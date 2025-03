Mieux répondre aux besoins des producteurs agricoles - Une couverture élargie et simplifiée de l'assurance récolte

QUÉBEC, le 3 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada annoncent d'importants changements au Programme d'assurance récolte (ASREC) afin de mieux répondre aux besoins des entreprises agricoles, notamment dans le contexte des changements climatiques et de l'évolution des pratiques agricoles.

Lors de l'annonce, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, était accompagné de la députée d'Iberville, Mme Audrey Bogemans, du président-directeur général de La Financière agricole du Québec, M. Ernest Desrosiers, du président général de l'Union des producteurs agricoles, M. Martin Caron, et de la présidente de l'Association des producteurs maraîchers du Québec, Mme Catherine Lefebvre.

Une consultation qui porte fruit

En 2023, le ministre Lamontagne s'est engagé à réformer l'ASREC en réaction aux aléas climatiques subis par les entreprises agricoles. Après des travaux menés en collaboration avec tous les secteurs concernés, le gouvernement du Québec est fier de dévoiler les principaux changements qui permettront d'offrir une couverture d'assurance élargie, bonifiée et simplifiée, au bénéfice de ceux qui nous nourrissent.

Les changements qui seront apportés visent à :

Mieux protéger les entreprises des aléas climatiques grâce à l'ajout de clauses en cas de catastrophe. Notamment, la part des primes associées aux catastrophes sera entièrement assumée par les gouvernements, comme prévu dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable;

Simplifier le programme pour la clientèle et réduire les délais de paiement;

Introduire un rabais offert aux entreprises qui adoptent de bonnes pratiques agroenvironnementales;

Élargir la couverture offerte pour refléter et encourager la diversification des cultures;

Faciliter l'accès au programme pour les entreprises de petite taille.

La mise en œuvre de cette réforme du programme s'amorcera dès cette année et se poursuivra graduellement jusqu'en 2027. Ce grand chantier s'inscrit dans la transformation numérique de La Financière agricole du Québec, qui permettra notamment la mise en place d'une offre simplifiée ainsi qu'un accès rapide et simple aux services en ligne. Elle favorisera également des conseils personnalisés pour guider les clients vers des produits et des services adaptés à leurs besoins.

Une clause catastrophe dès 2025

Dans un contexte de changements climatiques, la protection contre les pertes catastrophiques est importante pour nos producteurs. Dès 2025, la portion des pertes dues à des catastrophes naturelles sera désormais financée à 100 % par les gouvernements dans le secteur maraîcher. Auparavant, ces événements météorologiques avaient pour effet de faire augmenter la facture des entreprises assurées. Suivant différents travaux, l'élargissement à d'autres secteurs est prévu pour 2026.

Une nouvelle protection sera aussi offerte dès 2025 pour couvrir les pertes de légumes en entrepôt. Cela permettra de compenser les entreprises qui subissent des pertes liées à des avaries de production qui se manifestent après la récolte.

Citations

« Avec les changements apportés au Programme d'assurance récolte, votre gouvernement agit pour mieux soutenir les producteurs agricoles. L'étroite collaboration entre La Financière agricole et tous les secteurs concernés permettra d'offrir une couverture adaptée aux besoins de ceux qui nous nourrissent. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Il ne fait aucun doute que les agriculteurs sont confrontés aux effets dévastateurs des changements climatiques, et il est très important que nous les aidions à rendre leurs activités plus durables. Nos programmes doivent répondre à leurs besoins afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils font le mieux : produire des aliments de qualité supérieure pour les Canadiens et le monde entier. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le comté d'Iberville, dont le territoire est à plus de 95 % agricole, fait indéniablement partie du garde-manger du Québec. Les changements apportés au Programme d'assurance récolte permettront assurément un meilleur soutien à nos producteurs. »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville

« L'organisation s'est engagée dans une révision de l'ASREC afin de répondre aux besoins des producteurs agricoles. Leur satisfaction reste au centre de nos priorités. »

Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Les changements à l'assurance récolte annoncés aujourd'hui répondent à des enjeux soulevés par les producteurs depuis un bon moment. C'est un grand pas pour améliorer la résilience de nos fermes et contribuer à une meilleure constance d'approvisionnement de nos produits locaux. »

Catherine Lefebvre, présidente de l'Association des producteurs maraîchers du Québec

Faits saillants

En plus de la clause catastrophe, qui sera déployée dès cette année, les modifications seront échelonnées comme suit : En 2026, il est prévu que d'autres productions aient accès à la clause catastrophe et que des ajustements soient apportés aux processus afin d'améliorer l'expérience client. En 2027 et pendant les années suivantes, des composantes de la transformation numérique seront livrées et apporteront des avantages importants aux entreprises agricoles en matière de service numérique.

En 2024, 11 956 entreprises ont adhéré à l'ASREC.

Depuis 2019, les valeurs assurées ont augmenté de 61 %. En 2024, elles s'élevaient à 2,6 milliards de dollars.

Le versement moyen et le versement en 2023 correspondent à ce qui suit : En 2023 : 181,9 millions de dollars; Moyenne sur 5 ans : 66,6 millions de dollars; Moyenne sur 10 ans : 106,8 millions de dollars.

La prime est payée à 60 % par les gouvernements du Canada et du Québec, et à 40 % par les adhérents.

et du Québec, et à 40 % par les adhérents. L'ASREC est financée par l'entremise du programme Agri-protection, en vertu du Partenariat canadien pour une agriculture durable, entente conclue entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

