle de l'entreprise;

mettre en place une initiative sur les pronoms de genre dans les succursales nord-américaines de BMO;

concevoir une stratégie d'inclusion des transgenres à l'échelle de la Banque;

lancer le premier programme de mentorat LGBTQ2+ de BMO;

diriger l'Équipe BMO dans le cadre de la collecte de fonds annuelle de la course Pride and Remembrance Run;

étendre la présence de Fierté BMO au Royaume-Uni et en Asie.

De plus, par le biais du programme bénévole de BMO, M. Mendes promeut la lutte contre la discrimination et la violence à l'égard des personnes LGBTQ2+ à l'échelle internationale.

« Je suis ravie que Miguel soit honoré pour son travail exemplaire en tant que défenseur de l'inclusion et de la diversité », a déclaré Mona Malone, chef, Talent et culture et chef, Ressources humaines, BMO Groupe financier. « Trop souvent, les personnes LGBTQ2+ ne sont pas en mesure de vivre leur authenticité en toute sécurité. À BMO, notre raison d'être est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, et nous sommes fiers de travailler aux côtés de dirigeants tels que Miguel pour susciter le changement et créer une société inclusive. »

« Cet incroyable honneur est vraiment le reflet de la culture véritablement inclusive que nous avons bâtie à BMO », a ajouté Miguel Mendes, chef de la conformité, BMO Investissements Inc. « BMO est un lieu où nos employés et nos clients LGBTQ2+ peuvent toujours rester eux-mêmes - et où les employés comme moi sont encouragés et habilités à aider à éliminer tous les obstacles à l'inclusion. J'ai vraiment de la chance de travailler ici. »

BMO Groupe financier s'est engagé à soutenir les communautés LGBTQ2+ en Amérique du Nord. Voici un aperçu de ses initiatives et réalisations notables :

obtention de la cote de 100 pour cent de l'indice d'égalité des entreprises de la Fondation de la Campagne pour les droits de la personne (HRC) 2019, qui évalue les lieux de travail en fonction de l'égalité des LGBTQ;

commandite platine de la course Pride and Remembrance Run, la plus grande collecte de fonds organisée pendant les célébrations du mois de la Fierté à Toronto ;

; soutien des activités de la Fierté dans plus de 20 communautés en Amérique du Nord;

élargissement de l'initiative relative aux pronoms de genre à 50 succursales d'un océan à l'autre afin de donner aux clients transgenres, non binaires et au genre fluide un espace sûr pour partager leurs pronoms avec des représentants;

signature des Normes mondiales de conduite à l'intention des entreprises en matière de Lutte contre la discrimination à l'égard des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 839 milliards de dollars au 31 juillet 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, MarieCatherine.Noel@bmo.com, 514-877-8224