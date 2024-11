Purina offre un don de 75 000 $ à Hébergement femmes Canada pour permettre aux victimes et à leurs animaux d'échapper ensemble à la violence domestique

TORONTO, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Les animaux et leurs maîtres partagent un lien indéfectible. Malheureusement, le faible nombre de maisons d'hébergement qui accueillent les animaux laisse souvent les victimes de violence conjugale avec une décision déchirante : endurer la violence afin de demeurer avec leur animal bien-aimé ou laisser celui-ci derrière. Nestlé Purina Soins des animaux familiers Canada croit qu'il s'agit d'une décision qu'un propriétaire d'animal ne devrait jamais avoir à prendre. C'est pourquoi l'entreprise collabore avec Hébergement femmes Canada pour le projet Purple Leash. Une nouvelle initiative au Canada, ce projet aide les maisons d'hébergement au pays à devenir plus inclusives envers les animaux, permettant aux victimes de s'échapper avec leurs compagnons, et de débuter ensemble leur processus de guérison en tant que survivants.

Aujourd'hui, seulement 13 % des maisons d'hébergement pour les victimes de violence conjugale au Canada acceptent les animaux. Purina veut remédier à cette situation. En tant qu'amoureux des animaux, Purina sait que ces derniers nous procurent de l'amour, de la constance et une raison de continuer à avancer. Pour marquer l'arrivée du projet Purple Leash au Canada, Purina a offert un don de 75 000 $ à Hébergement femmes Canada afin de soutenir les maisons d'hébergement qui acceptent déjà les animaux. Les fonds peuvent servir à ajouter des stations de toilettage, des espaces intérieurs ou extérieurs réservés aux animaux, des rampes, des systèmes de filtration, etc.

« Chez Purina, nous considérons les animaux comme des membres de la famille. Lorsque les familles sont en crise, elles ne devraient pas avoir à prendre la décision déchirante de laisser leurs animaux derrière », a déclaré Lori Westhoff, directrice principale des relations publiques à Nestlé Purina. « Grâce au projet Purple Leash, nous espérons avoir un impact durable en aidant davantage de maisons d'hébergement à accueillir les animaux domestiques, en permettant aux familles de rester unies pendant les moments les plus difficiles et en créant des espaces sécuritaires où les familles et leurs animaux peuvent amorcer ensemble leur processus de guérison. »

Il est fréquent que les victimes qui envisagent de quitter leurs situations malsaines retardent leur départ ou choisissent de rester parce qu'elles ne veulent pas abandonner leur animal ou le laisser aux mains de leur abuseur. Le projet Purple Leash vise à offrir davantage de ressources aux victimes de violence conjugale qui ont des animaux afin que leur fidèle compagnon ne soit plus jamais un obstacle pour partir. Au contraire, la laisse mauve du programme représente le secours menant à un avenir plus lumineux. La laisse mauve du projet Purple Leash se veut un symbole tangible d'une lutte invisible pour les victimes de violence conjugale et leurs animaux; le mauve représente la sensibilité à la violence domestique et la laisse symbolise le lien indéfectible entre les animaux et leurs maîtres.

« Nous sommes fiers de dire qu'avec l'aide de Purina Canada, nous serons en mesure d'abattre une barrière de plus pour les victimes à la recherche d'un refuge » a dit Anuradha Dugal, directrice générale d'Hébergement femmes Canada. « Le lien entre une personne et son animal sert souvent de bouée de sauvetage pendant des moments traumatiques, et grâce à l'engagement de Purina, davantage de familles accéderont à un lieu sécuritaire pour guérir ensemble. »

Pour en savoir davantage sur le projet Purple Leash, visitez https://www.purina.ca/fr/purple-leash-project. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes victime de violence, vous pouvez trouver le refuge pour femmes le plus proche et une ligne d'écoute au www.hebergementfemmes.ca.

À propos de Purina

Nestlé Purina Soins des animaux familiers Canada valorise des soins responsables, un engagement communautaire et un lien positif entre les gens et leurs animaux. Purina fait partie de Nestlé S.A., une référence mondiale en nutrition, santé et bien-être. Pour de plus amples renseignements, visitez purina.ca ou abonnez-vous ici pour recevoir les dernières nouvelles de Purina.

À propos d'Hébergement femmes Canada

Hébergement femmes Canada regroupe 16 organisations provinciales et territoriales et soutient plus de 620 maisons d'hébergement à travers le pays pour les femmes et les enfants fuyant la violence. L'organisme est une voix nationale et collaborative qui milite pour un changement systémique visant à mettre fin à la violence envers les femmes, les enfants et les personnes de genre divers grâce à la force d'un réseau féministe intersectionnel. Les refuges soutiennent les femmes et les enfants qui fuient la violence. Hébergement femmes Canada soutient les refuges. Vous pouvez en apprendre davantage sur leur vision, leur mission et leurs valeurs fondamentales sur leur site web (https://endvaw.ca/fr/)

